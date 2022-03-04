Сенатор от Партии национального действия (PAN) Лилли Теллез встала на защиту польского дипломата Беаты Войны после нападений, которые она получила посольство России в Мексике, в контексте Вторжение в Украину.

26 февраля дипломатический орган обвинил бывшего посла Польши в распространении «лжи и симуляций» о текущем конфликте. Это после того, как Война обвинил президента России Владимира Путина в распространении «лжи», как это сделал бы вымерший Советский Союз done: «Путин превзошел своих учителей», - заявил он в Twitter.

Действия посольства во главе с Виктором Коронелли стали объектом волны кислотной критики, к которой присоединился Теллез, обвинивший представление в «преследовании сильного защитника демократии»; по этой причине он осудил «злоупотребления тиранов».

В связи с этим политик PAN напомнил, что профессор Монтеррейского института технологий и высшего образования (ITESM) также имеет «широкую поддержку» в Мексике.

Теллез в очередной раз назвал президента России Владимира Путина «диктатором». (Фото: скриншот)

Следует напомнить, что бело-синие не стеснялись называть Путина «тираном» и «диктатором» после бомбардировок российской армии на украинской территории, в ночь на 23 февраля (по мексиканскому времени).

Это было продемонстрировано в тот же день после нападения на правительство Мексики за первую позицию, которую министр иностранных дел Марсело Эбрард занял от имени страны, в которой он отверг применение силы для урегулирования конфликта, но не осуждая этот акт.

Таким образом, Теллез провалил четвертую трансформацию (IV квартал) за демонстрацию «кроткого, тимурного и послушного» поведения по отношению к России: «Обидно, что Андрес Мануэль Лопес Обрадор (AMLO) не осмеливается осудить такого тирана, как Путин, несмотря на то, что это его конституционное обязательство», - выплеснулся он через Twitter.

Однако его критика переросла в признание после того, как также глава Министерства иностранных дел (МИД) исправил позицию на «решительно осудить» военное вмешательство России в Украину и призвать к прекращению военных действий.

«Это послание было срочным Госсекретарем Эбрардом. Мы понимаем, что позиция была исправлена, и предложение ясно», - сказал Теллез.

Мексика осудила вторжение России в Украину и призвала к прекращению военных операций. (Фото: ЕФЕ/ЕПА/СТРИНГЕР)

В рамках действий, предпринятых Мексикой перед лицом конфликта между Россией и Украиной, 27 февраля самолет мексиканских ВВС (FAM) для репатриации мексиканских семей, желающих покинуть зону конфликта.

Рейс 3528 Boeing 737-800 вместимостью около 150 человек перед прибытием в Бухарест, Румыния, совершит две остановки: первую в Канаде, где он пробудет полтора часа.

После этого он отправится в Ирландию, где гуманитарная бригада проведет ночь, а затем отправится в Бухарест, Румыния.

По состоянию на 20 февраля посольство Мексики в Украине сообщило о регистрации около 92 семей, проживающих в регионе, группа состоит из 225 человек. В этой связи мексиканские власти в Европе продолжат работу по эвакуации соотечественников, хотя российские нападения и осада помешали послу, Ольга Гарсия Гильен, работает из дипломатического штаба.

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