Наталья Орейро и Густаво Бассани, главные герои фильма «Иоси, раскаявшийся шпион», рассказали о трагической теме сериала

Infobae взял интервью у уругвайской Натальи Орейро и аргентинца Густаво Бассани незадолго до премьеры фильма «Иози: раскаявшийся шпион»

29 апреля на Prime Video выходит сериал «Иоси, раскаявшийся шпион» режиссера Дэниела Бермана («Разбитые объятия») по сценарию Себастьяна Боренштейна («Одиссея Джайлза»). В нем рассказывается история Хосе Переса (его играет Густаво Бассани), агента аргентинской разведывательной службы с миссией проникновения в еврейскую общину в течение нескольких лет. В этом задании за ним следит Клаудия (Наталья Орейро), еще один шпион, антисемит. Под именем Иоси он получает документы, которые были бы использованы для совершения самого страшного нападения на американском континенте до Башен-близнецов: взрыва здания AMIA в Буэнос-Айресе в 1994 году. Эти материалы также, как сообщается, использовались при нападении на посольство Израиля двумя годами ранее.

Перед премьерой первого из восьми эпизодов его главные герои пообщались с Infobae.

— Как было построение таких персонажей, как Иози, живущая в двух мирах, и Клаудия, так цепляющаяся за свои антисемитские идеи?

Бассани: — Сначала я опирался на книгу [Иози, раскаявшийся шпион, Мириам Левин и Горацио Луцки]. Это потрясающе, и там много информации. Затем я познакомился с культурой еврейского народа: прочитал много информации от патриархов до основания Государства Израиль, узнал об их еде, ходил на уроки иврита. И я сильно полагался на то, что случилось с персонажем: его демоны, его поиски искупления. И этот поиск истины, который бросает вызов и нам, аргентинцам.

Помимо того, что это шпионский триллер, я сосредоточился на том путешествии по самопознанию. Человек, который начинал как Иосиф, а в конечном итоге стал Иосифом, который начинает с сильного антисемитского чувства и в конечном итоге становится еще одним евреем. Так что это была действительно поездка, прекрасная как актер, хотя мы считаем худшие атаки в Латинской Америке.

Сериал исследует предысторию самого страшного нападения на американском континенте перед башнями-близнецами: взрыва здания AMIA в Буэнос-Айресе в 1994 году.

Орейро: «Мой персонаж на службе истории, он формулирует, что происходит с Иози. Она агент аргентинских спецслужб: она очень далека для меня, с очень далекой личностью и идеалом, и именно поэтому мне было интересно иметь возможность ее интерпретировать.

Я знал о самых страшных нападениях, которые произошли в Латинской Америке; на самом деле, я переехал в Аргентину в 1994 году, когда это была АМИА. Я хорошо знал об этом, но, как и большинство людей, путешествующих по этой стране, мы до сих пор не знаем причин виновных сегодня. И я думаю, что этот сериал также немного об этом: о том, чтобы пролить свет на то, что произошло, а также поговорить о торговле оружием в стране. Кроме того, играть в шпиона в Аргентине - это редкость, поэтому это было довольно сложно.

— Как они справились с этим случаем, который продолжает влиять на чувствительность, в Аргентине и во всем мире? Вы когда-нибудь боялись?

Орейро: «Лично да. Я не раз спрашивал режиссеров, не боятся ли они возиться с этой деликатной темой, искать виновника или попытаться понять, что произошло. Мой характер также вызвал у меня много неприятия: она антисемитская женщина, убежденная в том деле, ради которого живет. Я просто произнесла реплику и начала плакать. Режиссеры сказали мне: «Но ты актриса, ты играешь». Очевидно, что актеры - это инструмент для рассказа, но во мне есть что-то, что превосходит исполнителя, и я был очень тронут ситуацией.

На днях я познакомился с автором книги, и мы говорили именно об этом: насколько рискованной ее роль в ее публикации и насколько рискована платформа с этим шпионским триллером. Но в какой-то момент это становится просто привлекательным, интересным, разрушительным: чем-то, что мы все знаем, что мы все живем, но, к сожалению, до сих пор не знаем.

Помните, что вы делали в день нападения на АМИА?

Орейро: — Я помню это. Мне было 16 лет, и это было очень шокирующим. Я переехала в Аргентину, и мы были близки к AMIA с папой и мамой, которые искали вещи, где я собирался жить. Витраж в хозяйственном магазине, где мы были. Мы не знали, что произошло: разбилось ли метро, взорвался ли газовый баллон. Потом мы узнали. Я помню это как нечто очень мобилизующее. У меня очень тесная связь со всей еврейской общиной и с Израилем.

Бассани: «Мне было 12 лет, я вырос в деревне в Тристан-Суаресе. Помню, мои родители говорили об этом, что все было по телевизору.

— Знаете ли вы антисемитскую легенду, с помощью которой вожди манипулируют Иоси, предполагаемым международным заговором по созданию еврейского государства в Патагонии?

Бассани: — Я удивлен тем уровнем художественной литературы, который обрабатывается в реальной жизни. Этот план, как известно, сумасшедший. Именно так они манипулируют Иоси: путешествие, чтобы спасти свою страну и свою страну. Меня до сих пор удивляет, как реальность превосходит фантастику. Мы рассказываем вымышленную историю, основанную на реальных событиях, и как актер я играю персонажа, и я не могу этого бояться. Боюсь, что правду никогда не узнают.

— Как вы думаете, эта серия может стать спусковым крючком для закрытия этой раны, которая все еще остается открытой в Аргентине?

Орейро: - Я думаю, что художественная литература - это вымысел, и правосудие должно быть тем, кто ищет и судит, но часто с помощью средств массовой информации и фильмов (в данном случае сериалов) на стол попадают новости, о которых, возможно, многие хотят, чтобы их забыли. И в этом смысле я чувствую, что [Иози, раскаявшийся шпион] вернет это в уста многих людей, которые могут быть не так заинтересованы или которые не так много слушали. Сложно, не правда ли? Но он может сотрудничать.

— Что вы думаете об этом моменте появления латиноамериканских фильмов и сериалов на платформах?

Бассани: — Я думаю, что это здорово для региона. Prime Video имеет оригинальные художественные произведения в разных странах, которые очень хороши: La jauria в Чили, Iosi в Аргентине. Эта серия выпущена в 240 странах мира.

Орейро: — Мне кажется, это говорит о таланте, который у нас есть на этой стороне. Аргентина, в частности, была центром рассказов, актеров, продюсеров, постановок. Даже съемки в Аргентине, с географическими возможностями страны, невероятны. Они приехали со всего мира, чтобы снимать здесь. И мне также очень интересно рассказывать местные истории, которые можно увидеть в мире. Я нахожу этот культурный обмен очень интересным, так как у нас тоже есть возможность посмотреть польские, венгерские, немецкие сериалы всего за один клик. В восьмидесятые и девяностые годы это была мыльная опера, которая экспортировалась, а теперь это место заняли сериалы.

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