Украина хочет избежать плана Путина: объявить победу на Донбассе в годовщину падения нацистов

Министерство обороны Украины исходит из предположения, что президент России Владимир Путин попытается вывести свои войска «как можно больше» за пределы Донбасса, чтобы представить это как победу 9 мая, в годовщину поражения нацистской Германии.
«Их цель совершенно ясна: вытеснить украинские войска за пределы Донецкой и Луганской областей и сохранить сухопутный коридор в оккупированный Крым», — заявил пресс-секретарь обороны Александр Мотузяник телеканалу РБК-Украина.
Это победа, которую Путин «попытается продать своему обществу», добавляет он, провалившись в своем «плане А», который Киев считал вторжением во всю страну.
Однако, предупреждает пресс-секретарь, Россия не будет довольствоваться этим, но затем попытается распространить свое наступление на другие регионы, такие как Херсон.
Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил в понедельник вечером начало большого российского наступления, которое формировалось в течение нескольких недель, теперь сосредоточено на Восточном фронте и направлено на полный контроль над Донбассом.
В то же время Россия продолжает осаду Мариуполя, стратегического города в планах Москвы создать сухопутный коридор в аннексированный Крым.
В украинских СМИ считается, что Путин хочет представить эту «победу» над Донбассом, совпадающую с Парадом Победы 9 мая, в день, когда Россия празднует поражение над Германией и капитуляцию Третьего рейха.
(С информацией из EFE)
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