«Если Запорожская атомная электростанция взорвется, она будет в десять раз хуже Чернобыля»

На Энергодарской атомной электростанции в Запорожской области в эту пятницу вспыхнул пожар после того, как российские войска обстреляли электростанцию, сообщил мэр города Дмитрий Орлов.

После публикации этой новости министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил: «Российская армия ведет огонь со всех сторон по крупнейшей в Европе Запорожской атомной электростанции. Пожар уже вспыхнул. Если он лопнет, он будет в 10 раз больше Чернобыля. Россияне должны НЕМЕДЛЕННО прекратить огонь, разрешить пожарным, создать безопасную зону!» .

«Угроза глобальной безопасности! В результате непрерывных вражеских бомбардировок зданий и блоков крупнейшей атомной электростанции в Европе горит Запорожская атомная электростанция», — писал Орлов об атомном центре на юго-востоке Украины.

Правительственный чиновник сообщил The Associated Press, что повышенные уровни радиации обнаруживаются вблизи места установки этой атомной электростанции , которая только обеспечивает примерно 25% электроэнергии страны.

Со своей стороны, Андрей Туз, пресс-секретарь завода в Энергодаре, заявил в видеоролике, опубликованном в Telegram, что «на станции существует реальная угроза ядерной опасности», и поэтому потребовал, чтобы «они прекратили огонь из тяжелого вооружения».

В диалоге с украинским телевидением Туз предупредил, что снаряды попали прямо на Запорожский завод и подожгли один из шести реакторов установки. Этот реактор находится на реконструкции и не работает, но внутри есть ядерное топливо.

Камера видеонаблюдения в прямом эфире, связанная с главной страницы атомной электростанции, показала, что бронетехника въезжает на парковку объекта и зажигает лампочки в здании, где была установлена камера. Затем появляются яркие вспышки транспортных средств, а затем почти одновременные взрывы в окружающих зданиях. Затем дым поднимается вверх и проходит через раму.

Чернобыльская атомная электростанция взорвалась в 1986 году (Reuters/Глеб Гаранич/Архив)

Авария на атомной электростанции имени Владимира Ильича Ленина в Чернобыле произошла 26 апреля 1986 года в разгар холодной войны и вызвала весь район Припяти, который в настоящее время расположен на границе между Украиной и Беларусью, но в то время принадлежал распавшемуся Советскому Союзу, станет запретной зоной из-за высокого уровня радиации, остающейся в окружающей среде.

В результате, пожалуй, самой известной ядерной аварии в истории реактор четвертого энергоблока в этом комплексе пострадал разрушительный коллапс, а затем неожиданное отключение электроэнергии во время ключевого теста безопасности.

Последовавшие за этим взрывы сжатого пара выбросили слой радиоактивного материала по всей Европе, что способствовало преждевременной гибели десятков тысяч людей.

На протяжении десятилетий изотопы урана продолжали выпускать случайные нейтроны из своих ядер. Те, кто подходит достаточно близко к ядру другого изотопа, рискуют нарушить свой хрупкий баланс, высвобождая больше нейтронов.

При достаточно высокой концентрации атомов цепная реакция потерянных нейтронов может генерировать огромное количество энергии за короткий промежуток времени с потенциально взрывоопасными последствиями.

После ядерной аварии весь регион стал зоной отчуждения (Reuters/Глеб Гаранич)

В минувшую среду жители Энергодара и Запорожья пытались перекрыть дороги, чтобы задержать продвижение российских войск, однако украинские вооруженные силы подтвердили, что в четверг оккупанты продолжали «попытки» добраться до окраин этого города и Мариуполя, двух анклавов, что позволит Кремль закрывает окружение и продвигается к другим точкам, таким как Днепр и Одесса.

В минувший вторник Международное энергетическое агентство (МАГАТЭ) сообщило, что оно потеряло связь со станциями автоматического радиологического контроля, расположенными в Запорожье, который является крупнейшим ядерным объектом в Украине.

Фактически, этот промышленный район, расположенный на юго-востоке Украины, обеспечивает примерно 40 процентов атомной энергии страны.

Там они размещают шесть из 15 реакторов. Украинские специалисты пытаются установить причину потери передачи данных с Запорожской АЭС и восстановить ее. Кроме того, МАГАТЭ приняло резолюцию, осуждающую захват нескольких украинских атомных электростанций российскими войсками.

Между тем, генеральный директор МАГАТЭ аргентинец Рафаэль Гросси призвал в четверг немедленно прекратить применение насилия возле украинской атомной электростанции в Запорожье, одной из крупнейших в Европе.

В заявлении агентства говорится, что Украина проинформировала Гросси «в срочном письме» о сражении, происходящем в городе Энергодар, недалеко от Запорожья, и на дороге, ведущей к атомной станции.

По словам Росси, украинский контролирующий орган предупредил, что большое количество российских танков и пехоты «пересекли блокадный пост» в город Энергодар, в нескольких километрах от Запорожской АЭС, и считает ситуацию «критической».

(С информацией от EFE, AP и Europa Press)

ПРОДОЛЖАЙТЕ ЧИТАТЬ: