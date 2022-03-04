Как конфликт между Россией и Украиной может повлиять на инфляцию в Мексике

Вторжение России в Украину на данный момент оказывает ограниченное влияние на экономику Мексики, которая мало зависит от российского гиганта, хотя сопутствующее влияние на цены на сырьевые товары грозит спровоцировать и без того очень высокую инфляцию.
Вооруженный конфликт переживается в Мексике с некоторым спокойствием, в отличие от северной соседней страны, Соединенных Штатов и европейских партнеров, где у нее также есть важный рынок.
Мексиканская фондовая биржа (BMV) закрылась на прошлой неделе с ростом на 2,14%, несмотря на вторжение в Украину, а в этот понедельник, несмотря на эскалацию конфликта, закрылась ростом еще на 1,61%.
Это контрастирует с европейскими рынками, которые закрыли свои основные места с убытками в понедельник после нового раунда санкций против России и ядерной тревоги, объявленной Москвой.
По данным Министерства иностранных дел (МИД), в 2020 году Россия была 35-м торговым партнером Мексики в мире и первой среди стран Центральной и Восточной Европы с двусторонним товарооборотом в 1 291,8 миллиона долларов.
Рост экспорта на 5,7%, зафиксированный в 2020 году, был в основном связан с увеличением мексиканских продаж легковых автомобилей, телефонов, солодового пива, отходов и отходов сахара и меди и сплавов.
Основными продуктами, которые Мексика импортировала из России в 2020 году, были карбамид, алюминиевые сплавы, полупродукты из железа или нелегированной стали, а также минеральные или химические удобрения.
Кроме того, Россия, которая отправила в Мексику миллионы доз вакцины от COVID-19 Sputnik V, является 41-м глобальным инвестором из Мексики, значительно уступая, например, США или Испании.
Хотя отношения между Мексикой и Украиной ниже с точки зрения торговли, обе страны в настоящее время имеют четыре международных договора в области предотвращения уклонения от уплаты налогов; сотрудничества в области образования и культуры; научно-технического и технологического сотрудничества; и торгово-экономического сотрудничества.
В 2020 году товарооборот между Украиной и Мексикой составил 291,3 млн долларов, при этом Мексика стала вторым торговым партнером Украины в Латинской Америке.
Хотя серьезные удары по мексиканской экономике ожидаются не сразу, эксперты, с которыми консультирует Efe, весьма вероятный рост потребительских цен - выше 7% в настоящее время - из-за роста сырья, особенно нефти.
«Не исключено, что она достигнет уровня 8%, и если цена на нефть достигнет исторических максимумов, она может достичь уровней, близких к 10%», - сказала Эфе директор по экономическому анализу Banco Base Габриэла Силлер, которая также видит «высокую волатильность» в показателях мексиканского песо в эти дни.
Силлер также предупредил об опасности роста международных цен на нефть (поскольку Мексика является производителем, но «импортирует больше, чем экспортирует») и другого сырья, такого как алюминий, кукуруза или древесина.
«Я бы настаивал на том, что экономические издержки войны не так важны, но, конечно, они повлияют на мексиканскую экономику и повлияют на инфляцию», - добавил политолог из Национального автономного университета Мексики (UNAM) Хемвирг Пуэнте.
Пуэнте напомнил, что вооруженный конфликт вызвал проблемы, например, для мексиканской пекарни Bimbo, которая, как сообщает сама компания, «временно» прекратила свою деятельность на своем украинском заводе в Днепре в целях безопасности.
Силлер также прогнозировал, что в целях сдерживания инфляции Банк Мексики повысит процентную ставку до 6%.
Он подсчитал, что это вырастет до 8%, существенно увеличив стоимость кредитов и, предсказуемо, обуздав потребление в то время, когда страна восстанавливается более медленными темпами, чем хотелось бы, после падения своего валового внутреннего продукта (ВВП) на 8,2% в 2020 году.
В своем обычном ключе президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор исключил серьезное влияние на его страну вторжения, которое держит мир под контролем.
«Сказать народу Мексики, что беспокоиться не о чем, потому что экономика растет», - сказал президент в понедельник, добавив, что «гарантировано», что цена на электроэнергию или бензин не вырастет.
Однако Силлер отметил, что в условиях общего роста стоимости сырой нефти возможности для маневра правительства уже очень малы: «Цена на бензин уже имеет 100% стимул к акцизному налогу на производство и услуги (IEPS), поэтому больше нет места для государственных финансов, » - сказал он.
И хотя Мексика осудила вторжение и проводит операции по эвакуации своих граждан из Украины, Лопес Обрадор заявил: «Мы не собираемся закрываться ни для одной страны».
Президент сделал этот комментарий после того, как секретарь по туризму Мигель Анхель Торруко в выходные направил приветствие в своем официальном аккаунте в Twitter российской авиакомпании «Аэрофлот», которая была санкционирована несколькими странами за российское вторжение в Украину.
Во вторник Лопес Обрадор заверил, что «никаких экономических репрессий» для России не будет, полагаясь исключительно на диалог между странами для выхода из конфликта.
С информацией от EFE
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