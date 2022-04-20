Видео: ребенка и взрослого спасли из автомобиля на фоне внезапного подъема ручья в Барранкилье

Минуты мучений жили у семилетнего ребенка и взрослого в Барранкилье (Атлантико) после того, как автомобиль, в котором они мобилизулись, оказался в ловушке на одной из городских дорог, где поток внезапно усилился из-за сильных ливней, которые падают в стране.

В социальных сетях было сделано вирусное видео, в котором мы наблюдаем стрессовые моменты, когда ребенка извлекают с помощью нескольких человек, которые пришли им на помощь.

По данным радиостанции RCN, авария произошла именно на 85-й улице между гонками 50th и 49C, на севере Атлантической столицы, где автомобиль начал тащиться силой воды. Как только они ушли, машину тащили до тех пор, пока она не столкнулась с другими автомобилями, что помешало ей двигаться вперед.

На радио «Каракол» они взяли интервью у Фредди Альманзы, одного из людей, которые помогли вытащить ребенка из машины.

«Как только я увидел, что машина приближается, первое, что я сделал, это поехал в этом направлении и когда увидел, что в машине находится ребенок, я решил спасти его, к счастью, транспортное средство остановилось, когда сбило еще три автомобиля», - сказал он.

Помогая ребенку, Альманза предупредил взрослого, который также находился в машине, что ему необходимо уйти, потому что полумесяц тоже может его утащить.

«Я сказал мужчине выйти из машины, потому что поток все еще мог взять его и мужчина вышел из транспортного средства», - сказал он той станции.

Перед лицом чрезвычайной ситуации, как сообщалось по радио RCN, на место происшествия прибыли даже пожарные с машиной, чтобы помочь в чрезвычайной ситуации.

«Мы получили звонок от сообщества, и мы прибыли, но эти люди уже были в безопасности благодаря маневрам, которые проводило сообщество. Находясь в этом районе, мы провели обзор, чтобы избежать еще одного случая, о котором можно сожалеть, и убедились, что люди здоровы», - сказал на этой радиостанции капитан Хайме Перес, командир пожарного департамента Барранкильи.

Спасатели также сообщили, что во вторник им пришлось побывать в нескольких авариях, в том числе при падении столба электропередач из-за ливней, которые исторически вызывают такую ситуацию в этом городе.

«Наши пожарные прибыли в этот район, и вместе с персоналом компании Air-e эта ситуация контролировалась, что не оставило травм. Призыв к сообществу состоит в том, чтобы обезопасить черепицу своих домов в этот сезон дождей в Барранкилье и Атлантике», - заключил капитан Перес в эфире радио RCN.







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