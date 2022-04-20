Почему мы восхищаемся Зеленским

Ukrainian President Volodymyr Zelenskiy arrives for a meeting with Austrian Chancellor Karl Nehammer, as Russia's attack on Ukraine continues, in Kyiv, Ukraine April 9, 2022. Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. MANDATORY CREDIT

Почему мы восхищаемся Владимиром Зеленским? Вопрос почти ответил сам.

Мы восхищаемся им, потому что перед лицом неравных условий президент Украины твердо стоит. Потому что это доказывает правдивость поговорки о том, что мужественный человек составляет большинство. Потому что это показывает, что честь и любовь к Родине — это добродетели, от которых мы отказываемся на свой страх и риск. Потому что он понимает силу личного примера и физического присутствия. Потому что он знает, как слова могут вдохновлять на дела - придавать им форму и цель, - чтобы дела, в свою очередь, могли претендовать на смысл слов.

Мы восхищаемся Зеленским, потому что он напоминает нам о том, как редко эти черты стали у наших собственных политиков. Зеленский был актером, который использовал свою славу, чтобы стать государственным деятелем. Западная политика полна людей, которые ведут себя как государственные деятели, чтобы в конечном итоге стать знаменитостями. Зеленский попытался донести до украинцев суровую правду о том, что война может усугубиться, и чтобы так называемые благотворители поняли, что их слова пусты, а поддержка недостаточна. Наши руководители в основном специализируются на том, чтобы рассказывать людям то, что они хотят услышать.

Мы восхищаемся Зеленским за то, с кем и с чем он противостоит. Владимир Путин не представляет ни нацию, ни дело, а лишь тоталитарный дух . Российский диктатор отстаивает идею о том, что правда существует для того, чтобы служить власти, а не наоборот, и что политика направлена на создание пропаганды для тех, кто ее глотает, и навязывание террора тем, кто этого не делает. В конечном счете, цель этой идеи заключается не просто в приобретении власти или территории. Это уничтожение сознания.

Мы восхищаемся Зеленским, потому что он вернул идею свободного мира на свое законное место . Свободный мир — это не культурное выражение, как «Запад»; или концепция безопасности, как НАТО; или экономическое описание, такое как «развитый мир». Принадлежность к свободному миру соответствует любой стране, которая придерживается мнения о том, что власть государства существует прежде всего для защиты прав личности . И ответственность свободного мира состоит в том, чтобы помогать и защищать любого из его членов, которым угрожают вторжения и тирания. То же самое, что происходит с Украиной, произойдет и с остальными.

Мы восхищаемся Зеленским, потому что он воплощает два великих еврейских архетипа: Давид против Голиафа и Моисей перед фараоном . Он хитрый андердог, который мастерством и изобретательностью восполняет то, чего ему не хватает в безрассудстве и силе. И он является пророком, который восстает против упадка и тюремного заключения своего народа, и который решает провести его через испытания к политической культуре, основанной на самоопределении, свободе и этике.

Мы восхищаемся Зеленским, потому что он борется. Борьба не должна быть добродетелью в цивилизованных обществах, которые ценят диалог, дипломатию и приверженность. Но мир не всегда цивилизован: есть вещи, за которые цивилизованные люди и нации должны быть готовы сражаться, если они не хотят погибнуть. Зеленский и украинский народ напомнили остальному свободному миру, что либеральное и демократическое наследие, которое его граждане воспринимают как должное, рискует быть воспринятым врагами по своему усмотрению.

Мы восхищаемся Зеленским, потому что он пробуждает лучших ангелов нашей природы. Его руководство сделало Джо Байдена лучшим президентом, Германию лучшей страной, НАТО лучшим альянсом. Он вывел большую часть Соединенных Штатов из изоляционистского ступора, в который они постепенно впадали. Это заставило политические и коммерческие круги Европы перестать искать другой путь к падению России в фашизм . Напомните свободным обществам, что в политике все еще может быть жизненно важный центр, по крайней мере, когда речь идет о важных вещах.

Мы восхищаемся Зеленским, потому что он сохраняет чувство человеческой пропорции, типичное для демократически избранного лидера. Обратите внимание на контраст между его публичными встречами с журналистами, членами кабинета, иностранными лидерами и обычными гражданами, и сталинскими выходками путинского двора. В показных украшениях русской власти мы видим малость человека, который ею владеет: паранойю и неуверенность деспота , который знает, что однажды ему придется продать свое королевство за лошадь.

Мы восхищаемся Зеленским, потому что он является образцом того, каким должен быть человек: впечатляющим, не будучи навязчивым; уверенным в себе, не будучи тщеславным; умным, не притворяющимся непогрешимым; искренним, а не циничным; мужественным не потому, что не боится, а потому, что движется вперед с чистой совестью . Американские дети, в частности, воспитанные с абсурдными представлениями о том, что влечет за собой мужественность, должны последовать этому примеру.

Мы восхищаемся Зеленским, потому что он по-прежнему надеется, что наши собственные проблемные демократии смогут избрать лидеров, которые могут вдохновить, облагородить и даже спасти нас . Возможно, мы сможем это сделать, когда не так поздно, как сейчас для народа Украины и его неукротимого лидера.

(С) Нью-Йорк Таймс. -

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