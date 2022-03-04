Infobae в Киеве: одиссея для заправки и получения продуктов, которые заканчиваются

Электронные плакаты города Киева в эту пятницу загружены посланиями российским солдатам. Они предлагают им сложить оружие, вступить в украинскую армию. Другие подсчитывают количество потерь, которые имеет российская армия. На одном из знаков возле станции написано: 251 танк.

Все вывески направлены на поддержание высокого морального духа среди жителей украинской столицы. В том же тоне, что и послание президента Владимира Зеленского, в котором неоднократно настаивается на том, что город нельзя сдавать, что его нужно защищать всеми возможными средствами.

Тем временем граждане должны попытаться выжить. Так большие очереди формируются в супермаркетах, на автозаправочных станциях. Бензин — одна из главных точек для города. До недавнего времени было разрешено загружать только 20 литров в день. Сегодня лимит снят, и резервуар можно заполнять, ожидая линий длиной до 400 метров. На автозаправочных станциях запрещено снимать или фотографировать.

Супермаркеты продолжают работать, но еды и напитков остается все меньше и меньше. В одном из них, который посетила Infobae, воды не осталось. Алкоголь запрещен на всей территории города из-за сухого закона, который применялся с начала вторжения. Это решение принято из логики: видно, что с длинным оружием Калашникова или любой штурмовой винтовкой больше людей, чем тех, кто этого не делает. Вы не пьете, не покупаете и не продаете алкоголь.

Постепенно люди, которые носят желтую ленту на руках, становятся большинством, народным сопротивлением, состоящим из гражданских лиц, не имеющих военной подготовки. Мужчины и женщины.

Очень трудно найти какое-либо мясо или свежие продукты. Нескоропортящиеся продукты являются неотъемлемой частью подготовки к будущему.

Украинцы забирают последние поставки из почти незаполненных киевских супермаркетов

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Взрывы уже стали частью нормальной жизни. Граждане учатся - мы учимся - отличать гул от бомбы, которая выходит из другой отправленной. Когда человек падает, за ним следует запах пороха, а затем дым. Уходят сверхзвуковые ракеты ПВО, которые перехватывают российские ракеты. В Киеве говорят, что взрыв, который был слышен в четверг, на самом деле был ракетой, которая шла в Министерство обороны, расположенное рядом с городской станцией, но была перехвачена средствами ПВО. Его останки упали на взорвавшуюся газовую трубу.

До сих пор в эту пятницу уже было слышно два мощных грохота. Один из них, несомненно, упал в Киеве. Другого подтверждения нет.

Тревога продолжает звучать, несмотря на предполагаемое перемирие с целью вооружения гуманитарных шнуров. Никто не доверяет миру Владимира Путина в Киеве. Фактически, сегодня утром произошло столкновение в непосредственной близости от казарм территориальных войск. Российские диверсанты открыли огонь по ополченцам, которые отреагировали и, как утверждается, смогли сдержать угрозу.

Стены казармы украшены десятками выстрелов, пробитыми стеклянными окнами, некоторые окрашены в черный цвет, который расширяется после взрыва.

Никто не знает, как придут русские, но они ждут их. По суше, по воздуху, где угодно. Тем временем они пытаются купить то, что осталось в городе. Ждать, перекусить, когда бомбардировки не позволяют выйти на улицу.

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