Гари Медель указывает на Рейнальдо Руэду как одного из тех, кто несет ответственность за устранение Чили из Катара 2022

En la imagen, el director técnico de Chile, el colombiano Reinaldo Rueda. EFE/José Valle/Archivo

Сборная Чили во второй раз подряд столкнется с выходом за пределы чемпионата мира. В последний раз он участвовал в чемпионате мира 2014 года в Бразилии, где он дошел до 1/8 финала и упал из серии пенальти в хозяев. В процессе отборочного тура, который пройдет в Катаре 2022 года, одним из тренеров был Рейнальдо Руэда, который подвергся резкой критике со стороны Гари Меделя.

«Питбулл» поговорил с ESPN F90 из Чили в качестве одного из ориентиров южной команды. Там он подчеркнул великих игроков, которые есть у чилийской команды, но он взял на себя ответственность за устранение в тренерских органах, которые прошли, сначала Рейнальдо Руэда, а затем Мартин Ласарте, уругваец, который провел в качестве тренера ФК «Мильонариос» в Колумбии.

В плей-офф Рейнальдо Руэда провел всего четыре матча против чилийской команды с победой, ничьей и двумя поражениями. В этих матчах было забито четыре очка и шесть голов против, столько же голов в пользу. Единственный пункт, в котором выигрышный баланс был положительным против поражений, был в товарищеских матчах, где с 2018 по 2020 год он завершил 17 с шестью победами, шестью ничьими и пятью поражениями. Его производительность с Чили составила 43,21%.

В то время тренер валлекаукано также подвергся критике со стороны исторического нападающего, ныне комментатора Маурисио Пинилья, который назвал Руэду отличным парнем с ужасным образом работы:

Третий цикл Рейнальдо Руэды в сборной Колумбии тоже не был хорошим, он провел 22 матча с рекордом 7 побед, 10 ничьих и 5 поражений. Общий показатель составил 46,97%, что является одним из самых низких показателей среди национальных сборных. «Триколор» продержался семь матчей без побед (4 матча и три падения), а счет 1:0 против Перу на стадионе Метрополитано в Барранкилье поставил его под сомнение на закрытие турнира.

У тренера после ухода из сборной Колумбии, где он не получил компенсации после невыполнения квалификации чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре, были бы предложения возглавить сборную Гондураса, последним тренером которой был Эрнан «Болильо» Гомес, и сборную Панамы в случае, если датская команда Thomas Christiansen не примет предложение о продлении.

На клубном уровне единственным вариантом является «Атлетико Насьональ». Журналист Хайме Динас заверил, что приоритетом команды Антиокии является завершение возвращения Вальекаукано, который выиграл у него чемпион Кубка Либертадорес в 2016 году, в том же году, в котором он выиграл Колумбийскую Суперлигу и Кубок Колумбии. Кроме того, он праздновал чемпионский титул в 2015 и 2017 годах.

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