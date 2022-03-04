BBC возрождает старую тактику Второй мировой войны, чтобы обойти цензуру Путина

Imagen de archivo de peatones pasando junto a un logo de BBC en la Broadcasting House de Londres, Reino Unido. 29 enero 2020. REUTERS/Henry Nicholls

По мере того как российский народ узнает о санкциях и уходе транснациональных корпораций из страны, они толпятся у своего порога, чтобы попытаться купить последнюю вещь. Теперь, кроме того, Кремль блокирует доступ к независимым СМИ (Reuters)

В то время как Россия пытается перекрыть поток информации в Украине, атакуя ее коммуникационную инфраструктуру, британское СМИ BBC пересматривает тактику вещания, популярную во время Второй мировой войны: коротковолновое радио .

На этой неделе Би-би-си заявила, что будет использовать радиочастоты, которые могут перемещаться на большие расстояния и быть доступными на портативных радиостанциях, для трансляции своих новостей Всемирной службы на английском языке в течение четырех часов в день в Киеве, столице Украины и некоторых частях России.

«Часто говорят, что правда стала первой жертвой войны», - сказал Тим Дейви, генеральный директор Би-би-си, в заявлении. «В условиях конфликта, в котором много дезинформации и пропаганды, существует очевидная необходимость в объективных, независимых новостях, которым люди могут доверять».

Во вторник российские снаряды попали в главную радио- и телевизионную вышку Киева. Алексей Резников, министр обороны Украины, написал в Twitter, что целью России было «сломать сопротивление украинского народа и армии», начав с «разрыва связи» и «распространения фейковых сообщений, которые есть у руководства украинской страны согласился отказаться».

Коротковолновое радио на протяжении десятилетий служило средством охвата слушателей в зонах конфликтов, использовалось для доставки потрескивающих депеш солдатам в войне в Персидском заливе, отправки кодов шпионам в Северной Корее и понтификата через железный занавес во время холодной войны. Но самые современные формы радио, наряду с Интернетом, в конечном итоге отменили коротковолновое вещание; Би-би-си отозвала свои коротковолновые передачи в Европе 14 лет назад.

В последнюю неделю февраля аудитория украиноязычного сайта Би-би-си удвоилась по сравнению с предыдущим годом, достигнув 3,9 миллиона посетителей, сообщила сеть в среду. Би-би-си также освещает новости страны через свой веб-сайт, YouTube, Facebook, Twitter, Telegram, Viber и Espreso TV.

По данным телекомпании, миллионы россиян также обращаются к BBC. По данным компании, аудитория русскоязычного новостного сайта Би-би-си достигла рекордных 10,7 миллиона человек на прошлой неделе, что более чем в три раза превышает среднюю недельную статистику в 2022 году. Количество посетителей англоязычного сайта Би-би-си из России увеличилось на 252 процента и составило 423 000 человек.

В стране BBC также публикует обновления в Telegram, Instagram, Facebook и YouTube. Аудитория других западных СМИ также увеличилась. Посещение цифровых платформ Guardian российской и украинской аудиторией увеличилось на 180% с января.

Освещение Би-би-си вызвало жалобы со стороны российских официальных лиц. Мария Захарова, пресс-секретарь Министерства иностранных дел России, заявила во время брифинга, транслируемого RT, российским СМИ, поддерживаемым Кремлем, что Россия стала жертвой «беспрецедентного новостного терроризма», который был «посвящен дискредитации действий России» » и «создать истерию вокруг украинских событий».

(С) Нью-Йорк Таймс. -

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