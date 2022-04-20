Плохие результаты «Супермена» Лопеса в Туре Альп ставят под сомнение его лидерство в Джиро д'Италия

Во вторник испанец Пелло Бильбао (Bahrain Victorious) нанес двойной удар в Alps Tour с победой на этапе и лидировал, выиграв спринт в небольшой группе в третьем туре между Primiero/S Мартино ди Кастроцца и Лана, 154,1 км. Мигель Анхель Лопес (Астана), во второй день потерпел поражение, попав в бокс номер 76.

Оказавшись вдали от лидера Alps Tour, Мигель Анхель Лопес в очередной раз поставил некоторые сомнения в своем лидерстве в рядах Астаны на следующей гонке, которой станет Джиро д'Италия. После ухода из команды Movistar на прошлогодней Вуэльте Испании колумбийский гонщик вернулся, чтобы возглавить сборную Швейцарии.

Во вторник фракция имела профиль, в котором Супермен Лопес мог бы выделить, поскольку это была горная сцена. Со своей стороны, Лопес был частью дневного побега, который он нашел еще десять велосипедистов, и взял большую дистанцию.

После этого побега считалось, что это будет отличный день для лидера Астаны, но физические останки не выдержали, как и останки его товарищей по побегу. Это произошло с такими важными именами, как Сиваков, Микеланджело Лопес, Сиваков и Кайседо, которые приблизились к финишу. Порты и реакция взвода помешали приключению успешно добраться до Ланы. В ходе побега француз, до недавнего времени русский, Павел Сиваков (Ineos) атаковал, который возглавил Passo de Medolla. Его инициатива сократила продвижение до 4 человек, вместе со Сторером, Пернштайнером и Аренсманом.

Лопес достиг 14 минут и 8 секунд, отбросив все свои варианты в общем зачете и вызвав опасения по поводу Джиро д'Италия, которая стартует 6 мая и где он остается в списке претендентов на титул.

Закончив второй этап, Лопес прокомментировал: «Было тяжело, мы отлично поработали, но ничего не произошло. Мы попробовали все для всего, и в конце концов у нас закончились силы, но я думаю, что это сработает для нас».

Он добавил: «Я был полон с самого начала и в итоге у меня не было энергии. Когда группа лучших поймала меня, я уже отдал все и не думаю, что можно сделать больше... В конце концов, ты пытаешься и не выходишь, но ничего не теряешь и многому учишься».

1. Пелло Бильбао (ЕСП/Бахрейн — победитель) - 8:08:15

2. Ромен Барде (FRA/DSM) в 0:06 секунд.

3. Аттила Вальтер (Хун/Groupama-FD) на 0:12 секунд.

4. Феликс Галл (AUT/AG2R-Ситроен) на 0:16 сек.

5. Павел Сиваков (RUS/INEOS Grenadiers) со счетом 0:16 секунд.

6. Ричи Порте (Австралия/Неос Гренадерс) бьет по счету 0:16 секунд.

7. Эстебан Чавес (полков/EF-Easypost) в 0:16 секунд.

8. Эдди Данбар (ИРЛ/INEOS Гренадеры) в 0:16 секунд.

9. Аугусто Рубио (Пол/Мовистар) в 0:16 секунд.

10. Сантьяго Буитраго (COL/Бахрейн - победа) 0:16 секунд.

44. Мигель Анхель Лопес (полковник/Астана-Казахстан) в 14:08 минуты

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