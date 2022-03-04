Как конфликт между Россией и Украиной может повлиять на инфляцию в Мексике

Fotografía de archivo de vendedores que ofrecen sus productos en un mercado de la Ciudad de México (México). EFE/Sáshenka Gutiérrez

Вторжение России в Украину на данный момент оказывает ограниченное влияние на экономику Мексики, которая мало зависит от российского гиганта, хотя сопутствующее влияние на цены на сырьевые товары грозит спровоцировать и без того очень высокую инфляцию.

Вооруженный конфликт переживается в Мексике с некоторым спокойствием, в отличие от северной соседней страны, Соединенных Штатов и европейских партнеров, где у нее также есть важный рынок.

Мексиканская фондовая биржа (BMV) закрылась на прошлой неделе с ростом на 2,14%, несмотря на вторжение в Украину, а в этот понедельник, несмотря на эскалацию конфликта, закрылась ростом еще на 1,61%.

Это контрастирует с европейскими рынками, которые закрыли свои основные места с убытками в понедельник после нового раунда санкций против России и ядерной тревоги, объявленной Москвой.

Хотя Россия не является одним из основных торговых партнеров Мексики, страна, управляемая Владимиром Путиным, отправила в Мексику миллионы доз вакцины Sputnik против COVID-19. На снимке президент Андрес Мануэль Лопес Обрадор (c) министру иностранных дел Марсело Эбрарду (d) на встрече с министром труда и социальной защиты России Антоном Котяковым (i) в Национальном дворце в Мехико. (Фото: EFE/президентство Мексики)

По данным Министерства иностранных дел (МИД), в 2020 году Россия была 35-м торговым партнером Мексики в мире и первой среди стран Центральной и Восточной Европы с двусторонним товарооборотом в 1 291,8 миллиона долларов.

Рост экспорта на 5,7%, зафиксированный в 2020 году, был в основном связан с увеличением мексиканских продаж легковых автомобилей, телефонов, солодового пива, отходов и отходов сахара и меди и сплавов.

Основными продуктами, которые Мексика импортировала из России в 2020 году, были карбамид, алюминиевые сплавы, полупродукты из железа или нелегированной стали, а также минеральные или химические удобрения.

Кроме того, Россия, которая отправила в Мексику миллионы доз вакцины от COVID-19 Sputnik V, является 41-м глобальным инвестором из Мексики, значительно уступая, например, США или Испании.

Фото: EFE/EPA/ЧАМИЛА КАРУНАРАТНЕ

Хотя отношения между Мексикой и Украиной ниже с точки зрения торговли, обе страны в настоящее время имеют четыре международных договора в области предотвращения уклонения от уплаты налогов; сотрудничества в области образования и культуры; научно-технического и технологического сотрудничества; и торгово-экономического сотрудничества.

В 2020 году товарооборот между Украиной и Мексикой составил 291,3 млн долларов, при этом Мексика стала вторым торговым партнером Украины в Латинской Америке.

Фото: EFE/Мадла Харц/ Архив

Хотя серьезные удары по мексиканской экономике ожидаются не сразу, эксперты, с которыми консультирует Efe, весьма вероятный рост потребительских цен - выше 7% в настоящее время - из-за роста сырья, особенно нефти.

«Не исключено, что она достигнет уровня 8%, и если цена на нефть достигнет исторических максимумов, она может достичь уровней, близких к 10%», - сказала Эфе директор по экономическому анализу Banco Base Габриэла Силлер, которая также видит «высокую волатильность» в показателях мексиканского песо в эти дни.

Силлер также предупредил об опасности роста международных цен на нефть (поскольку Мексика является производителем, но «импортирует больше, чем экспортирует») и другого сырья, такого как алюминий, кукуруза или древесина.

«Я бы настаивал на том, что экономические издержки войны не так важны, но, конечно, они повлияют на мексиканскую экономику и повлияют на инфляцию», - добавил политолог из Национального автономного университета Мексики (UNAM) Хемвирг Пуэнте.

Из-за вторжения мексиканской компании Bimbo пришлось закрыть украинский завод в Днепре. (Фото: EFE/Алекс Круз/Архив)

Пуэнте напомнил, что вооруженный конфликт вызвал проблемы, например, для мексиканской пекарни Bimbo, которая, как сообщает сама компания, «временно» прекратила свою деятельность на своем украинском заводе в Днепре в целях безопасности.

Силлер также прогнозировал, что в целях сдерживания инфляции Банк Мексики повысит процентную ставку до 6%.

Он подсчитал, что это вырастет до 8%, существенно увеличив стоимость кредитов и, предсказуемо, обуздав потребление в то время, когда страна восстанавливается более медленными темпами, чем хотелось бы, после падения своего валового внутреннего продукта (ВВП) на 8,2% в 2020 году.

Фото: EFE/Президентство Мексики/Архив

В своем обычном ключе президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор исключил серьезное влияние на его страну вторжения, которое держит мир под контролем.

«Сказать народу Мексики, что беспокоиться не о чем, потому что экономика растет», - сказал президент в понедельник, добавив, что «гарантировано», что цена на электроэнергию или бензин не вырастет.

Однако Силлер отметил, что в условиях общего роста стоимости сырой нефти возможности для маневра правительства уже очень малы: «Цена на бензин уже имеет 100% стимул к акцизному налогу на производство и услуги (IEPS), поэтому больше нет места для государственных финансов, » - сказал он.

Хотя Мексика осудила вторжение России в Украину, президент Андрес Мануэль Лопес Обрадор настаивает на том, что страна, управляемая Владимиром Путиным, не будет экономических репрессий. (Фото: ЕФЕ/ЕПА/СТРИНГЕР)

И хотя Мексика осудила вторжение и проводит операции по эвакуации своих граждан из Украины, Лопес Обрадор заявил: «Мы не собираемся закрываться ни для одной страны».

Президент сделал этот комментарий после того, как секретарь по туризму Мигель Анхель Торруко в выходные направил приветствие в своем официальном аккаунте в Twitter российской авиакомпании «Аэрофлот», которая была санкционирована несколькими странами за российское вторжение в Украину.

Во вторник Лопес Обрадор заверил, что «никаких экономических репрессий» для России не будет, полагаясь исключительно на диалог между странами для выхода из конфликта.

С информацией от EFE

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