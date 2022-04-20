Диктатура Кубы наложила на жителей Гаваны контроль, который вынудил их покупать только в магазинах муниципалитета, где они проживают

Personas con tapabocas hacen fila afuera de un centro comercial para comprar productos, en La Habana (Cuba), en una fotografía de archivo. EFE/Ernesto Mastrascusa

Провинциальный режим Гаваны объявил во вторник, что со следующего четверга и из-за «существующей ситуации с доступностью продуктов» жители столицы смогут покупать только в государственных магазинах в муниципалитете, где они проживают.

В ноте власти Гаваны заявили, что цель этой меры заключается в том, чтобы «сделать продажи более жизнеспособными, добиться большей справедливости и, следовательно, уменьшить агломерацию людей в учреждениях».

Таким образом, все продукты в магазинах сети Caribe и Cimex - как государственных, - будут контролироваться и регулироваться правительством. Кроме того, покупка будет зафиксирована в книге снабжения граждан.

Еще одной мерой, которая будет реализована с четверга, станет организация циклов продаж контролируемых продуктов. Хотя, поясняет примечание, они будут осуществляться «в соответствии с реальными возможностями поставок и логистики».

Так называемая муниципализация уже применялась на острове в самые тяжелые времена пандемии, а теперь она падает в то время, когда кубинские домохозяйства испытывают нехватку основных продуктов.

Varias personas que observan productos dentro de un agro mercado, en La Habana (Cuba) EFE

Недавно Cimex признала, что в стране ощущается дефицит подгузников. Правительство также согласилось с тем, что производство таких товаров, как свинина и сахар, не соответствует ожиданиям.

В феврале островной режим представил Национальной ассамблее народной власти (однопалатный парламент) предложение о принятии закона о продовольственном суверенитете, направленного на увеличение сельскохозяйственного производства и, таким образом, снижение его зависимости от импорта.

По официальным данным, остров (с населением 11,2 миллиона человек) импортирует от 60 до 70 процентов потребляемых продуктов питания, при этом предполагаемые расходы составляют более 2 миллиардов долларов в год.

До сих пор эта мера не затрагивает магазины, которые продают валюту, что часто недоступно для среднего гражданина.

Сочетание пандемии, ужесточения санкций экономического эмбарго, введенного США против Кубы, и ошибок в макроэкономическом управлении привели к дефициту основных продуктов, дефициту, частичной долларизации экономики и высокой инфляции.

(С информацией из EFE)

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