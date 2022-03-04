El primer ministro británico Boris Johnson habla durante una conferencia de prensa en Estonia, 1 de marzo del 2022. Leon Neal/Pool via REUTERS

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон созвал экстренное заседание Совета Безопасности ООН по Украине.

Джонсон принял это решение после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщает пресс-служба правительства Великобритании.

Он также подчеркнул, что безрассудные действия президента России Владимира Путина «могут напрямую угрожать безопасности всей Европы» и что Соединенное Королевство «сделает все возможное, чтобы ситуация не ухудшилась дальше».

«Премьер-министр заявил, что безрассудные действия президента Путина теперь могут напрямую угрожать безопасности всей Европы», - говорится в заявлении на Даунинг-стрит, добавив, что Джонсон будет добиваться экстренного заседания Совета Безопасности ООН в ближайшие часы.

Просьба о проведении специального заседания Совета Безопасности, которую запросит Джонсон, связана с российской бомбардировкой, вызвавшей пожар в четверг вечером на крупнейшей в Европе Запорожской атомной электростанции на берегу Днепра.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон

Рано утром в пятницу на Энергодарской атомной электростанции в Запорожской области юго-востока Украины вспыхнул пожар после того, как российские войска обстреляли электростанцию, сообщил мэр города Дмитрий Орлов в своем аккаунте в Telegram.

«Угроза глобальной безопасности! В результате непрерывных вражеских бомбардировок зданий и блоков крупнейшей атомной электростанции в Европе загорелась Запорожская атомная электростанция», — написал он.

«Российская армия ведет огонь со всех сторон по Запорожской атомной электростанции, крупнейшей атомной электростанции в Европе. Пожар уже вспыхнул. Если он взорвется, он будет в 10 раз больше Чернобыля! Россияне должны НЕМЕДЛЕННО прекратить огонь, допустить пожарных, создать безопасную зону! Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба предупредил об этом в своем аккаунте в Twitter.

Национальная гвардия подтвердила пожар на заводе на своем официальном телеграм-канале.

Пожар на Запорожской атомной электростанции после атаки российских войск

Президент Украины Владимир Зеленский обвинил Москву в «ядерном терроре» и желании «повторить» чернобыльскую катастрофу после осуждения российских бомбардировок украинской атомной электростанции в Запорожье, крупнейшей в Европе.

«Мы предупреждаем всех о том, что ни одна другая страна, кроме России, никогда не стреляла по атомным электростанциям. Это впервые в нашей истории, впервые в истории человечества. Это террористическое государство сейчас прибегает к ядерному террору», - сказал он в видеоролике, обнародованном украинским президентством.

«Украина имеет 15 ядерных реакторов. Если произойдёт взрыв, всё кончится. Конец Европы. Это эвакуация Европы», - добавил он. «Только немедленные европейские действия могут остановить российские войска. Мы должны предотвратить гибель Европы от ядерной катастрофы», — настаивал украинский президент.

(По информации от AFP и Europa Press)

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