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Россия

Украинские войска в Мариуполе опасаются, что это будут последние часы или дни из-за осады России

Командующий 36-й бригадой морской пехоты армии Сергей Волына призвал международное сообщество начать процесс экстрадиции в третью страну раненых солдат и гражданских беженцев в прибрежном городе

Newsroom Infobae

20 апрель 2022
Servicemen of the Donetsk People's Republic militia look at bodies of Ukrainian soldiers placed in plastic bags in a tunnel, part of the Illich Iron & Steel Works Metallurgical Plant, the second largest metallurgical enterprise in Ukraine, in an area controlled by Russian-backed separatist forces in Mariupol, Ukraine, Monday, April 18, 2022. Mariupol, a strategic port on the Sea of Azov, has been besieged by Russian troops and forces from self-proclaimed separatist areas in eastern Ukraine for more than six weeks. (AP Photo/Alexei Alexandrov)
Servicemen of the Donetsk People's Republic militia look at bodies of Ukrainian soldiers placed in plastic bags in a tunnel, part of the Illich Iron & Steel Works Metallurgical Plant, the second largest metallurgical enterprise in Ukraine, in an area controlled by Russian-backed separatist forces in Mariupol, Ukraine, Monday, April 18, 2022. Mariupol, a strategic port on the Sea of Azov, has been besieged by Russian troops and forces from self-proclaimed separatist areas in eastern Ukraine for more than six weeks. (AP Photo/Alexei Alexandrov)

Командующий 36-й бригадой морской пехоты украинской армии Сергей Волына обратился к мировым лидерам с просьбой выдать из Мариуполя вооруженные силы, более 500 раненых и сотни украинских гражданских лиц, потому что ситуация на территории Азовстали сложная.

«Это наш призыв к миру, возможно, последний звонок. У нас осталось всего несколько дней или часов. Вражеская группировка в десятки раз больше нас, они доминируют в воздухе, в артиллерии, в группах, действующих на суше, технике и танках», - сообщила Волина в видеоролике, размещенном в ее аккаунте в Facebook, как сообщает украинское информационное агентство УНИАН.

В связи с этим Волына призвала мировых лидеров применить «процедуру экстрадиции» и перевести украинских военных и гражданских лиц на территорию третьего государства.

Он также пояснил, что наряду с военными есть более 500 раненых солдат и сотни гражданских лиц, включая женщин и детей. «Мы просим обеспечить безопасность на территории третьей страны», — сказал командующий.

La ciudad ha sido arrasada por los intensos ataques de las tropas rusas
La ciudad ha sido arrasada por los intensos ataques de las tropas rusasREUTERS

Россия предъявила этим войскам ультиматум сдаться в среду в 14:00 в Москве и объявила об открытии гуманитарного коридора для тех, кто сложит оружие.

Местные власти говорят, что тысячи солдат и гражданских лиц оказались в ловушке на Азовстали. Советник мэрии Мариуполя сообщил, что 2000 человек, в основном женщины и дети, находятся в «ужасной ситуации» без воды, продуктов питания и свежего воздуха.

Хотя россияне утверждают, что контролируют Мариуполь, губернатор Донецкой области Павел Кириленко опроверг это и заявил во вторник CNN, что «в некоторых районах уличные бои ограничены».

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПОМОЩЬ

Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби во вторник раскритиковал ситуацию на Донбассе и заверил, что Соединенные Штаты продолжат вооружать Украину для борьбы с российскими войсками при подготовке нового пакета военной помощи на сумму 800 миллионов долларов.

«Боеприпасы, которые мы им даем, адаптированы и предназначены для борьбы, которая, как мы знаем, у них есть сейчас на Донбассе и что они будут иметь в ближайшие дни и недели», - сказал Кирби на пресс-конференции, добавив, что это артиллерия, а также радиолокационные системы, беспилотные системы и стрелковое оружие и боеприпасы.

«С момента вторжения мы помогли доставить не только из наших запасов, но и из запасов других стран более 50 миллионов патронов для стрелкового оружия различного калибра. И именно такой материал украинцы используют буквально каждый день с начала этого вторжения», - сказал он.

По данным CNN, Соединенные Штаты подготовят еще один пакет помощи в области безопасности на сумму 800 миллионов долларов для Украины, как заявили три высокопоставленных чиновника США.

(По информации от Europa Press и AFP)

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