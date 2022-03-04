Infobae в Киеве: Площадь Независимости, линию, которую украинские ополченцы стремятся защитить

Площадь Независимости находится под охраной. Другие называют ее площадью Майдана, но майдан по-украински означает площадь и для всех здесь этот термин невелик. Тогда они настаивают: Площадь Независимости. Он был назван в честь распада Советского Союза, когда Украина вновь обрела независимость. Кажется, что история воспроизводится там, сегодня.

Проспект Крещатик, который пересекает площадь на полпути, сейчас готовится к натиску. В то время как Россия и Украина фиксировали временное прекращение огня, ополченцы (или сухопутные войска, как они здесь предпочитают это называть) организовали перекрытие прохода противотанковыми заграждениями. Баррикады строятся сегодня на заводе в Киеве, где они строят полные элементы двигателя для защиты от наземных атак.

Площадь Независимости

Вирослав начал день с посещения этого завода. Он поступил на службу волонтером и занимался логистикой. Ей 26 лет и она готова взяться за оружие, но ей сказали, что солдат уже слишком много и им нужны люди на других позициях. Кроме того, на данный момент у них закончилось оружие. Они уверены, что прибудет больше, но сегодня штурмовых винтовок российского производства меньше, чем всех гражданских лиц, готовых воевать за Киев.

Затем Вирослав принял миссию и отправился на заградительный завод. Там он координировал перевозки и сопровождал грузовик, который раздавал железные балки по всему городу. В этот час исторический центр кажется самым защищенным местом в столице. Кроме того, больницы, центры снабжения и стратегические направления. Во всех этих местах находятся блоки цементных или железных заграждений, охраняемые вооруженными людьми в военной форме. Не у всех одна и та же: одни носят старую, которая была у них из другой эпохи (те, кто когда-то служил), другие носят одежду просто с камуфляжным принтом, а кто-то другую совершенно новую униформу. Некоторые носят регулируемые плинтусы, другие кроссовки. Некоторым — пятьдесят, шестьдесят лет. Другие, в начале двадцатых годов.

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Площадь Независимости — хороший портрет этого многообразия. Ниже находится одна из центральных станций метрополитена, которая имеет глубину 60 метров и сегодня является убежищем для многих киевлян. Чтобы пройти его, они запрашивают документы, проверяют все вещи, опустошают карманы и проверяют среду, в которой вы работаете. Как только они сдают пропуск, они обычно извиняются за такие крайние меры. Бывает, что до сих пор на этой неделе вторжения уже произошел саботаж СМИ и людей, которые вошли, чтобы вызвать беспорядки, поэтому они принимают крайние меры. Среди них не фотографируйте и не снимайте. Я беру на себя обязательство, и они мне верят, но они посылают со мной вооруженную охрану, чтобы убедиться, что я сдержу свое слово.

Имя охранника — Иван, ему 20 лет. Когда все началось, я учился в полицейской академии. Кроме того, он работал в метро, поэтому было вполне естественно, что его туда направили. С первого дня он находится под охраной станции (один из многих). Он не может вернуться домой: он спит там, купается там, носит одежду, которую носят разные добровольцы.

Площадь получила свое название после распада Советского Союза

- Вы когда-нибудь думали о том, чтобы вернуться домой и бросить курить?

-Никогда. Я учился на офицера полиции, как мне это сделать?

На секунду мне интересно, был ли мой вопрос безнравственным. Мы спустились по эскалатору на глубину метра. Хотя площадь Независимости выглядит как белая песня, здесь все в безопасности. Дело в том, что киевское метро, как и большинство метрополитенов в странах Советского Союза, было построено с идеей, что они станут убежищами для военного времени. Это факт, который в мирное время кажется живописным, почти абсурдным. Во время бомбардировок он утверждается.

В этом метро не так много семей, большие скопления людей возникают на станциях более бедных кварталов, куда люди не могут уехать. Вокруг площади, однако, живут серебряные люди, которые могут сбежать или иметь собственное убежище. Здесь, с другой стороны, город.

Ниже площади находится одна из центральных станций метро

У Людмилы две дочери, и они живут на вокзале с пятницы. Рядом с ними её сестра и племянница. Они кладут небольшой матрас, на котором все спят на руках, и имеют несколько одеял. Когда я прохожу мимо них, Людмила готовит шоколад для своей старшей дочери. Самый младший играет с мобильным телефоном. Приветствую, представляюсь журналистом. Он спрашивает меня, когда это закончится. Я надеваю лицо, я не знаю, какое, лицо, которое появляется спонтанно, а это значит, что я не имею ни малейшего представления. Она понимает.

- Что вы рассказали своим дочерям о войне? Вы объяснили им, что происходит?

Войну мальчиков не спрячешь. Мы живем на станции метро, что вы можете сказать ему, чтобы объяснить это?

Для украинцев война началась не неделю назад, а восемь лет назад. Сестра Людмилы, Елена, приехала в Киев две недели назад из Донбасса. С 2014 года он забирает сирот с той войны в Киев, где ищет для них новый дом. На этот раз война пошла дальше, и он не знает, куда он может отвезти детей, когда отправится их искать. Он не хочет слишком много говорить, говорит, что ему очень грустно, но, по крайней мере, он со своей дочерью. Я смотрю на нее, я смотрю на нее, она любезно улыбается.

На этой неделе вторжения уже произошел саботаж в средствах массовой информации и люди, которые начали разжигать беспорядки, поэтому меры усиливаются.

Мы снова выходим на поверхность. Когда мы проходим по очень длинному темному коридору, я вижу, что на стенах нарисованы огромные фрески. В конце зала можно увидеть силуэт мужчины, который занимается спортом, растягивается, делает приседания, отжимания. Мы проходим мимо него, он не дрожит.

Возвращаемся на поверхность. Площадь Независимости еще более защищена, чем несколько минут назад. Вирослав продолжает давать указания и снимать вещи с грузовика.

«Когда все началось, я уже был в Киеве. Бомбы и ракеты падали, это было ужасно. Мы идем на войну, и я хочу помочь всем, чем это возможно. Когда рабочие создали эти противотанковые кранцы, мы отправились искать их на заводе. И мы ставим его на площадь, потому что хотим защитить город», - говорит он.

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Он все еще работает. Грузовик пуст от груза и покидает зону. Постепенно в Киеве начинает темнеть. В 2014 году на этой же площади проходили народные протесты против Виктора Януковича, которого все здесь называют «марионеткой Путина», и после резни и разрушения по приказу одного и того же человека. В то время, рассказывает мне Вирослав, общество было разделено, было много разрушений и не все хотели одного и того же, хотя никто не хотел Януковича. Сегодня, по его словам, площадь Независимости для всех — это место, где они собираются защищать Родину, место, где никто не сомневается в том, что Украина должна быть свободной страной.





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