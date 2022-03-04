HRW подтвердила, что российские войска применили кассетные бомбы против населения в Харькове

НПО Human Rights Watch (HRW) подтвердила, что российские войска применили кассетные бомбы против населения Харькова 28 февраля и заверила, что эти нападения могут представлять собой военные преступления.

«Харьков подвергается неустанным нападениям со стороны российских войск, а мирные жители скрываются в подвалах, чтобы избежать взрывов и обломков», — пояснил директор по вооружениям этой некоммерческой организации Стив Гуз, который осудил, что «применение кассетных бомб в населенных пунктах свидетельствует о вопиющем и бессердечном презрении для жизни людей».

НПО проверила и проанализировала не менее 25 видеороликов и фотографий, размещенных в социальных сетях, на которых показаны три нападения или их непосредственные последствия в северном, северо-восточном и юго-восточном районах города и еще 15 снимков, сделанных двумя свидетелями после одного из терактов в Шевченковском районе.

В частности, в одном из проанализированных организацией видеороликов, опубликованных в Telegram в 11.29 (по местному времени) 28 февраля, показаны многочисленные взрывы, согласующиеся с применением кассетных бомб в северо-восточном районе Московского в городе Харькове.

Еще два видео, одно из которых было опубликовано в Telegram в тот день в 12.55 (по местному времени), а другое в Twitter в 2:23 дня, снятое из центра города в Шевченковский район, показывают похожие взрывы.

Кассетные бомбы, используемые российской армией

НПО установила, что взрывы и обломки ракет, обнаруженные вблизи нападений, подтверждают, что они были суббоеприпасами, вызванными кассетными бомбами. Фактически, другое видео, размещенное в Telegram, снятое камерой наблюдения в промышленном районе на юго-востоке страны, показывает не менее 15 последовательных взрывов на жилой улице, которые соответствуют суббоеприпасам.

Мужчина, опрошенный по телефону НПО, находившийся в одном километре от улицы Балакирева, где произошел один из взрывов, прислал организации около тринадцати фотографий, которые, по его словам, он сделал, на которых видны неразорвавшиеся суббоеприпасы.

HRW поговорила по телефону с другим мужчиной, который живет в Шевченковском районе, недалеко от места нападения, районе, где есть как минимум три ясли, три школы и большая больница. Так, свидетель сообщил, что 28 февраля около 10.00 он шел с женой в магазин возле своего дома на улице Балакирева.

«Мы с женой вошли в подвал жилого дома, и еще около 50 человек укрывались там», - сказал он, добавив, что «все здание трясло». На фотографии, которую мужчина сделал и отправил в Human Rights Watch, показана пустая грузовая часть ракеты с кассетной бомбой.

Вот как работают кассетные бомбы

Организация подробно сообщила в своем заявлении, что она проверила больше видеозаписей, свидетельств и аналогичных фотографий, на которых изображены несколько улиц и районов, пострадавших от взрывов, таких как улицы Шевченковского района, Балакирьева, Серпня и Клочковская, а также в районах Моньковский и Обрий .

«Применение оружия неизбирательного действия в населенных районах запрещено международным гуманитарным правом — законами, регулирующими ведение войны. Международный договор запрещает кассетные бомбы из-за их широко распространенного неизбирательного действия и постоянной опасности для гражданских лиц», — говорится в заявлении организации.

(С информацией от Europa Press)

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