Что такое Rosa Salary и как ее получить

Губернатор штата Мехико Альфредо дель Масо Маса продолжил выдачу карточек из программы экономической помощи женщинам, живущим в нищете: Pink Salary.

Во вторник, 19 апреля, Дель Мазо Маза продолжил доставку карт в Толуку в рамках публичного мероприятия, которое было прервано началом пандемии COVID-19. Но в условиях снижения числа инфекций и госпитализаций они возобновили события.

Дель Масо сказал, что он очень рад вручить карты женщинам в нескольких муниципалитетах штата. В мероприятии приняли участие около тысячи женщин и пять тысяч других дистанционно, которые также получат поддержку. «Благодаря вам семьи продвигаются вперед, и поэтому родилась программа Pink Salary», - сказал губернатор.

Женщины прибыли из муниципалитетов Толука, Атизапан, Капулуак, Мехикальцинго, Метепек, Сан-Матео-Атенко, Текскалиаак, Тьянгистенко, Окойоачак, Халатлако и Зинакатепек.

Программа социального развития крепких семей Salario Rosa, согласно ее официальному веб-сайту, направлена на увеличение экономического дохода женщин в возрасте от 18 до 59 лет, живущих в мексиканском образовании, которые живут в бедности.

Los eventos para entrega de las tarjetas de Salario Rosa se vieron interrumpidos por el COVID-19 (Foto: Twitter@EduardoFloMa1)

Предоставление денежных переводов также для тех, кто занимается домашним трудом и не получает вознаграждения, а также обучение человеческому развитию, которое, по словам губернатора, служит продолжению учебы, инвестированию в бизнес и самопредпринимательство.

Он также оказывает поддержку женщинам в области прав человека, в судебных разбирательствах, в психологической помощи, которая должна быть необходима владельцу. а также государственное медицинское обслуживание, психологическую и социальную помощь и помощь, с тем чтобы он мог получить базовое образование.

Эта финансовая поддержка состоит из предоставления 2400 песо на двухмесячной основе, которые предоставляются уязвимым женщинам и участникам программы, которая по-прежнему будет действовать в рамках программ, предоставляемых штатом Мехико.

Хотя он указал, что поддержка предоставляется всем бенефициарам, он упомянул, что она в основном сосредоточена на вопросах здравоохранения, продовольствия, домашних расходов и образования.

El apoyo es de 2 mil 400 pesos por un año cada dos meses (@alfredodelmazo)

Кроме того, губернатор заявил, что программа не является «разовой» реализацией, а в течение года.

Каковы требования для подачи заявки?

-Убедитесь, что заявитель живет в уязвимом положении, таком как бедность, крайняя нищета, ограниченные ресурсы и маргинализация.

-Будь жителем штата Мехико.

-Разрешенный возраст, то есть от 18 до 59 лет.

-Быть домохозяйкой и не иметь профессиональной работы.

-У меня нет дохода от официальной работы.

Las beneficiarias deben ser de 18 a 59 años (salario rosa Edomex)

Хотя звонок закрыт, процесс может проходить в режиме онлайн через интернет-портал Государственного совета по делам женщин и социальному обеспечению (CemyBS); или через личный контакт в Секретариате по делам женщин и социальному обеспечению.

В этом случае необходимо предоставить следующее:

-Действительное официальное удостоверение личности.

-Подтверждение адреса не старше трех месяцев Edomex.

-Уникальный ключ регистра населения (CURP)

-Письмо-обязательство

-Формат регистрации на программу

-Предоставить форму проявления неполучения дохода

Для очной формы необходимо назначить встречу. Часы работы: с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00, адрес: Av. Генерал Фелипе Анхелес esquina Кинтана-Роо, s/n, Колония Вилья-Хогар, C.P 50170, Толука, штат Мехико.

После регистрации в программе бенефициар получит свою розовую карту, с помощью которой она может проверить свой баланс и свои передвижения по телефону 800 276 93 5.

Для получения любых разъяснений или сомнений заинтересованные стороны могут связаться с Rosa Wage for Integrate Development of the Family line по номеру 722 915 56 23 или 722 213 89 16, Департаменту по уходу за инвалидами 722 2 17 28 55, добавочный 8101 или отправить свой запрос по электронной почте. dirmujercemybs@edomex.gob.mx.

ПРОДОЛЖАЙТЕ ЧИТАТЬ: