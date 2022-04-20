История смерти, жестокого обращения и массовых убийств в тюрьме Эль-Фронтон, которую предложили принять осужденных за изнасилование в Перу

Во вторник конгрессмен Демократического Камбио (ранее «Вместе для Перу») Изабель Кортез сообщила прессе и предложила, чтобы тюрьма, известная как Эль-Фронтон. Он предложил, чтобы лица, осужденные за изнасилование и убийство, отправлялись и отбывали «пожизненное заключение без возможности иметь», поскольку люди, совершающие эти деяния, не должны попадать в общую тюрьму и пользоваться всеми преимуществами закона.

«Эль Фронтон должен быть вновь открыт и отправлен туда тем, кто насилует, убивает, отправляет их туда отбывать пожизненное заключение без каких-либо льгот. Кроме нынешнего, те, кто приговорен к пожизненному заключению, имеют много льгот», - сказал он в разговоре с PBO Digital. Кроме того, было сочтено, что осужденные за эти преступления отбывают наказание без сокращения срока наказания.

Однако многие не знают об этой тюрьме под названием Эль-Фронтон. Это место запомнилось бунтом 18 июня 1986 года во время администрации бывшего президента Алана Гарсии, в результате которого погибли 118 заключенных.

НА ФРОНТОНЕ

Он расположен на небольшом острове в Тихом океане, недалеко от перуанского побережья, в городе Кальяо. После многовековой необитаемой тюрьмы в начале 20-го века была построена тюрьма для заключенных, особенно самых опасных преступников того времени. Даже такие политики, как бывший президент Фернандо Белаунде Терри, также были арестованы в этой тюрьме. В его случае это произошло в июле 1962 года после того, как возглавил акцию протеста из Арекипы против тогдашнего правительства Мануэля Прадо Угартече.

Однако Фронтон запомнился одним из самых кровавых случаев в новейшей истории Перу. И на сегодняшний день существуют разные версии того, что действительно происходило в те дни, вплоть до дискредитации тогдашнего правительства.

ЭЛЬ МОТИН ДЕ 1986

80-е годы. В разгар терроризма в Перу, с присутствием «Светлого пути» и Революционного движения Тупака Амару прибыло первое правительство Алана Гарсии, которое искало Апра, которое могло бы представлять наследие Виктора Рауля Айя де ла Торре.

18 июня 1986 года в тюрьме Эль-Фронтон начался синхронный мятеж. Все началось в Голубом павильоне на острове исправительных учреждений. Там погибли десятки заключенных, которых казнили под предлогом восстания заключенных, которые сопротивлялись переводу в тюрьму строгого режима, такую как Канто Гранде.

Se sabe que habría presencia de simpatizantes a Sendero Luminoso en El Frontón y que habían convertido pabellón Azul en un búnker con material de construcción proporcionado benévolamente por autoridades. Foto: Revista Caretas.

События произошли одновременно до такой степени, что считалось, что было заранее запланировано, поскольку заключенные, согласно журналу Caretas, имели оружие, созданное в соответствии с требованиями улучшения условий содержания в тюрьмах, признания статуса политических заключенных и роспуска INPE.

Журнал упоминает, что в 10 утра того же дня президент Алан Гарсия созвал экстренное совещание с Советом министров и вооруженными силами, чтобы вскоре после этого раскрыть через своего заместителя министра внутренних дел Агустина Мантилью силовые действия, которые будут предприняты, если заключенные не сдадутся . После диалога Объединенное командование и члены Республиканской гвардии взяли ситуацию под контроль.

Puerto del penal en El Frontón. Foto: Revista Caretas.

В тюрьме Эль-Фронтон ВМС приступили к действиям, поскольку заключенные удерживали в заложниках трех членов Республиканской гвардии. Во второй половине дня 18 июня Агустин Мантилья прибыл в тюрьму, по его словам, по приказу самого Алана Гарсии. Заместитель министра распорядился приостановить диалог с заключенными, несмотря на упреки судебных органов. Директор тюрьмы, судья и прокурор протестовали против присутствия моряков на месте происшествия.

Vista exterior del penal durante el amotinamiento (Foto:VÍCTOR CH. VARGAS/Revista Caretas)

РЕЗНЯ НА РАССВЕТЕ

По версии Комиссии по установлению истины и примирению, бойня произошла в 3 часа ночи, и с применением традиционного оружия, базуки, минометов, динамитов и взрывчатых веществ, они снесли «Голубой павильон». Сдавшихся заключенных доставили в «бани», где оставшиеся в живых заявили, что убивают заключенных выстрелами и штыками. По оценкам, 113 заключенных умерли, большинство из них пытали и казнили. Но были также пропавшие без вести люди.

Junio 1986: Destacamento militar en la isla de El Frontón. Foto: Revista Caretas

СВИДЕТЕЛЬСТВА О ТОМ, ЧТО ПРОИЗОШЛО

Карлос Кастильо Вега, бывший морской пехотинец, обвиняемый и эффективный коллаборационист, заявил Комиссии по установлению истины и примирению, что приказ был издан для казни подрывных действий и что выжившие были из-за прибытия в то время председателя Сената Армандо Вильянуэва, потому что по его прибытии они «больше не могли трогать» заключенных.

Donde termina el sendero. El frontón reabre sus puertas. Foto de la llegada del segundo contingente de presuntos terroristas a la otrora tétrica isla-prisión. Foto: Revista Caretas.

Члены Республиканской гвардии указали, что действия по уничтожению были предприняты самим президентом Аланом Гарсией. С другой стороны, другие показания сообщили La República в 2003 году, что Агустин Мантилья находился на месте операции, и они дали подробную информацию: говорят, что ВМС передали ему радиста для связи с вышестоящим начальником, который отдавал ему приказы.

«Мы не знаем, кому Мантилья сообщала о фактах. За ним был назначен радист. Все время я был с радиопередатчиком в руке, рассказывая о происходящем», — рассказал La República один из них.

ПРОДОЛЖАЙТЕ ЧИТАТЬ