Видео: драматическое падение фургона на глубине 40 метров в Периферико-Сур

(Видео: твиттер)

Камера наблюдения запечатлела момент, когда фургон BMW упал на 40 метров на строительную площадку в Периферико-Сур на высоте района Лос-Альп мэрии Альваро Обрегона, в результате чего погибли два человека.

Видео того, что произошло во второй половине дня в прошлый вторник, 18 апреля, было опубликовано через социальные сети - инцидент, в результате которого женщина примерно 60 лет погибла в компании своей пятилетней дочери, а два подростка в возрасте около 15 лет получили серьезные ранения.

Первые сообщения, появившиеся после инцидента, указывали на то, что водитель транспортного средства мог потерять управление агрегатом из-за предполагаемого превышения скорости, которое можно было исключить после видеообзора.

В аудиовизуальном материале можно было увидеть, как фургон BMW поворачивался за угол боковой стороны Периферийного устройства на средней скорости, но водитель не мог скорректировать руль, чтобы автомобиль следовал своей траектории по дороге, что привело к удару о листы, которые окружали строительство.

Также было видно, что фургон не замедлялся и не пытался изменить направление движения, поэтому удара о листовую стенку было недостаточно, чтобы замедлить его продвижение, хотя сначала казалось, что удар был сдержан.

Пробив стену, фургон упал примерно на 40 метров в свободном падении на строительную площадку подвала здания, в результате чего погибли люди в передней части автомобиля.

Городская полиция, пожарные и фельдшеры быстро прибыли на место инцидента, которые спасли двух несовершеннолетних, раненых на месте происшествия, которые были доставлены в супермаркет, расположенный на дороге Мексика-Такуба, откуда они были доставлены в педиатрическую больницу Легария на вертолете из столичные власти.

Сотрудники полиции Министерства гражданской безопасности (SSC) оцепили это место и закрыли сторону Южной периферии из-за сильного устройства спасательных элементов на месте. Позже сотрудники канцелярии генерального прокурора Мехико (FGJCDMX) начали расследование по этому делу.

До этой среды, 19, власти не представили никакого прогресса в расследовании этого дела, но ожидается, что в ближайшие дни они обнародуют результаты разбирательства, проведенного на месте, а также обзоры камер безопасности, расположенных рядом с местом.

Инцидент, аналогичный этому инциденту, произошел 1 марта на северной периферии на высоте Тлалнепантла, когда пассажирский автобус упал с автомобильного моста через проспект Лос-Маэстрос, в результате чего шесть человек получили ранения, которые двигались внутри подразделения.

В понедельник, 18 апреля, первый рабочий день после пасхальных праздников, было зафиксировано несколько важных дорожно-транспортных происшествий, один из которых произошел на шоссе Мексика-Пуэбла, где прицеп сбил пассажирский автобус.

Движение на дороге было закрыто на несколько часов из-за пожара, вызванного дорожно-транспортным происшествием, так как столкновение двух тяжелых транспортных средств вызвало сильный пожар, который потушили пожарные из штата Мехико.

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