После атаки на крупнейшую в Европе атомную электростанцию Путин пригрозил соседним с Россией странам: «Не усугубляйте ситуацию»

Russian President Vladimir Putin chairs a meeting with members of the Security Council via a video link at the Novo-Ogaryovo state residence outside Moscow, Russia March 3, 2022. Sputnik/Andrey Gorshkov/Kremlin via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY.

Глава российского государства Владимир Путин в очередной раз использовал риторику, включающую завуалированную угрозу своим региональным геополитическим соперникам, которым он рекомендовал «не усугублять ситуацию, не вводить ограничений» после атака на Запорожскую атомную станцию в Украине, которая горела часами, вызывает беспокойство о возможной атомной катастрофе.

«Я хочу еще раз подчеркнуть, и мы всегда так говорили, что у нас нет плохих намерений по отношению к нашим соседям», — заявил глава Кремля, который восемь дней назад отдал приказ о массированном вторжении в Украину, в результате которого уже погибло более двух тысяч мирных жителей.

Заявление прозвучало во время общения с губернатором Калининградского анклава Антоном Алихановым примерно в то же время, когда Совет ООН по правам человека одобрил начало расследования преступлений против человечности во время вторжения Кремля.

Школа в Житомире, разрушенная российской бомбардировкой. Путин заявил, что у него нет «плохих намерений» по отношению к соседям (REUTERS/Вячеслав Ратынский)

У Путина нет ушей для тех, кто просит его прекратить массовые убийства мирных жителей и вывести войска: он заверил, что Москва продолжит свою повестку дня и что она «выполняет и будет продолжать выполнять все свои обязательства».

О критическом экономическом положении его страны, рынок которой был закрыт пять дней назад из-за международных санкции, которые грозят парализовать российскую экономику, заверил бывший глава шпионов: «Как бы это ни было сложно и сложно, мы в обязательном порядке продолжим развиваться, будем укреплять транспортно-логистическую инфраструктуру по всей стране».

Пророссийские танки в оккупированной Донецкой области (REUTERS/Александр Ермоченко)

Путин побеседовал сегодня со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко, которому он сообщил подробности вторжения, которое Кремль называет «специальной военной операцией» и которое началось 24 февраля.

По словам Кремля, его начальник в разговоре с Лукашенко подчеркнул, что кампания идет по плану и намеченные цели будут достигнуты в полном объеме.

Президент России также воспользовался случаем, чтобы обсудить второй раунд переговоров между российско-украинскими переговорными группами в Беларуси, в ходе которых Лукашенко выразил поддержку российским военным действиям в соседней стране.

С информацией от EFE

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