Что такое «измена стране», преступление, в котором обвинили оппозиционных депутатов

CIUDAD DE MÉXICO, 24FEBRERO2022.- Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, y Luis Cresencio Sandoval González, secretario de la Defensa Nacional, encabezaron la ceremonia por el "Día de la Bandera" en el Campo Deportivo Militar Marte. FOTO: PRESIDENCIA/CUARTOSCURO.COM

После голосования по реформе электроэнергетики в Палате депутатов члены правящей партии (Морена, ПТ, ПВЭМ) и те, кто голосовал против (PAN, PRI, PRD, MC), указали друг на друга как на «предателей страны», и даже президент Республики Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил, атаковали этим обвинением против своих критиков.

В этом контексте правонарушение, связанное с «изменой Отечеству», было предусмотрено в главе первой части первой книги второй Федерального уголовного кодекса о преступлениях против национальной безопасности.

«Мексиканцу, совершившему государственную измену, назначается тюремное заключение на срок от пяти до сорока лет и штраф в размере до пятидесяти тысяч песо», - было указано в статье 123, измененной в Официальном вестнике Федерации 29 июля 1970 года.

Например, это преступление могут понести те, кто «совершает акты, направленные против независимости, суверенитета или целостности мексиканской нации с целью передачи ее иностранному лицу, группе или правительству».

El delito de traición a la patria es el artículo 123 del Código Penal Federal FOTOS: DENISSE HERNÁNDEZ/CUARTOSCURO.COM Fotógrafo Especial | Fotógrafo Especial

Кроме того, те, кто может принимать участие в актах враждебности против нации или сотрудничать в любой форме, таких как военные действия по приказу иностранного государства.

В этом контексте «когда граждане служат в армии, тюремное заключение наказывается лишением свободы на срок от одного года до девяти лет и штрафом в размере до десяти тысяч песо».

С другой стороны, было предупреждено, что любой, кто «незаконно лишает человека свободы на национальной территории с целью передачи его властям другой страны или высылки из Мексики», может быть расследован за это преступление.

В третьем абзаце также уточняется, что те, кто входит в состав вооруженных групп, возглавляемых иностранцами, могут быть «предателями родины», если их целью является нарушение независимости, суверенитета, свободы или целостности Мексики, включая тех, кто добивается вторжения в страну.

Los partidos de oposición han acusado campaña negra en su contra FOTO: MARIO JASSO/CUARTOSCURO.COM Mario Jasso | Mario Jasso

К этому преступлению добавились те, кто разрушает или удаляет знаки, обозначающие границы территории, границы и вызывающие путаницу, которая вызывает конфликт для страны.

Также те, кто вербует людей для ведения войны в Мексике с помощью иностранного правительства; или те, кто имеет отношения или разведданные с другими государствами и обменивается инструкциями, информацией или советами для вторжения, включая также обмен документами, инструкциями или данными учреждений и военной деятельности, а также тех, кто сознательно скрывает акты шпионажа.

В этом преступлении также привлекались те, кто предоставляет людские или материальные элементы и содействует проникновению на военные посты в иностранных государствах с целью вторжения в мексиканскую страну, или те, кто препятствует получению помощи национальными войсками.

Также те, кто призывает к вмешательству или протекторату со стороны иностранного государства, и это вызывает войну в Мексике. Если нет медицинского конфликта, они указали, что «тюремное заключение составит от четырех до восьми лет и штраф до десяти тысяч песо».

Mario Delgado aseguró que exhibirá a los diputados y diputadas que votaron contra la Reforma Eléctrica (Foto: Cuartoscuro)

А в случае лиц, которые требуют от других лиц из другого государства взять оружие на территории для их вторжения; если это не выполняется, наказание составляет «тюремное заключение на срок от четырех до восьми лет и штраф в размере до десяти тысяч песо». В этом смысле тех, кто пытается «отчудить или обложить налогом национальную территорию или способствовать ее расчленению», можно обвинить в «предателях».

Наконец, перечислим тех, кто:

«Получать любую выгоду или принять обещание ее получить, чтобы выполнить любое из действий, указанных в этой статье.

«Принять от захватчика работу, должность или комиссию и издать, согласовать или проголосовать по мерам, направленным на утверждение вторгающегося правительства и ослабление национального.

«Совершать, объявлять войну или прервать военные действия, мятеж, мятеж, мятеж, терроризм, саботаж или заговор».

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