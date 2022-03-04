От завоевания до потери половины территории: сколько иностранных интервенций пострадала Мексика

В прошлый четверг рано утром Россия начала серию бомбардировок городов в соседней с ней Украине Президент Владимир Путин объявил о проведении «специальной военной операции» посредством видеоролика.

Среди городов, подвергшихся бомбардировке, стоит отметить столицу, Киев. После продолжающихся нападений россиян на украинцев Мексика выразила свою позицию в прошлый четверг днем. В видеоролике, размещенном в его социальных сетях, глава министерства иностранных дел Марсело Эбрард Касаубон осудил вторжения в Украину и немедленного прекращения огня в регионе.

«Мексика решительно осуждает это вторжение и призывает к немедленному прекращению огня, которое позволит дипломатическому выезду, защищает население и избегает страданий», — заявил министр иностранных дел.

Кроме того, Эбрард рассказал в своем видео о двух исторических вторжениях Франции в Мексику и еще двух со стороны Соединенных Штатов, и потере половины территории «и по истории и традициям, из-за нашего становления как нации мы должны решительно отвергнуть и осудить вторжение в страну как Украина, такой державой, как Россия», — заявила канцлер.

Министр иностранных дел Мексики Марсело Эбрард решительно осудил вторжение России в Украину. REUTERS/Генри Ромеро

Как сказал Эбрард, на протяжении всей истории страны Мексика пережила несколько иностранных вторжений, первое из которых, конечно, произошло с 1519 по 1521 год, когда группа испанцев во главе с Эрнан Кортес завоевал территорию. Хотя экспедиции иностранцев ранее были зафиксированы в том, что сейчас известно как Мексика, целью Кортеса было доминирование на территории, чего он добился с помощью коренных народов, которые устали от доминирования мексиканского народа.

Господство испанцев продолжалось 300 лет, с 1521 по 1821 год. Позднее Мексика станет нестабильной страной с множеством внутренних и внешних конфликтов, кроме того, с большой территорией, но экономически разрушенной после 10 лет войны, которая была длительностью независимости, которая привела к другим иностранным вторжениям.

С момента обретения независимости Мексика подвергалась преследованиям со стороны иностранных держав, нуждающихся в природных ресурсах, рынках для размещения избыточного производства, территорий для переполнения населения или политических анклавов, которые способствовали ее влиянию на американском континенте.

После обретения Мексикой независимости Испания безуспешно пыталась вернуть себе господство в стране. Эта экспедиция известна как «Экспедиция Баррадаса», и это была последняя попытка испанцев вернуть контроль над Мексикой. Он прибыл недалеко от города Тампико, в Тамаулипас, из Гаваны, Куба, 26 июля 1829 года под командованием Исидро Баррадаса, бригадира испанского флота, и завершился 9 сентября того же года битвой при Пуэбло-Вьехо.

Можно сказать, что первым иностранным вторжением в Мексику было вторжение Эрнана Кортеса с завоеванием с 1519 по 1521 год. Фото: INAH

После этой неудачной попытки испанского вторжения и господства 16 апреля 1838 года французская армия впервые вторглась в Мексику, начав так называемую войну пастелей. После обретения Мексикой независимости несколько французских граждан, проживающих в Мехико, включая кондитера по имени Ремонтель (отсюда и название конфликта), потребовали возмещения ущерба, понесенного мексиканскими офицерами в их помещениях в 1828 году.

Позднее, в 1837 году, министр по связям Луис Куэвас заявил, что «правительство не считает себя обязанным выплачивать компенсацию за потери, причиненные революционным движением». Для этих заявлений 16 апреля 1838 года он поставил на якорь перед Веракрусом эскадрилью Королевского французского военно-морского флота. Французы открыли огонь 27 ноября того же года по крепости Сан-Хуан-де-Улуа в Веракрусе.

9 марта 1839 года в Веракрусе был подписан мирный договор между Мексикой и Францией. В нем правительство Мексики обязалось выплатить 600 000 песо в качестве компенсации жителям Франции.

После этого конфликта возник еще один конфликт с Соединенными Штатами, которые вторглись и захватили большую часть мексиканской территории. Война между Соединенными Штатами и Мексикой произошла между 1846 и 1848 годами, и это был самый серьезный конфликт между нашей страной и нашим северным соседом. Результат этой войны для Мексики будет катастрофическим, потому что через несколько лет после обретения независимости от Испании, когда она едва консолидировалась как нация, она потеряла более половины своей территории. Со своей стороны, Соединенные Штаты, полностью расширив территорию и имея хорошо вооруженную армию, расширили свои границы на юг и тем самым начали консолидацию в качестве континентальной державы.

6 апреля 1838 года началось так называемое «Война пастелей», военный конфликт, в котором французы впервые вторглись на национальную территорию (Фото: Седена)

Цель этой войны заключалась в том, чтобы Соединенные Штаты расширили свою территорию. Аннексия Техаса Соединенными Штатами в 1845 году, которую Мексика так и не признала, породила величайший конфликт в истории обеих стран. Вашингтон начал военные кампании в Нью-Мексико, Калифорнии, Техасе, Нуэво-Леоне, Коауила и Чиуауа. Президент Соединенных Штатов Джеймс Полк объявил войну Мексике 13 мая 1846 года.

Переговоры о мире начались в январе 1848 года. Результат войны: Мексика потеряла 2,4 миллиона квадратных километров, что составляет более половины своей территории.

Позже, после войны реформ, также известной как Трехлетняя война, с 1857 по 1860 год, президент Бенито Хуарес объявил мораторий на внешний долг Испании, Англии и Франции, что не похоже на европейцев, которые направили войска под Мексику, угрожая нападением.

Хуарес, видя опасность, отказался, и Испания и Англия вывели свои войска, однако Франция увидела возможность доминировать на этой территории. Из-за этого он вторгся в Мексику, что привело к появлению Второй империи Мексики: империи Максимилиана Габсбургского и его жены Карлоты. Эта империя просуществовала четыре года, с 1863 по 1867 год.

Во время срока полномочий Бенито Хуареса состоялась вторая французская интервенция. Фото: Фонд Бенито Хуареса/Pinterest

Впоследствии, 21 апреля 1914 года, Соединенные Штаты снова вмешались на мексиканскую территорию, когда страна находилась в разгаре мексиканской революции. В отличие от первого раза, на этот раз они сделали это не с намерением расширить свою территорию, а для вмешательства в политические дела Мексики, разделенной гражданской войной.

Тогда сосед с севера разбомбил порт Веракрус. Предлогом послужил отказ Викториано Уэрты принять требование об освобождении, подняв флаг этой страны. Войны не было объявлено, и адмирал Флетчер возглавил бомбардировку и вторжение. Американцы ушли на пенсию 23 ноября того же года.

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