JPMorgan предупредил, что Россия движется к экономическому коллапсу, подобному краху 1998 года

A woman stands in front of a currency exchange office in Moscow on February 24, 2022. - Russia's central bank said Thursday in would intervene as the ruble tumbled to a record low and the Moscow Stock Exchange reopened down 14 percent after Moscow launched a military attack on Ukraine, as Russian President Vladimir Putin announced a military operation in Ukraine on Thursday with explosions heard soon after across the country and its foreign minister warning a "full-scale invasion" was underway. (Photo by Kirill KUDRYAVTSEV / AFP)

JPМорган Чейз энд Ко. аналитики начинают учитывать растущие перебои в российском экспорте, поскольку последний отчет американского банка об ущербе, причиненном санкциями, показывает, что «крах» экономики может быть сопоставим с последствиями дефолта страны в 1998 году .

Ожидается, что обвал российского валового внутреннего продукта составит около 11% , «в соответствии с падением долгового кризиса 1998 года», отмечают экономисты JPMorgan в письменном сообщении клиентам. Санкции, введенные в отношении центрального банка, а также закрытие глобальной системы обмена сообщениями SWIFT создали препятствия для способности России продавать нефть и газ , согласно JPMorgan.

«Экспортные поступления России будут нарушены, а отток капитала, скорее всего, произойдет немедленно, несмотря на большой профицит текущего счета», — заявили они. « Импорт и ВВП рухнут ».

Вторжение президента Владимира Путина в Украину вызвало неопределенность на мировых рынках нефти, и покупатели уходят от ведения бизнеса с Россией, в то время как Соединенные Штаты и другие страны пытаются изолировать ее от финансовых рынков. Трейдеры предлагают звездную российскую сырую нефть с рекордной скидкой в попытке привлечь покупателей.

Беспрецедентные ограничения, введенные в отношении Банка России, ограничили его возможности по защите рубля, который уже потерял более 30% по отношению к доллару в этом году. Вместо этого власти более чем удвоили ключевую процентную ставку до 20% и ужесточили контроль за движением капитала.

«Понижательное давление на рубль и бегство капитала подталкивают российский центральный банк к резкому повышению ставок и введению контроля за движением капитала», — отмечают аналитики JPMorgan. «Санкции подрывают два столпа, способствующие стабильности: «силу» валютных резервов центрального банка и профицит текущего счета России».

Доходы от нефти и газа были спасательным кругом в иностранной валюте для России, поскольку продажа и транспортировка энергоносителей в значительной степени избежали прямых сбоев. В начале года ежемесячный профицит текущего счета России составлял около 20 миллиардов долларов.

JPMorgan теперь ожидает, что российская экономика сократится на 7% в этом году по сравнению с предыдущим прогнозом снижения на 3,5%. Он прогнозирует снижение на 10% в этом квартале с учетом сезонных колебаний в годовом исчислении, а затем падение на 35% в течение следующих трех месяцев.

«Санкции затронут российскую экономику, которая, похоже, впадает в глубокую рецессию », — считают аналитики.

Украина под российским огнем

На девятый день с начала нападения России на Украину в разных городах продолжаются тревоги из-за обстрелов. Второй по величине город — Харьков — продолжает страдать от натиска. На этот раз российские авиаудары ударили по нескольким инфраструктурам, включая три школы и собор. Президент Зеленский оценил потери России почти в 9000 солдат и указал, что он уже работает над организацией «гуманитарного коридора» для доставки лекарств и других товаров первой необходимости мирным жителям.

Ракеты Владимира Путина попали в Харьковский национальный университет, уничтожив его почти полностью. Российские вторгшиеся войска без разбора атакуют гражданские объекты (Reuters)

Между тем, Совет по правам человека ООН одобрил в эту пятницу в Женеве подавляющим большинством голосов создание комиссии по расследованию нарушений. прав человека и гуманитарного права в Украине после российского вторжения. Резолюция была принята 32 голосами против 2 (Россия и Эритрея) при 13 воздержавшихся (включая Китай, Кубу и Венесуэлу) и была принята через два дня после заседания Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке подавляющим большинством голосов за текст, требующий, чтобы Россия отозвала свой войска из Украины и прекращение войны.

Глава внешнеполитического ведомства Евросоюза Жозеп Боррель призвал к экстренному заседанию Совета Безопасности ООН в связи с нападением российских войск на украинскую атомную электростанцию в Запорожье, предупредив, что такие атаки могут иметь «катастрофические» последствия.

(С информацией от Bloomberg и агентств) .-

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