Бурный брак между Кэти Хурадо и Эрнестом Бораньином

В первый раз, когда Кэти Хурадо вышла замуж, она думала, что будет жить любовной историей, однако, она пережила один из своих худших времен вместе с Эрнестом Боргнайном, который неоднократно физически нападал на нее. Иногда он даже оскорблял ее перед прессой.

В юности, будучи одной из самых известных мексиканских актрис с мировым именем, у Кэти Хурадо была длинная очередь женихов разных национальностей, но она была разочарована своим первым мужем Виктором Веласкесом.

Хотя она думала, что больше никогда не впадет в брак, она познакомилась с американским актером Эрнестом Боргнайном в 1954 году во время съемок фильма «Вера Круз». Он сразу же влюбился в нее и начал ухаживать за ней.

Katy aceptó iniciar una relación con Ernest sólo porque él la cortejó por años, pues ella no quería volver a casarse después de su primer matrimonio (Foto: INAH)

Эрнест повсюду следовал за Хурадо, всегда наполняя ее подарками и говоря ей самые красивые слова, до такой степени, что она была очень польщена. Как минимум два года он так с ней обращался, поэтому актриса решила согласиться завязать с ним отношения.

От помолвки они перешли к браку, потому что 31 декабря 1959 года они поженились. Однако жестокое обращение вскоре началось со стороны главного героя Марти, который несколько раз нападал на неё из-за ревности.

Несколько раз Кэти просыпалась ночью из-за одышки из-за того, что муж пытался задушить ее. Когда она отреагировала, он просто сказал ей, что приснился ей другой мужчина и разозлился.

Насилие вскоре отразилось в средствах массовой информации, поскольку пресса начала понимать, что знаменитая пара постоянно ссорилась на публике, в основном во время мероприятий, на которые их приглашали.

El actor habría agredido físicamente a Katy en varias ocasiones frente a la prensa y a sus hijos (Foto: captura de pantalla/YouTube)

Слухи о том, что брак переживает не лучшие времена, стали новостью, поэтому пресса стала следить за ними повсюду, и несколько нападений Боргнайна были сняты на камеру. Самым известным в то время было то время, когда в Италии актер заметил ее на одной из улиц, где за ними наблюдали несколько журналистов, и фотографии избитой мексиканки были распространены во всех газетах.

Как вспоминал Хурадо в программе Storias enarzadas, они были на встрече, на которую были приглашены оба, и были алкогольные напитки. Ее мужу потребовалось бы немного больше времени, чем ей, но это оправдывало ее жестокое поведение по отношению к главной героине «Семинариста».

Она больше не выдержала, поэтому решила начать ходить одна по улицам Рима, но Эрнест догнал ее и начал тянуть за руку, чтобы уйти с ним. Кэти отказалась, и дискуссия поднялась в тон, до такой степени, что она оказалась с большим количеством крови.

Katy recordó que el momento en que su hijo amenazó a Ernest de matarlo si volvía a agredirla, hizo que ella pidiera el divorcio (Foto: INAH)

Истрионистка уверяла, что ей пришлось присутствовать на Венецианском международном кинофестивале со сломанной рукой из-за рывков тогдашнего мужа, из-за чего она чувствовала себя уязвимой и униженной.

Незадолго до того, как она подала на развод, по словам дочери Кэти, Сандры Веласкес, на нее снова напали почти таким же образом, только теперь вся ее семья стала свидетелем жестокого обращения, которому она подверглась. Тогда двое его сыновей заверили Эрнеста, что убьют его, если он снова дотронется до матери.

Кэти подала на развод с Эрнестом в 1963 году, после трех лет брака. На протяжении всего этого процесса ему приходилось запрашивать запретительный судебный приказ, так как опасность оставалась скрытой. По тем же причинам главный герой «Эль Бруто» решил держаться подальше от камер на три года.

По словам Сандры, ее мать была очень разочарована тем, что ей не удалось во второй раз влюбиться.

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