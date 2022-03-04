Лилли Теллез призвала прекратить любую торговлю между Мексикой и Россией

Сенатор от Партии национального действия (PAN) Лилли Теллез предложила прекратить любые виды торговли, которые имела Мексика с Россией в качестве возмездия за совершенное ею вторжение в Украине.

Это, учитывая отказ президента Андреса Мануэля Лопеса Обрадора (AMLO) ввести санкции против нации во главе с президента Владимира Путина, утверждая, что это действие, «не соответствующее» его правительству.

«Мы не собираемся идти на какие-либо экономические репрессии, потому что хотим поддерживать хорошие отношения со всеми правительствами мира», - сказал он на своей конференции 1 марта

Однако, вопреки федеральному заявлению, политика PAN предложила через ветку в Twitter приостановить экспорт и импорт с этой страной, причем первой из перечисленных областей было приобретение российского оружия и запасных частей для вертолетов.

Точно так же со «всевозможным взаимодействием, сотрудничеством, программами и обменами между мексиканскими вооруженными силами и российскими вооруженными силами», сказал он.

(Фото: скриншот)

Еще одним аспектом, который он потребовал прекратить до прекращения боевых действий, было воздушное пространство, то есть Мексика не разрешает въезд каких-либо российских рейсов и/или чартеров.

В связи с закрытием воздушного пространства в нескольких странах Европейского Союза авиакомпания Аэрофлот приостановила полеты из Москвы в Канкун, Кинтана-Роо — единственный прямой маршрут между двумя странами — до 27 марта.

В этом ключе, за исключением этой компании, Теллез призвал произносить и «не разрешать» любые рейсы, прибывающие из этой страны. Таким образом, он закончил:

Несмотря на то, что Мексика осудила вторжение российской армии на украинскую территорию, Лопес Обрадор отрицает приостановление любая связь с Кремлем; что поддерживает радость канцлера Марсело Эбрара, в котором был допущен возможный разрыв в отношениях из.

(REUTERS/Вячеслав Мадиевский)

Следует напомнить, что ссылка на предложение о воздушном пространстве связана со спором, созданным Мигелем Торруко, министром туризма (Сектор), когда он признал отношения Мексики с российской авиакомпанией через пост в Twitter.

В ответ AMLO заявила на своей конференции 28 февраля: «Пусть будет известно: мы не собираемся закрываться ни для одной страны. Тогда где же наш гуманизм? И чтобы не вступать в противоречие с тем, что гласит наша конституция».

По этой причине в Табаскеньо было подтверждено, что Мексика будет способствовать урегулированию конфликта путем «содействия диалогу», а не «привлечения внимания к той роли, которая не имеет отношения к сдержанности, которая должна преобладать во внешней политике».

Согласно данным Sectur, в 2021 году в Мексику прибыло 75 446 российских туристов, что означает рост на 146,1% по сравнению с 2020 годом. Между тем, экономический отток из этого сектора увеличился на 175,4% после того, как сообщалось о притоке в 83 миллиона 758 тысяч долларов.

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