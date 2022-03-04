Invasion leaves Switzerland in a difficult dilemma

ЖЕНЕВА (AP) — Российское вторжение в Украину проверяет швейцарский принцип нейтралитета в мировых делах и его репутацию безопасного места для крупных банковских счетов богатых и могущественных россиян.

Правительство Швейцарии не ввело собственные санкции против России, но его руководящий орган, Федеральный совет, предупредил, что российские физические и юридические лица, пострадавшие от санкций ЕС, не смогут избежать их в Швейцарии, даже несмотря на то, что Швейцария не является членом ЕС.

Правительство Швейцарии заявило в пятницу, что финансовые «посредники» в Швейцарии теперь не смогут начать новый бизнес с 363 российскими физическими лицами и четырьмя российскими компаниями.

Обо всех текущих делах необходимо сообщать в Секретариат по экономическим вопросам. Швейцария рассматривает другие соответствующие меры.

Хотя швейцарские меры не сравниваются с жесткими санкциями, введенными другими правительствами против России, они могут оказать влияние. Согласно отчету, подготовленному посольством Швейцарии в Москве, Швейцария является ареной большего числа финансовых операций российских физических лиц, в том числе из Великобритании, Испании, Люксембурга и Соединенных Штатов.

«Швейцария в течение многих лет была самым важным местом, где богатые россияне управляют своим богатством», — говорится в докладе.

Он добавляет, что чистое количество сделок российских физических лиц со Швейцарией в 2020 году составило 2,5 миллиарда долларов. Швейцарское информационное агентство SDA-ATS сообщило, что в первой половине 2021 года этот показатель вырос до 1,8 миллиарда долларов.

Ги Пармелин, глава Секретариата по экономическим вопросам правительства Швейцарии, отметил, что Швейцария должна придерживаться санкций ООН, но может принимать решение о санкциях ЕС на основе таких критериев, как внешняя политика или правовые аспекты, такие как швейцарские законы, в которых они закреплены в принципе нейтралитета.

Швейцарские власти по существу продлевают санкции, введенные в 2014 году после вторжения России в Крым, когда Швейцария также предупредила, что никаких исключений из санкций, введенных ЕС, не будет. Но на этот раз она распространила их на сотни других людей и организаций.

«Швейцария занимает более жесткую линию против России», — заявил Пармелин журналистам в Берне, столице Швейцарии.