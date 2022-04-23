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Россия

Гари Медель указывает на Рейнальдо Руэду как одного из тех, кто несет ответственность за устранение Чили из Катара 2022

Центральный защитник заверил, что у Ла Роха хорошие игроки, но не совсем ясное представление об игре

Newsroom Infobae

23 апрель 2022
En la imagen, el director t&#233;cnico de Chile, el colombiano Reinaldo Rueda. EFE/Jos&#233; Valle/Archivo
En la imagen, el director t&#233;cnico de Chile, el colombiano Reinaldo Rueda. EFE/Jos&#233; Valle/Archivo

Сборная Чили во второй раз подряд столкнется с выходом за пределы чемпионата мира. В последний раз он участвовал в чемпионате мира 2014 года в Бразилии, где он дошел до 1/8 финала и упал из серии пенальти в хозяев. В процессе отборочного тура, который пройдет в Катаре 2022 года, одним из тренеров был Рейнальдо Руэда, который подвергся резкой критике со стороны Гари Меделя.

«Питбулл» поговорил с ESPN F90 из Чили в качестве одного из ориентиров южной команды. Там он подчеркнул великих игроков, которые есть у чилийской команды, но он взял на себя ответственность за устранение в тренерских органах, которые прошли, сначала Рейнальдо Руэда, а затем Мартин Ласарте, уругваец, который провел в качестве тренера ФК «Мильонариос» в Колумбии.

В плей-офф Рейнальдо Руэда провел всего четыре матча против чилийской команды с победой, ничьей и двумя поражениями. В этих матчах было забито четыре очка и шесть голов против, столько же голов в пользу. Единственный пункт, в котором выигрышный баланс был положительным против поражений, был в товарищеских матчах, где с 2018 по 2020 год он завершил 17 с шестью победами, шестью ничьими и пятью поражениями. Его производительность с Чили составила 43,21%.

В то время тренер валлекаукано также подвергся критике со стороны исторического нападающего, ныне комментатора Маурисио Пинилья, который назвал Руэду отличным парнем с ужасным образом работы:

Третий цикл Рейнальдо Руэды в сборной Колумбии тоже не был хорошим, он провел 22 матча с рекордом 7 побед, 10 ничьих и 5 поражений. Общий показатель составил 46,97%, что является одним из самых низких показателей среди национальных сборных. «Триколор» продержался семь матчей без побед (4 матча и три падения), а счет 1:0 против Перу на стадионе Метрополитано в Барранкилье поставил его под сомнение на закрытие турнира.

У тренера после ухода из сборной Колумбии, где он не получил компенсации после невыполнения квалификации чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре, были бы предложения возглавить сборную Гондураса, последним тренером которой был Эрнан «Болильо» Гомес, и сборную Панамы в случае, если датская команда Thomas Christiansen не примет предложение о продлении.

На клубном уровне единственным вариантом является «Атлетико Насьональ». Журналист Хайме Динас заверил, что приоритетом команды Антиокии является завершение возвращения Вальекаукано, который выиграл у него чемпион Кубка Либертадорес в 2016 году, в том же году, в котором он выиграл Колумбийскую Суперлигу и Кубок Колумбии. Кроме того, он праздновал чемпионский титул в 2015 и 2017 годах.

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