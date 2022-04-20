Россия выдвинула новый ультиматум войскам, защищающим Мариуполь, сдаться

Imagen de archivo de soldados prorrusos a bordo de un transporte blindado durante el conflicto entre Rusia y Ucrania en las afueras del sureño puerto de Mariúpol, Ucrania. 12 de abril, 2022. REUTERS/Alexander Ermochenko/Archivo

Россия выдвинула новый ультиматум украинским войскам, оснащенным на металлургическом заводе «Азовсталь» в Мариуполе, чтобы они сложили оружие в среду, после того как во вторник ни один из защитников не сдался в течение двух часов, предоставленных Москвой.

«Несмотря на полную безответственность должностных лиц киевского режима, российские вооруженные силы, руководствуясь чисто человеческими принципами, вновь предлагают боевикам националистических батальонов и наемников прекратить боевые действия и сложить оружие в 14.00 по местному времени (11.00). GMT)», — заявил начальник Национального центра управления обороной генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Генерал-полковник вновь заверил, что Россия гарантирует безопасность и жизнь тем, кто сдастся в эту среду.

Он указал, что во вторник «в 22.00 по местному времени (19.00 GMT) никто не дошел до указанного (гуманитарного) коридора».

El Ejército ruso extendió el plazo otorgado a los soldados que resisten en la defensa de la ciudad portuaria para que entreguen sus armas a cambio de la vida via REUTERS

Россия объяснила провал своего очередного ультиматума, данного последнему украинскому сопротивлению на огромном сталелитейном заводе, окруженном российскими войсками, тем, что «киевские власти продолжают обманывать собственный народ, убеждая их в якобы отсутствии эвакуационных возможностей».

Мизинцев утверждает, что украинские войска и батальон «Азов», которые все еще оказывают сопротивление на заводе, «осознавая отчаяние своего положения, готовы сложить оружие, но только по приказу Киева, потому что в отсутствие этого их будет ждать военный трибунал».

ПОСЛЕДНИЕ НЕСКОЛЬКО ЧАСОВ

Командующий 36-й бригадой морской пехоты украинской армии Сергей Волына обратился к мировым лидерам с просьбой выдать из Мариуполя вооруженные силы, более 500 раненых и сотни украинских гражданских лиц, потому что ситуация на территории Азовстали сложная.

«Это наш призыв к миру, возможно, последний звонок. У нас осталось всего несколько дней или часов. Вражеская группировка в десятки раз больше нас, они доминируют в воздухе, в артиллерии, в группах, действующих на суше, технике и танках», - сообщила Волина в видеоролике, размещенном в ее аккаунте в Facebook, как сообщает украинское информационное агентство УНИАН.

В связи с этим Волына призвала мировых лидеров применить «процедуру экстрадиции» и перевести украинских военных и гражданских лиц на территорию третьего государства.

Он также пояснил, что наряду с военными есть более 500 раненых солдат и сотни гражданских лиц, включая женщин и детей. «Мы просим обеспечить безопасность на территории третьей страны», — сказал командующий.

Местные власти говорят, что тысячи солдат и гражданских лиц оказались в ловушке на Азовстали. Советник мэрии Мариуполя сообщил, что 2000 человек, в основном женщины и дети, находятся в «ужасной ситуации» без воды, продуктов питания и свежего воздуха.

Хотя россияне утверждают, что контролируют Мариуполь, губернатор Донецкой области Павел Кириленко опроверг это и заявил во вторник CNN, что «в некоторых районах уличные бои ограничены».

(С информацией из EFE)

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