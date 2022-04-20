FilBo 2022 «Вернись, чтобы вернуть тебя»: это было открытие самого важного литературного фестиваля в Америке

Наступление пандемии COVID-19 привело к закрытию дверей всех коммерческих заведений, чтобы защитить жизнь колумбийцев; однако этот факт повлиял на самое важное культурное событие в столице и Америке: Международную книжную ярмарку в Боготе (FilBo).

Литературная встреча вернулась в 2022 году лично под лозунгом «Вернись, чтобы вернуться» с намерением, чтобы издатели, художники, писатели и посетители снова встретились в месте, где исторически проводились предыдущие издания, Corferias. В этом новом выпуске страной-гостем является Южная Корея, которая отмечает 60-летие двусторонних отношений с Колумбией.

Хотя FilBo больше не будет виртуальным, как это было в последних двух выпусках, открытие ярмарки подчеркнуло проблемы, связанные с пандемией. «За последние два года большая часть нашей жизни переместилась за кулисы», — сказал генеральный директор Corferias Андрес Лопес Вальдеррама.

Лидер Corferias подчеркнул, что в это время FilBo присутствовал и достиг домов тысяч колумбийцев через виртуальную реальность. Это достижение также возлагало надежду на воссоединение, которое возможно сегодня на ярмарке, где читатели и создатели рассказов соберутся «для встречи через письма».

Возвращение лицом к лицу также дало Лопесу возможность пригласить граждан посетить FilBo, «чтобы увидеть то, что мы узнали, как уникальную возможность изобрести себя заново, стать сильнее и найти истинную суть того, кто мы есть».

Встреча на ярмарке была превознесена не только исполнительным директором Corferias, но и президентом Иваном Дуке и мэром Клаудией Лопес, которые были частью инаугурационного мероприятия; оба согласились с тем, что из всех ярмарок и культурных мероприятий их фаворитом был FilBo.

«Это, безусловно, на личном уровне, мой любимый», - пояснил местный президент. Вот к чему у меня особая страсть», - сказала Клаудия Лопес во время своего выступления. Мэр напомнила, что в то время она обошла павильоны с желанием научиться читать, и по этой же причине подчеркнула, что во время пандемии ни один книжный магазин не закрылся, несмотря на экономические трудности. «Мы смогли поддержать всех читателей и любителей чтения, чтобы поддержать их в нововведениях, которые мы могли», - добавил он.

Хотя Клаудия Лопес подчеркнула несколько достижений Боготы в чтении во время пандемии, она также указала, какие новости появятся в столице в этом новом выпуске FilBo. Первый — это павильон «Читай для жизни», в котором будет проведено более 20 мероприятий, таких как презентации, семинары, беседы с известными авторами, такими как Пьедад Боннет, и, таким образом, вы научитесь множеству способов чтения.

И дело в том, что важность чтения стала в центре внимания округа, особенно после образования. Лопес подтвердил, что Министерство образования позаботится о том, чтобы 12 000 учеников посетили ярмарку, и все учителя, руководители школ, администраторы и вспомогательный персонал в наших школах смогут поступить бесплатно.

Мероприятие завершилось вмешательством президента Ивана Дуке, который сказал, что «это должна быть ярмарка воссоединения, но не для того, чтобы вернуться туда, где мы были раньше, а для того, чтобы более решительно защищать культуру для развития». Для президента FilBo представляет собой возможность демократически распределить доступ к знаниям и вспомнил фразу поэта Федерико Гарсиа Лорки: «Если бы я был голоден, я бы попросил половину хлеба и книгу, потому что нет худшего голода, чем жажда знаний, которые невозможно удовлетворить».

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