Украина хочет избежать плана Путина: объявить победу на Донбассе в годовщину падения нацистов

Russia's President Vladimir Putin chairs a meeting on the country's economy via a video link at a residence outside Moscow, Russia April 18, 2022. Sputnik/Mikhail Klimentyev/Kremlin via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY.

Министерство обороны Украины исходит из предположения, что президент России Владимир Путин попытается вывести свои войска «как можно больше» за пределы Донбасса, чтобы представить это как победу 9 мая, в годовщину поражения нацистской Германии.

«Их цель совершенно ясна: вытеснить украинские войска за пределы Донецкой и Луганской областей и сохранить сухопутный коридор в оккупированный Крым», — заявил пресс-секретарь обороны Александр Мотузяник телеканалу РБК-Украина.

Это победа, которую Путин «попытается продать своему обществу», добавляет он, провалившись в своем «плане А», который Киев считал вторжением во всю страну.

Однако, предупреждает пресс-секретарь, Россия не будет довольствоваться этим, но затем попытается распространить свое наступление на другие регионы, такие как Херсон.

FOTO DE ARCHIVO: Activistas prorrusos reaccionan en una calle mientras estallan fuegos artificiales en el cielo, después de que el presidente ruso Vladimir Putin firmara un decreto que reconoce como entidades independientes a dos regiones escindidas del este de Ucrania apoyadas por Rusia, en la ciudad de Donetsk, controlada por los separatistas, Ucrania 21 de febrero de 2022. REUTERS/Alexander Ermochenko REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил в понедельник вечером начало большого российского наступления, которое формировалось в течение нескольких недель, теперь сосредоточено на Восточном фронте и направлено на полный контроль над Донбассом.

В то же время Россия продолжает осаду Мариуполя, стратегического города в планах Москвы создать сухопутный коридор в аннексированный Крым.

В украинских СМИ считается, что Путин хочет представить эту «победу» над Донбассом, совпадающую с Парадом Победы 9 мая, в день, когда Россия празднует поражение над Германией и капитуляцию Третьего рейха.

(С информацией из EFE)

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