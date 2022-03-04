FILE PHOTO: The logo for Google is seen at the Google Store Chelsea in Manhattan, New York City, U.S., November 17, 2021. REUTERS/Andrew Kelly/File Photo

Google приняла меры после войны в Украине (Getty Images)

Google приостановил все продажи рекламы в России в результате войны, которая идет через Украину. Эта мера соответствует мерам, принятым Twitter и Snapchat, который также решил приостановить рекламу в стране, управляемой Путиным.

«В свете чрезвычайных обстоятельств мы прекращаем рекламу Google в России», — сообщил The Verge представитель Google.

Следует напомнить, что гигант из Маунтин-Вью несколько дней назад заблокировал российские государственные СМИ, такие как Russia Today (RT), от монетизации веб-сайты и каналы YouTube. Он также запретил загрузку мобильного приложения российского государственного СМИ RT на территории Украины по запросу киевского правительства.

«В ответ на юридический запрос украинского правительства приложение RT News больше не доступно для загрузки в Google Play в Украине», - заявили в компании.

Этот шаг означает, что новые пользователи не смогут загрузить приложение RT News в Украине, в то время как текущие пользователи по-прежнему смогут получить к нему доступ, но не будут получать новые обновления RT.

В свою очередь, компания отключила опцию трафика в реальном времени в Украине из Google Maps, чтобы предотвратить ее использование россиянами для атак на районы с высокой концентрация людей.

Несколько технологических компаний выступили с аналогичными инициативами против России из-за атак, совершенных в Украине.

В связи с этим следует напомнить, что Apple заявила во вторник, что RT News и Sputnik News не больше доступно для загрузки в App Store за пределами России.

Кроме того, компания из Купертино ограничила доступ к платежной системе Apple Pay и перестала предлагать определенную информацию на картах Украины в своем приложении Apple Maps для защиты безопасности граждан Украины.

Несколько дней назад компания отключила опцию трафика в реальном времени в Украине из Google Maps (Reuters/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

«Мы очень обеспокоены российским вторжением в Украину и поддерживаем тех людей, которые страдают от насилия», - говорится в записке, подтвержденной EFE. Компания заявила, что продолжит оценивать ситуацию и заявила, что находится в контакте с несколькими правительствами. «Мы присоединяемся ко всем тем, кто просит мира во всем мире», — добавила Apple.

С другой стороны, Spotify закрыла свой офис в России и удалила контент из поддерживаемых Кремлем магазинов: Russia Today (RT) и Sputnik. Кроме того, это ограничило возможность поиска контента из других СМИ, связанных с российским правительством.

Reuters сообщило, что контент RT и Sputnik был удален на нескольких рынках, включая США и Европейский союз, но не в самой России. В общей сложности Spotify заявляет, что с начала борьбы она пересмотрела тысячи контента.

Закрытие российского офиса Spotify означает, что компания больше не соблюдает российское законодательство, принятое в июле 2021 года, которое требует, чтобы иностранные социальные сети с ежедневными пользователями более 500 000 пользователей имели местный офис в этой стране. Нарушение означает, что эти услуги могут быть ограничены и даже запрещены в стране, сообщает Reuters.

На данный момент сервис потоковой передачи музыки заявляет, что продолжит потоковую передачу песен и подкастов в России, на рынок которой он вышел в июле 2020 года вместе с Украиной и 10 другими европейскими странами. Представитель Spotify сказал Variety: «Мы считаем, что жизненно важно поддерживать работу нашего сервиса в России, чтобы обеспечить глобальный поток информации».

Со своей стороны, Oracle, одна из крупнейших технологических компаний мира, приостановила все операции в России в поддержку украинского населения.

Транснациональная корпорация сделала это заявление в Twitter через три часа после того, как министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров отправил компании сообщение с просьбой о поддержке после вторжения России.

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