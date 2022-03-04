Цензура растет в России: Кремль заблокировал новостные порталы BBC, DW, Meduza и Radio Svoboda

Imagen de archivo de una persona entrando en la sede de la BBC en Londres, Reino Unido. 11 noviembre 2012. REUTERS/Luke MacGregor

Российские власти ограничили доступ к порталам четырех независимых СМИ, включая BBC, что усиливает и без того строгий контроль над информацией в то время, когда Россия осуществляет вторжение в Украину.

По данным регулятора СМИ Роскомнадзора, доступ к русскомнадзору порталам редактирования BBC и немецкого международного вещания Deutsche Welle (DW), независимому порталу Meduza и Radio Svoboda, российской антенне RFE/RL, СМИ, финансируемого США Конгресс, был «ограничен» по просьбе обвинения.

Так растет цензура со стороны кремлевского режима на фоне его военного продвижения на Украину после того, как российская оппозиционная телевизионная станция «Додж» и радиостанция «Эхо Москвы» объявили о приостановке своих задач в четверг после того, как их заблокировал Роскомнадзор, который критикует их путь освещения событий в соседней стране

«Нам нужны силы, чтобы немного вздохнуть и подумать о том, как продолжать работать. Мы очень надеемся вернуться в эфир и продолжить нашу работу», — сказала директор сети Наталья Синдеева, цитируемая в Telegram-аккаунте Dojd.

«У нас никогда не было такого сложного решения», - добавил он, настаивая на том, что это будет только «временным».

Кремль блокирует четыре информационных портала

Решение было принято через день после того, как главный редактор канала Тихон Дзядько сообщил, что он и часть его редакции покинут Россию «по соображениям безопасности» после того, как трансляция канала была заблокирована за распространение «фейковых новостей» во время освещения украинского вторжения.

Сеть, также известная как Rain TV, включена в список СМИ Министерства юстиции России с участием иностранных агентов и была подвергнута санкциям во вторник вместе с радиостанцией «Эхо Москвы», поскольку они распространяли «дезинформацию» и «экстремистский» контент в покрытие.

Эхо Москвы, историческая радиостанция на российской медиа-сцене, также объявила в четверг о своем самороспуске после запрета.

Российские власти ограничили доступ к порталам четырех независимых СМИ, включая BBC

Совет директоров «Газпром медиа», которой принадлежит радиостанция, одного из немногих СМИ, предоставивших место для критиков Кремля, сегодня распорядился закрыть станцию и ее веб-сайт.

«Это решение акционера, владельца (...) Мы не можем комментировать это по-другому», — заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков на пресс-конференции о ликвидации радио, одного из немногих СМИ, которое служило форумом для представителей всего российского политического спектра.

«Я потрясен, хотя все происходящее ожидалось. Предполагалось, что в этой ситуации «Эхо Москвы» так или иначе закроется», — написал основатель и первый директор станции Сергей Корзун в Telegram.

Основанный в августе 1990 года, во времена «перестройки» Михаила Горбачева, «Эхо Москвы», отметил Корзун, создавался как альтернатива Гостелеррадио, советской монополии на вещание.

«Все вернулось на свои места (к монополии на информацию), и трудно, когда вы находитесь в свободном падении, предсказать, что вас ждет», - добавил основатель станции, чьи лозунги - «слушайте радио, остальное - внешний вид» и «бесплатное радио для свободных людей».

(С информацией от AFP)

ПРОДОЛЖАЙТЕ ЧИТАТЬ: