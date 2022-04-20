Университарио - Спортинг Кристал: день, время и телеканал матча за Лигу 1

Universitario vs Sporting Cristal: перуанская лига 1 объявила расписание следующих дат турнира по апертуре, а также стали известны дата и время матча между кремовым квадратом и небесной командой.

Поединок между командой меренге и «пивоварами» станет последним среди так называемой большой тройки столицы в первом чемпионате года. «Альянса Лима» уже встречался с обоими клубами с противоположными результатами: победа над «U» и поражение «Кристал».

КОГДА СОСТОИТСЯ МАТЧ УНИВЕРСИТАРИО ПРОТИВ КРИСТАЛ?

Матч 15-го дня Апертуры состоится в следующую субботу, 21 мая, с 19:00 (перуанское время).

ГДЕ БУДЕТ СЫГРАН МАТЧ «U» ПРОТИВ CRISTAL?

Команда сливок и небесная команда будут измерены на стадионе Монументаль де Ате, где проходит Университарио. Матч будет транслироваться на канале Gol Perú от Movistar Tv по платному сигналу на каналах 14 и 714 HD.

Programación de la fecha 15 del Torneo Apertura de la Liga 1

До следующего классического матча Лиги 1 осталось четыре матча, команда меренге потерпела поражение от Альянсы Лимы и уход второго тренера в этом году.

Во-первых, уругвайский стратег Грегорио Перес покинул свой пост в январе по состоянию здоровья в начале сезона и не сыграл официального матча после возвращения в клуб в 2021 году. Позже Альваро Гутьеррес был уволен в прошлый понедельник, 18 апреля.

На временной основе тренер Хорхе Араужо будет отвечать за первую команду Университарио после того, как он возьмет на себя резерв команды крема.

Временный стратег должен будет развернуть команду и набрать как можно больше очков, чтобы отслеживать первые места в турнирной таблице турнира Apertura.

По дороге и в зависимости от результатов, помимо возможного подтверждения нового тренера администрацией, команда меренге с «Коко» Араужо встретится со Sport Boys, Атлетико Грау, Альянса Атлетико и Карлосом Маннуччи.

Случай со Sporting Cristal является более сложным, потому что он столкнется с двумя турнирами одновременно: Лига 1 и Кубок Либертадорес.

Лидеры Роберто Москеры укрепились после победы над «Депортиво Мунисипаль» со счетом 6:4 и сократили неудачную серию из трех проигранных матчей. Кроме того, они поднялись на восьмое место в таблице Apertura с 15 очками.

Небесная команда проведет матчи против Сьенсиано, Таллереса (Либертадорес), Бинасьоналя, ADT, Универсидад Католики (Copa) и Аякучо.

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