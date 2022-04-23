Кристиан Домигес возмущен пользователями за то, что они сделали его мемом после ампаи Альдо Миясиро

Кристиан Домингес стал вирусным мемом после Медина Магали распространила ampay Альдо Миясиро и Оскара дель Портала в их шоу-программе. И именно поэтому пользователи заверили, что ведущие América Televisión присоединились к «клубу неверных», состоящему из кумбиамберо Марио Харта и других фигур шоу.

Нынешней паре Памелы Франко эти шутки совсем не понравились. Это было продемонстрировано, когда репортер из программы Estás en Todas спросил его, действительно ли он сказал в Twitter «Позор об Альдо Миясиро», скриншот, который быстро стал вирусным в Twitter.

«У меня нет Твиттера. Более того, у меня был один раз, и так как я не знал, как им пользоваться, поэтому я бросил. Моя единственная социальная сеть, которой я управляю, - это Instagram и TikTok с помощью моего партнера и моей дочери, но очень мало», - ответил исполнитель cumbia espacio sabatino.

Tuit falso de Christian Domínguez se volvió viral. (Foto: Twitter)

ОН НЕ СОГЛАСЕН С МЕМАМИ

Лидер Orchestra Internacional послал сильное послание пользователям сети, которые, не колеблясь, продолжают делать мемы о нем, чтобы с юмором отнестись к делу Альдо Миясиро о неверности. Недавно он получил критику за разговоры об ампае в America Today.

« Мне неудобно издеваться над тем, что люди наслаждаются болью других. Мы люди, мы можем ошибаться и не судить . Мне тоже не нужно судить их, у меня нет на это права. Мне очень жаль. Я вижу, что люди радуются злу, что мне кажется очень грустным», - сказал он.

Кристиан Домигес возмущен пользователями Twitter за то, что они делали мемы о нем | ВИДЕО: America TV//America Today

КРИСТИАН ДОМИНГЕС ПРЕДЛАГАЕТ СВОЕ МНЕНИЕ ОБ AMPAY

На следующий день после ампай Альдо Миясиро и Оскара дель Портала кумбиамберо избежал говорить о скандале. Однако его побудили сделать это, когда Джанет Барбоза «поздравила» его за то, что он достаточно храбр, чтобы признать по национальному телевидению, что он неверный Карла Тарасона с Изабель Асеведо, в отличие от своих коллег по каналу.

Вот как кумбиамберо воспользовался камерами, чтобы скрыть неверность - ужасный поступок. «Тебе очень плохо, если ты думаешь о семье. (Неверность) не может быть оправдана. Независимо от того, насколько вы плохи в отношениях, это не оправдывает того, что вы делаете это (быть неверным), особенно если у вас есть семья», - сказал он.

«Когда я ошибалась, самой больной была моя дочь. Его будет трудно выкинуть из головы. Это самое сложное из всех последствий. Нужно знать, как противостоять последствиям и учиться на ошибках. Такие большие ошибки учат не совершать их снова», — добавил Кристиан Домингес.

Кристиан Домингес прокомментировал ампаи Альдо Миясиро и Оскара дель Портала, указав, что неверность приводит к ужасным последствиям | ВИДЕО: América TV/América Hoy

Его заявления не были проигнорированы, и он получил шквал критики в социальных сетях, где пользователи сети указали, что он меньше всего подходит для разговора о неверности. Некоторые даже называли его «свежим». Это дошло до ушей Домингеса, который не стеснялся отвечать своим недоброжелателям.

«Вчера я сказал вопрос психолога, и я повторяю его еще раз: неверность неоправданна, правы вы вы или нет со своим партнером. Альдо хорошо сказал, что больше страдает за семью. Пожалуйста, перестаньте издеваться и отправьте информацию, которая не потому, что два-три галифардо говорят одно и то же, все они говорят одно и то же», - сказал он очень раздраженно.