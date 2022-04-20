Мать мертвого ребенка появилась в Боготе на пляжах Магдалены

С 4 апреля Йенни Александра Игера Казаллас пропала без вести. 25-летняя женщина была матерью двухлетнего ребенка, которого нашли мертвым на пляже в туристическом районе Буритика (Магдалена). По данным газеты El Colombiano, пара туристов увидела на пляже маленькую синюю машину и когда они подошли, они обнаружили ребенка мертвым.

Во второй половине этого вторника родственники женщины подтвердили нескольким СМИ, что Игера Казальяс появилась в последние часы в городе Кеннеди, к югу от Боготы, ее родного города.

Та же версия была подтверждена газетой Барранкильи El Heraldo. «Я прихожу от имени госпожи Йенни Игера, она уже появилась и находится в Боготе», - сказал бы адвокат женщины властям Магдалены днем 19 апреля.

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Следует помнить, что несколько дней назад видео камер наблюдения в районе, где было найдено тело несовершеннолетнего, трансформировалось, на котором Йенни Александру Игеру Казальяс можно было увидеть босиком, дезориентированным и без своего ребенка, которого юридическая медицина опознала как Самуэль Герреро Игера.

На данный момент анализ точных причин смерти Эдвина Сэмюэля Герреро Игера привел к смерти в результате удушья погружением. «Есть сообщение, которое подтверждает, что ребенок утонул, и мы все еще находимся в поисках матери, из-за некоторых сравнений, которые были сделаны через видео, мы собираемся продолжать искать ее, чтобы найти, где она находится, и, таким образом, иметь более широкую картину этой ситуации», - полковник Хесус Мануэль де лос Рейес объяснил в то время, командующий столичной полицией Санта-Марты.

Со своей стороны, отец мальчика добавил, что с появлением бывшего партнера он надеется, что произошедшее прояснится и свершится правосудие. «Мой сын уже мертв и ничто его не изменит. Единственное, что осталось мне, как отцу, это знать, почему Йенни так поступила. Я не понимаю, как его сердце дало ему оставить его лежать там и уходить», - сказал мужчина.

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В беседе с Эль Тьемпо отец также сообщил, что останки сына были переданы ему в прошлый четверг, после того как были обнародованы результаты теста ДНК, полностью подтвердившего родство.

«В субботу мальчик прибыл в Боготу, и мы похоронили его на следующий день. Это было очень тяжелое время, потому что я не ожидал так скоро попрощаться с сыном, который был в добром здравии и был очень счастлив», - добавил он.

О Йенни Герреро утверждала, что располагает информацией о том, что ее держат в психиатрической клинике за расстройство, которое она представляет. «Я молюсь Богу, чтобы это был несчастный случай, я все еще думаю, что она была хорошей мамой», - заключил он.

Пока нет ни заявления властей о внешности матери, ни четкой гипотезы о степени ее ответственности за смерть младенца.

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