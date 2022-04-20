Они просят назначить специального мэра в Кали на президентских выборах

Успехи и неудачи мэра Кали Хорхе Ивана Оспины затруднили его репутацию среди жителей Кали под сомнение. К этому добавляются противоречия внутри его руководства, которые даже превзошли на национальном уровне из-за всех этих перипетий, была выдвинута инициатива, направленная на назначение специального мэра в этом городе для президентских выборов, утверждая, что нет достаточных гарантий для выборов. со стороны руководства на местном уровне и беспристрастность необходимы для того, чтобы они могли успешно действовать.

Основным спикером заявки является советник Роберто Родригес Самудио, который просит мэра Хорхе Ивана Оспину возглавить процесс назначения специального мэра, по словам Самудио, с 28 апреля 2021 года возникли сомнения в институциональности города, поскольку следует отметить, что несколько споров по поводу общенациональная забастовка и позиция, занятая муниципальной мэрией в отношении тех же демонстраций.

Кроме того, лоббист осуждает, что различные чиновники, которые были за столами диалога с демонстрантами и так называемой «Линией фронта», уходят с поста и присоединяются к президентской кампании «Исторический пакт», что, по его словам, вызывает у него несогласие и сомнения о перспективе. который исходит из демократического контекста в городе.

Советник Самудио пояснил: «Я делаю это с четкими аргументами, я публично выразил это: в то время как чиновники сегодня уходят в отставку, чтобы покинуть предвыборную кампанию, в то время как учреждения публично назначены для поддержки кампании, условия прозрачности и уважения к гражданству не могут быть созданы, поэтому я сердечно просим мэра, чтобы он был тем, кто будет обрабатывать выборы специального мэра, чтобы взять на себя с ответственностью, уважением и прозрачностью все, что связано с предстоящими выборами на пост президента Республики».

Тем временем Роберто Самудио также бросил дротик в политику мэра Оспины, заверив, что он понимает, что есть вопросы, связанные с повесткой дня Густаво Петро. Однако он не позволил бы, чтобы эти конкретные должности пронизывали управление государственным сектором и институциональность, созданную в городе Сантьяго. из Кали.

Согласно газете El País de Cali, сенатор Габриэль Веласко также присоединился к недоброжелателям позиции Оспины и заявил, что нет четких гарантий, которые позволили бы провести выборы прозрачными, поскольку он предполагает, что местный президент поддержал Исторический пакт, сказал Веласко: «Я бы Я считаю, что мэр Ad Hoc по мере прохождения выборов».

Важно отметить, что и Веласко, и Самудио активно действуют в правом крыле страны, сенатор продемонстрировал свою поддержку кандидату Федерико Гутьерресу, а советник Каленьо принадлежит к партии Демократический центр. Хотя они не единственные, они становятся решающими лидерами в этой ситуации, которая напрямую затрагивает мэра Хорхе Ивана Оспина почти через месяц после президентских выборов.

Столкнувшись с этим волнением, юридический директор мэрии Кали Мария дель Пилар Кано Стерлинг пояснила, что мэр Оспина не имеет никакого отношения к кандидатам в президенты, поскольку в этом случае ни политический, ни семейный характер не затрагивает президента с кандидатами, так что Ad Hoc концепция будет исключена, в отношении этого, сказал Кано: «в этом смысле и перед лицом некоторых запросов, которые запрашивают эту цифру для мэра Кали, из-за предполагаемой близости к президентской кампании, эта цифра не применяется».

ПРОДОЛЖАЙТЕ ЧИТАТЬ:



