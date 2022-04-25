Требования для того, чтобы стать авиадиспетчером в Перу, одной из самых высокооплачиваемых рабочих мест в стране

В минувшее воскресенье стало известно, что в стране ощущается нехватка авиадиспетчеров, которым из-за нехватки персонала приходится работать сверхурочно, чтобы они могли зарабатывать до 60 тысяч солей в месяц, что даже больше, чем президент Центрального резервного банка Перу (S/41 600).

Нехватка этих специалистов является одной из основных причин, почему несколько дней назад Объединенный союз авиадиспетчеров Перу (SUCTA) объявил забастовку, парализованный авиасообщение в пяти аэропортах страны, включая Хорхе Чавеса, наносит ущерб тысячам туристов и путешественников.

Забастовщики требовали, среди прочего, улучшения условий труда и повышения вознаграждения из-за сверхурочной работы из-за нехватки персонала.

«Мы выполняем другие задачи вне управления воздушным движением, такие как учебная работа, которая длится несколько месяцев, и Corpac не оплачивает ее. Пусть оплата учебной работы занимает до 8 месяцев за один месяц, и это приводит к переполнению форм, потому что не все выигрывают таким образом», — объяснил программе Punto Final Виктор Завалета, генеральный секретарь SUCTA.

Между тем Хорхе Перласиос, председатель совета директоров Перуанской корпорации аэропортов и коммерческой авиации (Corpac), подтвердил отсутствие этих специалистов. «Вопрос воздушного движения требует реорганизации. Нам нужно больше авиадиспетчеров», - сказал он.

ТРЕБОВАНИЯ К АВИАДИСПЕТЧЕРУ

Среди неоднократных звонков, которые были сделаны для найма авиадиспетчеров, вот некоторые из требований, запрашиваемых для доступа к этим рабочим местам:

- Успешно прошли базовый курс авиадиспетчеров, сертифицированный учебным центром, признанным Главным управлением гражданской авиации (DGAC) MTC.

- иметь лицензию и одобрение авиадиспетчера захода на посадку, выданные DGAC.

- Среднее время обучения авиадиспетчера составляет полтора года. Базовый курс длится один год, и в течение шести месяцев до получения лицензии проводятся стажировки под наблюдением.

- Конкурсы публикуются на веб-сайте Corpac (www.corpac.gob.pe) в разделе «Призыв к человеческим талантам».

Controladores aéreos de Corpac | Foto: Agencia Andina

ЧТО ДЕЛАЕТ АВИАДИСПЕТЧЕР?

Специалисты из Corpac, подразделения при Министерстве транспорта и коммуникаций (MTC), объясняют, какую работу выполняет авиадиспетчер.

«Авиадиспетчер поддерживает порядок, безопасность и эффективность воздушных операций с момента начала руления и взлета самолета до приземления и направления в терминал аэропорта», - говорят они.

Они добавляют, что контролер устанавливает порядок, определяя приоритет в внимании рейсов; он выполняет свою работу с целью обеспечения безопасности транзита судов, предотвращения инцидентов и предотвращения столкновений в воздухе. В то же время он стремится к повышению эффективности для достижения наибольшего числа воздушных операций.

ПРОФИЛЬ АВИАДИСПЕТЧЕРА

Для выполнения этих функций требуется «сбалансированный отпуск», чтобы эффективно справляться с трудными ситуациями, сохраняя спокойствие и контроль над ситуацией. Эмоциональная стабильность необходима для повышения концентрации внимания.

Авиадиспетчер должен уметь быстро принимать решения, что необходимо для упорядочения потока воздушных операций.

Вы должны иметь возможность выполнять числовые операции и быстро выполнять математические вычисления, чтобы заранее прогнозировать или измерять время и расстояния.

Знание английского языка является еще одним базовым знанием, поскольку это стандартный язык, используемый для общения с экипажами авиакомпаний или компаниями из неиспаноязычных стран.

Авиадиспетчеры Corpac, которые объявили забастовку, взимают плату до S/60 в месяц | Видео: Punto Final

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