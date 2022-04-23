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Кристиан Домигес возмущен пользователями за то, что они сделали его мемом после ампаи Альдо Миясиро

Кумбиамберо посоветовал пользователям сети не высмеивать чужую боль.

Newsroom Infobae

23 апрель 2022

Кристиан Домингес стал вирусным мемом после Медина Магали распространила ampay Альдо Миясиро и Оскара дель Портала в их шоу-программе. И именно поэтому пользователи заверили, что ведущие América Televisión присоединились к «клубу неверных», состоящему из кумбиамберо Марио Харта и других фигур шоу.

Нынешней паре Памелы Франко эти шутки совсем не понравились. Это было продемонстрировано, когда репортер из программы Estás en Todas спросил его, действительно ли он сказал в Twitter «Позор об Альдо Миясиро», скриншот, который быстро стал вирусным в Twitter.

«У меня нет Твиттера. Более того, у меня был один раз, и так как я не знал, как им пользоваться, поэтому я бросил. Моя единственная социальная сеть, которой я управляю, - это Instagram и TikTok с помощью моего партнера и моей дочери, но очень мало», - ответил исполнитель cumbia espacio sabatino.

Tuit falso de Christian Domínguez se volvió viral. (Foto: Twitter)
Tuit falso de Christian Domínguez se volvió viral. (Foto: Twitter)

ОН НЕ СОГЛАСЕН С МЕМАМИ

Лидер Orchestra Internacional послал сильное послание пользователям сети, которые, не колеблясь, продолжают делать мемы о нем, чтобы с юмором отнестись к делу Альдо Миясиро о неверности. Недавно он получил критику за разговоры об ампае в America Today.

«Мне неудобно издеваться над тем, что люди наслаждаются болью других. Мы люди, мы можем ошибаться и не судить. Мне тоже не нужно судить их, у меня нет на это права. Мне очень жаль. Я вижу, что люди радуются злу, что мне кажется очень грустным», - сказал он.

Кристиан Домигес возмущен пользователями Twitter за то, что они делали мемы о нем | ВИДЕО: America TV//America Today

КРИСТИАН ДОМИНГЕС ПРЕДЛАГАЕТ СВОЕ МНЕНИЕ ОБ AMPAY

На следующий день после ампай Альдо Миясиро и Оскара дель Портала кумбиамберо избежал говорить о скандале. Однако его побудили сделать это, когда Джанет Барбоза «поздравила» его за то, что он достаточно храбр, чтобы признать по национальному телевидению, что он неверный Карла Тарасона с Изабель Асеведо, в отличие от своих коллег по каналу.

Вот как кумбиамберо воспользовался камерами, чтобы скрыть неверность - ужасный поступок. «Тебе очень плохо, если ты думаешь о семье. (Неверность) не может быть оправдана. Независимо от того, насколько вы плохи в отношениях, это не оправдывает того, что вы делаете это (быть неверным), особенно если у вас есть семья», - сказал он.

«Когда я ошибалась, самой больной была моя дочь. Его будет трудно выкинуть из головы. Это самое сложное из всех последствий. Нужно знать, как противостоять последствиям и учиться на ошибках. Такие большие ошибки учат не совершать их снова», — добавил Кристиан Домингес.

Кристиан Домингес прокомментировал ампаи Альдо Миясиро и Оскара дель Портала, указав, что неверность приводит к ужасным последствиям | ВИДЕО: América TV/América Hoy

Его заявления не были проигнорированы, и он получил шквал критики в социальных сетях, где пользователи сети указали, что он меньше всего подходит для разговора о неверности. Некоторые даже называли его «свежим». Это дошло до ушей Домингеса, который не стеснялся отвечать своим недоброжелателям.

«Вчера я сказал вопрос психолога, и я повторяю его еще раз: неверность неоправданна, правы вы вы или нет со своим партнером. Альдо хорошо сказал, что больше страдает за семью. Пожалуйста, перестаньте издеваться и отправьте информацию, которая не потому, что два-три галифардо говорят одно и то же, все они говорят одно и то же», - сказал он очень раздраженно.

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