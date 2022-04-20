Украинские войска в Мариуполе опасаются, что это будут последние часы или дни из-за осады России

Servicemen of the Donetsk People's Republic militia look at bodies of Ukrainian soldiers placed in plastic bags in a tunnel, part of the Illich Iron & Steel Works Metallurgical Plant, the second largest metallurgical enterprise in Ukraine, in an area controlled by Russian-backed separatist forces in Mariupol, Ukraine, Monday, April 18, 2022. Mariupol, a strategic port on the Sea of Azov, has been besieged by Russian troops and forces from self-proclaimed separatist areas in eastern Ukraine for more than six weeks. (AP Photo/Alexei Alexandrov)

Командующий 36-й бригадой морской пехоты украинской армии Сергей Волына обратился к мировым лидерам с просьбой выдать из Мариуполя вооруженные силы, более 500 раненых и сотни украинских гражданских лиц, потому что ситуация на территории Азовстали сложная.

«Это наш призыв к миру, возможно, последний звонок. У нас осталось всего несколько дней или часов. Вражеская группировка в десятки раз больше нас, они доминируют в воздухе, в артиллерии, в группах, действующих на суше, технике и танках», - сообщила Волина в видеоролике, размещенном в ее аккаунте в Facebook, как сообщает украинское информационное агентство УНИАН.

В связи с этим Волына призвала мировых лидеров применить «процедуру экстрадиции» и перевести украинских военных и гражданских лиц на территорию третьего государства.

Он также пояснил, что наряду с военными есть более 500 раненых солдат и сотни гражданских лиц, включая женщин и детей. «Мы просим обеспечить безопасность на территории третьей страны», — сказал командующий.

La ciudad ha sido arrasada por los intensos ataques de las tropas rusas REUTERS

Россия предъявила этим войскам ультиматум сдаться в среду в 14:00 в Москве и объявила об открытии гуманитарного коридора для тех, кто сложит оружие.

Местные власти говорят, что тысячи солдат и гражданских лиц оказались в ловушке на Азовстали. Советник мэрии Мариуполя сообщил, что 2000 человек, в основном женщины и дети, находятся в «ужасной ситуации» без воды, продуктов питания и свежего воздуха.

Хотя россияне утверждают, что контролируют Мариуполь, губернатор Донецкой области Павел Кириленко опроверг это и заявил во вторник CNN, что «в некоторых районах уличные бои ограничены».

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПОМОЩЬ

Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби во вторник раскритиковал ситуацию на Донбассе и заверил, что Соединенные Штаты продолжат вооружать Украину для борьбы с российскими войсками при подготовке нового пакета военной помощи на сумму 800 миллионов долларов.

«Боеприпасы, которые мы им даем, адаптированы и предназначены для борьбы, которая, как мы знаем, у них есть сейчас на Донбассе и что они будут иметь в ближайшие дни и недели», - сказал Кирби на пресс-конференции, добавив, что это артиллерия, а также радиолокационные системы, беспилотные системы и стрелковое оружие и боеприпасы.

«С момента вторжения мы помогли доставить не только из наших запасов, но и из запасов других стран более 50 миллионов патронов для стрелкового оружия различного калибра. И именно такой материал украинцы используют буквально каждый день с начала этого вторжения», - сказал он.

По данным CNN, Соединенные Штаты подготовят еще один пакет помощи в области безопасности на сумму 800 миллионов долларов для Украины, как заявили три высокопоставленных чиновника США.

(По информации от Europa Press и AFP)

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