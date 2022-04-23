«Появившиеся» отец и мать, которая «забыла» сына: подробности расследования мертвого ребенка на пляже Санта-Марта

Специализированный прокурор по делам детей и подростков взял на себя расследование для выяснения событий , в которых двухлетний мальчик Сэмюэл Герреро умер в районе Буритака, в городе Санта-Марта, 4 апреля этого года.

Хотя власти утверждали, что ребенок умер от утопления, все еще существует несколько теорий, указывающих на то, что мать Самуэля, Йенни Игера, была причастна к гибели ребенка, поскольку о ребенке было известно только до тех пор, пока люди не увидели тело у моря.

По этой причине вышеупомянутый прокурор вместе с судебной полицией провели тщательный анализ видеозаписей, свидетельских показаний и других доказательных материалов, с тем чтобы определить, как несовершеннолетний прибыл в те самарийские воды, где, к сожалению, он скончался.

Одно из неизвестных, что большинство исследователей интриг, заключается в том, что 25-летний Игера появился только через 15 дней после подтверждения смерти Самуэля. Однако женщина не смогла дать официальную версию властям, поскольку стало известно, что она содержится в психиатрической клинике по поводу психического состояния, которым она страдает.

Сомнения усилились после того, как полиция объявила, что появился отец младенца, опознанный как Эдвин Герреро, 29 лет, который живет в Боготе и отправился в столицу Магдалены, чтобы узнать тело своего сына и рассказать подробности о том, как маленький Самуэль оказался в морях так далеко от столицы колумбиец, где она якобы жила.

Однако тот факт, что отец ребенка должен был быть обнаружен Национальной полицией и Полицией по делам детей и подростков, также дал понять следователям, поэтому все версии изучаются.

Стоит отметить, что родственники матери ребенка первыми сообщили, что они долгое время не располагали информацией о Йенни Игере и ребенке Самуэле. Однако, как только стало известно о смерти несовершеннолетнего, они хотели бы избежать прессы и не предоставили информацию по этому делу.

Более того, стало известно, что пара туристов увидела на пляже маленькую синюю машину и, подойдя к ней, обнаружили ребенка мертвым. В частности, туристы нашли самых маленьких на 46-м километре по дороге в Буритаку, сектор, известный как Плайя-Бонита или Плайя-Линда, рано утром в понедельник, 4 апреля.

Другая анализируемая информация заключается в том, что полиция якобы имеет видеозаписи камер наблюдения, на которых несовершеннолетнего можно увидеть на руках у женщины, которая, как полагают, является его матерью. В свою очередь, Эдвин Герреро сообщил властям, что ничего не знал о своей бывшей жене и сыне с 1 апреля, когда он не нашел ее дома.

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