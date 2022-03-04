Начата петиция с требованием, чтобы AMLO наложил санкции на Россию за вторжение в Украину

CIUDAD DE MÉXICO, 01MARZO2022.- Andrés Manuel López Obrador, presidente de México acompañado de Jorge Alcocer Varela, secretario de Salud; Delfina Gómez Álvarez, secretaria de Educación Pública; Hugo López-Gatell Ramírez, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud y Ricardo Mejía Berdeja, subsecretario de Seguridad Pública durante conferencia matutina dedicada al tema de salud. FOTO: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO.COM

После того, как президент Андрес Мануэль Лопес Обрадор заверил, что не присоединится к экономическим санкциям против России за вторжение в Украину, которое, по данным правительства этой страны, уже унесло жизни более 2000 мирных жителей и повредило сотни объектов инфраструктуры; Наталья Падран, украинец, проживающий во Вроцлаве (Польша), попросил мексиканского президента изменить свою позицию.

Наталья разместила петицию на платформе change.org, где от имени Украины попросил президента Лопеса Обрадора передумать и ввести санкции против России.

В заявлении, открытом в эту среду и до 12:00 (по центральному мексиканскому времени) было подписано 38 подписей, говорится:

«Уважаемый президент Андрес Мануэль Лопес Обрадор, пожалуйста, весь народ Украины - более 40 миллионов - просит вас передумать и пересмотреть свое решение не поддерживать санкции против России» (sic), начинается текст петиции.

В письме, созданном Натальей, он отмечает, что Россия атаковала Украину на рассвете и без предупреждения, а также «убивала мирных жителей своими ракетами и бомбардировками. Украинские дети рождаются в бомбоубежищах, другие дети уже погибли, будучи невинными жертвами этой войны».

«Уровень этой трагедии огромен. Уже более 150 000 беженцев. Шестая по величине площадь Европы — площадь Свободы в Харькове, моем родном городе, — разрушена крылатой ракетой. Чернобыльская атомная электростанция, источник одной из величайших экологических катастроф в истории, находится в заложниках у российской армии. Целые города, такие как Волноваха, стерты с лица земли» (sic), подчеркивает текст Натальи Падран.

Вот почему, отмечает молодая женщина, нации должны объединиться против России и ее президента Владимира Путина.

«У этого джентльмена есть ядерное оружие. Мексика далека от Украины, но не так уж далеко, она находится на одной планете и если Путин применит ядерное оружие, у нас не у всех будет будущее», - говорит он.

Текст завершается словами Лопеса Обрадора, который заверил, что Мексика хочет поддерживать хорошие отношения со всеми странами мира.

«Мы понимаем и уважаем их желание, но переговоры с террористами не ведутся. Нам срочно нужны ваши санкции. Пожалуйста, подумайте о себе и своих детях, помогите нам вместе создать мирное будущее - или, по крайней мере, любое будущее, в котором Россия больше не представляет ядерной угрозы миру» (sic), петиция заканчивается.

Во время своей конференции во вторник, 1 марта, Андрес Мануэль Лопес Обрадор заверил, что не будет вводить санкции любого рода за вторжение в Украину, как это сделали многие нации, организации и компании для того, чтобы оказать давление на российскую экономику и положить конец вооруженному конфликту.

«Мы не собираемся предпринимать никаких экономических репрессий, потому что хотим поддерживать хорошие отношения со всеми правительствами мира и хотим иметь возможность разговаривать со сторонами в конфликте», — заявил мексиканский президент.

Глава исполнительной власти Мексики заверил, что применение санкций не является обязанностью мексиканского правительства, поскольку он подтвердил, что лучший способ сотрудничества в конфликте - это «содействие диалогу», а не «привлечение внимания».

«Мы не считаем это своей обязанностью и считаем, что лучше всего развивать диалог для достижения (...) Мы больше не можем; мы не можем впасть в ведущую роль, которая не имеет ничего общего с той сдержанностью, которая должна преобладать во внешней политике», - сказал он.

В среду посол Мексики в ООН Хуан Рамон де ла Фуэнте объявил через свой аккаунт в Twitter, что Мексика проголосует за резолюцию, которая будет представлена в этот день с осуждением России за вторжение в Украину.

«Мексика проголосует за резолюцию об агрессии против Украины на Генеральной Ассамблее ООН», - написал Де ла Фуэнте в твиттере, сопровождаемый видеороликом, в котором напомнил, что «Мексика вместе с 10 другими странами Совета Безопасности ООН сослалась на резолюцию Союза за мир для созыва чрезвычайной ситуации сессии Генеральной Ассамблеи и чтобы она могла, в свою очередь, проанализировать и урегулировать ситуацию в Украине».

Спустя несколько минут Ассамблея ООН большинством голосов приняла резолюцию с требованием «потребовать» от России прекратить вторжение в Украину.

По данным международного информационного агентства AFP, резолюция была одобрена 141 голосом за, 5 против и 35 воздержавшихся. Принятый текст «самым решительным образом осуждает агрессию Российской Федерации против Украины» в нарушение статьи 2 Устава Организации Объединенных Наций, которая запрещает применение угрозы силой или ее применение и призывает всех членов уважать суверенитет, территориальную целостность и политическую независимость любого государства.

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