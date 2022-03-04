Тарифы на электроэнергию: какая разница между пользователями AMBA и остальной частью страны

03-01-2022 Un hombre enciende una largadera con varios enchufes con una factura de luz en la mano, a 3 de enero de 2022, en Madrid, (España). El precio medio de la electricidad en el mercado mayorista vuelve a subir hoy, en concreto un 9,88% con respecto al precio del día anterior. Esta subida supone un coste de 150,50 euros por megavatio/hora- Por tramos horarios, el precio mínimo de la luz para hoy se dará entre las 23.00 y las 24.00 horas, con 100,36 euros/MWh, mientras que el máximo, de 189,26 euros/MWh, se registrará entre las 8.00 y las 9.00 horas. ECONOMIA Alberto Ortega - Europa Press

Существуют большие различия в ценах, выплачиваемых в разных юрисдикциях страны (Europa Press)

В разгар дискуссий о сокращении субсидий и увеличениях, которые будут применяться с 1 марта для тарифов на электроэнергию, выплачиваемых жилыми пользователями в столичном районе Буэнос-Айреса, среди потребителей повторяется большая разница между ценами окончательного законопроекта в различных юрисдикции страны.

Сравнение непросто, потому что нет агентства, которое бы определяло единый тариф для всей страны: стоимость распределения электроэнергии устанавливается регуляторами каждой юрисдикции, а местные налоги также различаются в зависимости от провинции.

Однако можно сделать приблизительную оценку и взять за основу значение ежемесячного потребления 300 кВтч в разных провинциях, где работают разные дистрибьюторы. Сравнение, проведенное Edenor, которое было представлено на публичных слушаниях 17 февраля, показало, что для того же потребления AMBA пользователь платит от 1308 до 1.315 долларов, в то время как пользователь из провинции Кордова платит 4052 доллара в месяц, что втрое больше.

Самый низкий уровень - в Ла-Риохе, 1147 долларов в месяц, а самый высокий - в Мендосе (3000 долларов), Санта-Фе (3024 доллара), Энтре-Риосе (3155 долларов), Неукене (3161 долл. США), Жужуе (3409 долларов) и Кордове (4052 доллара) при равном потреблении.

Эти цифры соответствуют февралю 2022 года. По данным Enre, с 1 марта ставки пользователей в Edenor и Edesur в среднем увеличатся на 22%, которая, хотя и является национальным органом, она устанавливает повышение ставок для дистрибьюторов Edenor и Edesur, которые работают в AMBA.

На слушаниях Edesur также представил сравнение цен в долларах за МВтч и обнаружил, что средняя цена в его диапазоне составляет 64 доллара США/МВтч, в то время как в Кордове она поднимается до 107 долларов США/МВтч, увеличившись на 67%. В Тукумане — 99 долларов, в Энтре-Риос — 81 доллар США, в провинции Буэнос-Айрес (за пределами конурбано) — 80 долларов США, а в Санта-Фе — 72 доллара США. Это всего лишь цена тарифа на электроэнергию без учета других компонентов, влияющих на конечную цену счета. Согласно данным, собранным Региональной комиссией по интеграции электроэнергетики (CIER), общий средний показатель по стране составляет 82 доллара США за МВтч.

«Окончательный тариф состоит из оптовой стоимости электроэнергии (производство и транспорт, свободная стоимость); добавленной стоимости распределения (VAD, которая остается за дистрибьютором); и налогового бремени, которое варьируется в зависимости от провинции и даже каждого муниципалитета. Единственное, что одинаково для всех, — это оптовая стоимость, остальное меняется в зависимости от провинции и муниципалитета», — пояснила Infobae Сесилия Лакло, президент Фонда развития электроэнергетики (Fundelec).

Edenor и Edesur, которые работают в AMBA, являются единственными компаниями с национальной юрисдикцией, и их тарифы устанавливаются Национальным органом по регулированию электроэнергии (Enre). «Каждая провинция обладает юрисдикцией устанавливать свои собственные ставки. Некоторые из них имеют более высокие ставки и более низкие налоги, или наоборот. Это связано с политическим решением, которое принимает каждый из них. Наиболее населенные и наиболее потребляемые регионы достигают большей эффективности инвестиций. Обслуживание сетей обходится очень дорого, и, даже если потребление невелико, инвестиции должны быть такими же», - добавил Лакло .

Исследование Института экономических исследований Фондовой биржи Кордовы также показало, что счета за электроэнергию в CABA и Большом Буэнос-Айресе в настоящее время являются одними из самых дешевых в стране. Более низкие цены в Ла-Риохе оплачиваются только благодаря субсидиям правительства провинции на распределение электроэнергии.

Значения распределения электроэнергии варьируются в зависимости от провинции (Europa Press)

В данном случае сравнение проводилось без учета стоимости налогов на электроэнергию на основе тарифов AMBA. В Кордове платят на 189% больше, в Сальте — на 133%, Санта-Фе — на 109 процентов, в Рио-Негро — 90%, Чако — на 50%, а в Огненной Земле, где ставки не обновлялись почти три года, они на 29% выше.

« Если бы страна не субсидировала производство электроэнергии, это региональное неравенство уменьшилось бы наполовину . Разница между Огненной Землей и GBA уменьшится с 29 до 14%, а в Кордове, одной из самых высоких в стране, до 90% с 189% сегодня», - пояснил Фабио Эсекьель Вентре, заместитель директора Института экономических исследований Кордовской фондовой биржи.

«Полная отмена субсидий на производство электроэнергии со стороны государства приведет к удвоению стоимости счета за электроэнергию GBA (на 110% больше), но он все равно будет одним из самых дешевых в стране и даже ниже, чем счет, который в настоящее время оплачивается пользователем Epec в провинции Кордова, который столкнется с самым низким уровнем процентное увеличение тарифа на полную отмену национальных субсидий, что эквивалентно 38% от законопроекта декабря 2021 года», - сказал Вентре Infobae.

Конфликт между МВФ и Россией и Украиной

В своем выступлении на публичных слушаниях Федерико Мендес от имени Edenor подчеркнул, что субсидии, получаемые пользователями и энергогенерирующими компаниями, одинаковы для всех. «Разница в ставках связана с VAD (Value Added Distribution), который каждый дистрибьютор взимает со своих клиентов», - добавил он.

26 февраля правительство подтвердило через Официальную газету, что тарифы на электроэнергию в AMBA увеличатся на 22%, и ожидается публикация новых тарифных таблиц. Однако картина сложная на фоне переговоров с Международным валютным фондом, который ожидает снижения энергетических субсидий в этом году.

Энергетические субсидии предоставляются на этапе генерации, чтобы покрыть разницу между стоимостью производства электроэнергии и ценой, которую платят дистрибьюторы (она одинакова для всех), которая поглощается Cammesa (управляющая компания оптового рынка электроэнергии) через государственные трансферты.

В этом году правительство также столкнется с резким ростом иностранной валюты, выделяемой на импорт сжиженного природного газа (СПГ), который в прошлом году имел среднюю цену 8,33 долл . Эффект войны между Россией и Украиной может приблизиться к 30 долларам за БТЕ.

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