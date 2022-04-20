История смерти, жестокого обращения и массовых убийств в тюрьме Эль-Фронтон, которую предложили принять осужденных за изнасилование в Перу

Во вторник конгрессмен Демократического Камбио (ранее «Вместе для Перу») Изабель Кортез сообщила прессе и предложила, чтобы тюрьма, известная как Эль-Фронтон. Он предложил, чтобы лица, осужденные за изнасилование и убийство, отправлялись и отбывали «пожизненное заключение без возможности иметь», поскольку люди, совершающие эти деяния, не должны попадать в общую тюрьму и пользоваться всеми преимуществами закона.
«Эль Фронтон должен быть вновь открыт и отправлен туда тем, кто насилует, убивает, отправляет их туда отбывать пожизненное заключение без каких-либо льгот. Кроме нынешнего, те, кто приговорен к пожизненному заключению, имеют много льгот», - сказал он в разговоре с PBO Digital. Кроме того, было сочтено, что осужденные за эти преступления отбывают наказание без сокращения срока наказания.
Однако многие не знают об этой тюрьме под названием Эль-Фронтон. Это место запомнилось бунтом 18 июня 1986 года во время администрации бывшего президента Алана Гарсии, в результате которого погибли 118 заключенных.
НА ФРОНТОНЕ
Он расположен на небольшом острове в Тихом океане, недалеко от перуанского побережья, в городе Кальяо. После многовековой необитаемой тюрьмы в начале 20-го века была построена тюрьма для заключенных, особенно самых опасных преступников того времени. Даже такие политики, как бывший президент Фернандо Белаунде Терри, также были арестованы в этой тюрьме. В его случае это произошло в июле 1962 года после того, как возглавил акцию протеста из Арекипы против тогдашнего правительства Мануэля Прадо Угартече.
Однако Фронтон запомнился одним из самых кровавых случаев в новейшей истории Перу. И на сегодняшний день существуют разные версии того, что действительно происходило в те дни, вплоть до дискредитации тогдашнего правительства.
ЭЛЬ МОТИН ДЕ 1986
80-е годы. В разгар терроризма в Перу, с присутствием «Светлого пути» и Революционного движения Тупака Амару прибыло первое правительство Алана Гарсии, которое искало Апра, которое могло бы представлять наследие Виктора Рауля Айя де ла Торре.
18 июня 1986 года в тюрьме Эль-Фронтон начался синхронный мятеж. Все началось в Голубом павильоне на острове исправительных учреждений. Там погибли десятки заключенных, которых казнили под предлогом восстания заключенных, которые сопротивлялись переводу в тюрьму строгого режима, такую как Канто Гранде.
События произошли одновременно до такой степени, что считалось, что было заранее запланировано, поскольку заключенные, согласно журналу Caretas, имели оружие, созданное в соответствии с требованиями улучшения условий содержания в тюрьмах, признания статуса политических заключенных и роспуска INPE.
Журнал упоминает, что в 10 утра того же дня президент Алан Гарсия созвал экстренное совещание с Советом министров и вооруженными силами, чтобы вскоре после этого раскрыть через своего заместителя министра внутренних дел Агустина Мантилью силовые действия, которые будут предприняты, если заключенные не сдадутся . После диалога Объединенное командование и члены Республиканской гвардии взяли ситуацию под контроль.
В тюрьме Эль-Фронтон ВМС приступили к действиям, поскольку заключенные удерживали в заложниках трех членов Республиканской гвардии. Во второй половине дня 18 июня Агустин Мантилья прибыл в тюрьму, по его словам, по приказу самого Алана Гарсии. Заместитель министра распорядился приостановить диалог с заключенными, несмотря на упреки судебных органов. Директор тюрьмы, судья и прокурор протестовали против присутствия моряков на месте происшествия.
РЕЗНЯ НА РАССВЕТЕ
По версии Комиссии по установлению истины и примирению, бойня произошла в 3 часа ночи, и с применением традиционного оружия, базуки, минометов, динамитов и взрывчатых веществ, они снесли «Голубой павильон». Сдавшихся заключенных доставили в «бани», где оставшиеся в живых заявили, что убивают заключенных выстрелами и штыками. По оценкам, 113 заключенных умерли, большинство из них пытали и казнили. Но были также пропавшие без вести люди.
СВИДЕТЕЛЬСТВА О ТОМ, ЧТО ПРОИЗОШЛО
Карлос Кастильо Вега, бывший морской пехотинец, обвиняемый и эффективный коллаборационист, заявил Комиссии по установлению истины и примирению, что приказ был издан для казни подрывных действий и что выжившие были из-за прибытия в то время председателя Сената Армандо Вильянуэва, потому что по его прибытии они «больше не могли трогать» заключенных.
Члены Республиканской гвардии указали, что действия по уничтожению были предприняты самим президентом Аланом Гарсией. С другой стороны, другие показания сообщили La República в 2003 году, что Агустин Мантилья находился на месте операции, и они дали подробную информацию: говорят, что ВМС передали ему радиста для связи с вышестоящим начальником, который отдавал ему приказы.
«Мы не знаем, кому Мантилья сообщала о фактах. За ним был назначен радист. Все время я был с радиопередатчиком в руке, рассказывая о происходящем», — рассказал La República один из них.
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