«Кроткий и послушный»: Лилли Теллез потрясла мексиканское правительство за его позицию после бомбардировки Украины

Позиция Мексики в отношении вторжения России в Украину вызвала резкую критику правительства Мексики и Министерства иностранных дел (SRE)), в том числе сенатора от Партии национального действия (PAN) Лилли Теллез.

Через свой аккаунт в Twitter сине-белые потрясли администрацию президента Андреса Мануэля Лопеса Обрадора (AMLO), назвав ее «кроткой, тимурной и послушной» перед лицом нападений со стороны российской армии.

В соответствии с этим аргументом глава исполнительной власти также был запущен против него из-за его сопротивления осуждению военной операции президента Владимира Путина, которая уже унесла жизни по меньшей мере 40 солдат и 10 украинских гражданских лиц.

Теллез заверил, что AMLO «войдет в историю из-за его апатии». (Фото: скриншот)

В ночь на 23 февраля (по мексиканскому времени) украинская столица Киев и второй город страны, Харьков, были потрясены сильными взрывами и отключением электроэнергии. Это произошло вскоре после того, как президент Путин объявил о начале военных действий в Украине.

Эта акция была осуждена несколькими мировыми лидерами, поскольку она была бы совершена неоправданно и без каких-либо провокаций, но не в случае с Мексикой положение.

Несмотря на то, что министр иностранных дел Мексики Марсело Эбрард по-прежнему отвергает применение силы для урегулирования конфликтов, он уточнил, что такие нападения не разрушат отношения Мексики с Кремлем, и вновь призвал к мирным и дипломатическим решениям.

«Наша позиция по существу заключается в том, чтобы найти политический выход», - сказал он на виртуальной пресс-конференции 24 февраля.

(Фото: ДАНИЭЛЬ АУГУСТО /CUARTOSCURO.COM)

Однако, не соглашаясь с тем, что было сказано, Оксана Драмаретша, посол Украины в Мексике, призвала Мексику сделать осудите военную агрессию, которую ваша страна пережила от нации во главе с Путиным.

На конференции дипломат заявила, что ожидает от Мексики четкой позиции: «Сегодня нам нужно заявление, осуждающее российскую агрессию. Мы ожидаем от Мексики четкой позиции», - сказал он.

Кроме того, он заявил, что его страна разорвала дипломатические отношения с Россией, поэтому призвал все страны, которые поддерживают Украину, последовать тем же шагам. Об этом он заявил, поскольку Украина считает неприемлемым поддержание дипломатических отношений с государством-агрессором, «которое открыто атакует своего соседа без причины».

Наконец, посол отметил, что международным организациям следует рассмотреть вопрос о прекращении членства России за грубые нарушения международного права, и заявил, что те, кто выражают свою поддержку этому, также считаются агрессорами: «Мы призываем международное сообщество проявить солидарность с Украина».

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