Как российское вторжение в Украину влияет на мексиканское песо?

Mexican Peso coins and bills are arranged for a photograph alongside U.S. dollar bills in Mexico City, Mexico, on Wednesday, Jan. 8, 2014. The peso rose 0.6 percent today to 13.0125 per dollar as of 10:41 a.m. in New York. Photographer: Susana Gonzalez/Bloomberg

Мексиканское песо не восстанавливается. Валюта открылась в этот четверг с падением на 1,4% до 20,78 песо за доллар. Недавнее решение России вторгнуться в Украину потрясло рынки.

Валюта достигла уровней, которые не наблюдались в течение двух недель в четверг. Ночью в среду песо торговался на уровне 20 5900 за доллар с падением на 1,80%. Эти колебания напоминают о появлении варианта Омикрона, когда неопределенность вокруг воздействия болезни привела к резкому обесцениванию.

Развивающиеся валюты, считающиеся рискованными, снижаются; российский рубль теряет более 5 процентов.

Вторжение России в Украину привело к резкому обесцениванию мексиканской валюты (Фото: CRISANTA ESPINOSA AGUILAR/CUARTOSCURO)

Незадолго до 6:00 по местному времени (03:00 по Гринвичу) президент России Владимир Путин объявил о проведении военной операции на Украине для защиты сепаратистов на востоке Украины.

CNN и The Washington Post сообщили, что после объявления взрывы были слышны в Киеве, столице Украины, в Харькове и в портовом городе Мариуполе на востоке страны.

«Я принял решение о военной операции», — заявил Путин в неожиданном телевизионном сообщении.

Украинские солдаты остаются рядом с системами запуска ракет в Харьковской области, Украина, 24 февраля 2022 года. (Фото: Reuters/Антонио Броник)

Во время своего выступления он пояснил, что акция проходит в ответ на угрозы, исходящие из Киева. Он добавил, что у России нет цели оккупации Украины. Путин возложил ответственность за кровопролитие в украинском «режиме».

«Народные республики Донбасса обратились в Россию с просьбой о помощи. В связи с этим я решил провести специальную военную операцию. Он направлен на защиту людей, которые подвергались жестокому обращению, геноциду со стороны киевского режима в течение восьми лет», — говорится в телеобращении Путина.

Президент призвал украинских военных сложить оружие, а гражданских — сотрудничать. Он пообещал репрессии против тех, кто вмешивается в российскую операцию в Украине.

Российский президент также предупредил, что те, кто «пытается вмешаться в наши дела (...), должны знать, что ответные меры России будут немедленными и приведут к последствиям, о которых они никогда не знали».

Для Путина Россия остается одной из самых мощных ядерных держав на планете, поэтому «ни один потенциальный агрессор не должен сомневаться в том, что она будет полностью побеждена».

Украина: Солдат прощается с семьей, чтобы войти в красную зону конфликта между Россией и Украиной.

«Что касается военной сферы, то современная Россия, даже после распада Советского Союза и потери значительной части своего ядерного потенциала, сегодня является одной из самых мощных ядерных держав», — добавил он.

«Уверен, что солдаты и офицеры России мужественно выполнят свой долг (...) Безопасность страны гарантирована», - сказал он.

Киев, украинская столица, первым сообщил о взрывах после объявления Владимира Путина о вторжении на территорию.

Позже в других городах начали звучать оповещения об атаке сирены.

Харьков, также известный как Харьков, является вторым по значимости городом в Украине. Это один из главных промышленных, культурных и образовательных центров Украины. Его промышленность в основном специализируется на производстве оружия и техники.

Одесса, была еще одним городом, который сообщил о сильных взрывах в ранние часы четверга. Это третий по величине регион в Украине. Это стратегическое место, потому что у него есть выход к Черному морю.

Еще одной крупной целью стал город Днепропетровск, четвертый по величине город страны, расположенный в восточной части территории.

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