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среда 20 апрель 2022
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Россия

Гильдия журналистов Сальвадора обратилась в Верховный суд в знак протеста против «реформы кляпа», которая влияет на свободу прессы

Организации ставят под сомнение нынешнюю Конституционную палату CSJ, учитывая, что она была назначена нерегулярно в мае 2021 года, и среди них есть бывшие адвокаты старших должностных лиц и бывшие советники правительства Найиба Букеле

Newsroom Infobae

20 апрель 2022
Fotografía de archivo en la que se registró al presidente de la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES), César Fagoaga (d), en San Salvador (El Salvador). EFE/Rodrigo Sura
Fotografía de archivo en la que se registró al presidente de la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES), César Fagoaga (d), en San Salvador (El Salvador). EFE/Rodrigo Sura

Ассоциация журналистов Сальвадора (APES) вместе с организацией Cristosal обратились во вторник в Верховный суд, чтобы попытаться отменить пакет реформ, который, по их мнению, «криминализирует» прессу за репортажи о бандах, это в крайнем случае перед тем, как обратиться в международные органы.

«Очень важно создать этот прецедент. Наши ожидания ограничены, учитывая, что это ложная Конституционная палата», и «мы должны исчерпать национальные органы, прежде чем переходить к другим типам международных органов», заявил на пресс-конференции президент APES Сесар Кастро Фагоага.

Обе организации ставят под сомнение нынешнюю Конституционную палату Верховного суда (CSJ), поскольку она была назначена нерегулярно в мае 2021 года, и среди них бывшие адвокаты высших должностных лиц и бывшие советники правительства Найиба Букеле.

Однако Кастро отметил, что «налоговым магистратам пора выбрать, на чьей стороне они хотят быть».

«Это хорошая возможность, несмотря на то, что я стою на коленях в президентском доме, взбунтоваться и работать в соответствии с Конституцией», - сказал журналист.

Он добавил, что эти поправки к Закону о запрещении банд и Уголовному кодексу, которые предусматривают наказание до 15 лет тюремного заключения за «любую демонстрацию», намекающую на «территориальный контроль» над бандами, порождают сомнения в профсоюзе в отношении того, что может быть опубликовано, а не в феномене банд.

Он отметил, что формулировки поправок «неоднозначны» и что заявления депутатов правящей партии указывают на то, что «то, что они хотят сделать, это криминализировать тех, кого мы сообщаем».

НАПАДЕНИЯ НА ЖУРНАЛИСТОВ И ССЫЛКА

Представитель АПЭС отметил, что «каждую неделю» журналисты подвергаются нападкам со стороны должностных лиц и «они занимаются оскорблениями, оскорблениями».

«Не секрет, что есть журналисты, которые уже покинули страну (...), и печально, что журналисты из-за угроз вынуждены покинуть страну», — подчеркнул Кастро, отметив, что по меньшей мере четыре члена журналистской гильдии выбрали такую меру.

Он подчеркнул, что реформы «неоднозначны» и их масштабы неизвестны, потому что «это не юридический вопрос, это политический вопрос», поскольку он ложится на «судей, которые отвечают правящей партии, чтобы определить, нарушает ли то, что мы публикуем, какой-либо закон или нет».

Periodistas de El Salvador. Organismos internacionales de derechos humanos han condenado el acoso del presidente Nayib Bukele a los medios y periodistas independientes de su país
Periodistas de El Salvador. Organismos internacionales de derechos humanos han condenado el acoso del presidente Nayib Bukele a los medios y periodistas independientes de su país

«То, что мы просим журналистов из APES, так это то, чтобы мы были едины в это время и что мы знаем, что эти реформы несправедливы», - добавил он, подчеркнув, что «есть много беспокойства, есть неопределенность».

ПОРОКИ РЕФОРМЫ

Рут Лопес, глава отдела антикоррупционного законодательства и правосудия Кристосаля, заявила журналистам, что одно из нарушений, которыми, по ее мнению, обладают реформы, заключается в том, что они вступили в силу после их публикации в Официальном вестнике.

Он указал, что постоянные изменения, в соответствии с Конституцией, должны вступить в силу через 8 дней после их публикации.

Он утверждал, что «существенные основания» для утверждения о неконституционности заключаются в том, что «они способствуют абсолютному ограничению журналистской практики» и праву граждан быть «должным образом информированными», в дополнение к использованию «неопределенных юридических терминов».

Он указал, что реформа, которую профсоюз журналистов назвал «кляпом», нарушает Конституцию, являясь «предварительной цензурой», запрещенной Великой хартией вольностей.

«Мы ни в коем случае не защищаем преступные группы, но имеем право каждого гражданина быть надлежащим образом информированным и проводить журналистские мероприятия свободным способом», - сказал Лопес.

El Congreso de El Salvador
El Congreso de El Salvador

В иске судьи-конституционалисты просили принять меры предосторожности, чтобы приостановить последствия реформы на время вынесения судебного решения.

Эти поправки были внесены в рамках чрезвычайного режима, утвержденного Законодательным собранием после волны убийств в конце марта, который все еще действует.

В дополнение к этой чрезвычайной мере Конгресс по предложению Букеле и без какого-либо парламентского исследования одобрил ужесточение наказаний для членов банд и одобрил суд над подростками как взрослыми.

Новый пакет поправок запрещает средствам массовой информации «воспроизводить и передавать широкому населению сообщения или сообщения, исходящие или предположительно исходящие от таких преступных групп, которые могут вызвать беспокойство и панику среди населения».

По инициативе Букеле, которую он сравнил с борьбой Германии с нацизмом, граффити или «любое визуальное выражение», которое «явно или косвенно передает сообщения» от банд, также были объявлены незаконными.

Эти реформы были сопоставлены сальвадорскими правозащитниками и международными организациями с действующим законодательством Никарагуа и Венесуэлы.

(С информацией из EFE)

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