Президентские дебаты во Франции: последний шанс Марин Ле Пен сломить фаворитизм Эммануэля Макрона

A combination picture shows portraits of the two candidates running for the second round in the 2022 French presidential election, Marine Le Pen, leader of French far-right National Rally (Rassemblement National) party, and French President Emmanuel Macron, candidate for his re-election. Pictures taken February 5, 2022 (L) and April 2, 2022. REUTERS/Sarah Meyssonnier

Сегодняшние дебаты между Эммануэлем Макроном и Марин Ле Пен на французском телевидении — это последняя большая возможность для ультраправого кандидата попытаться переломить тенденцию последних опросов увеличения лидерства в пользу президента Франции.

Два кандидата, которые будут играть за Елисейский дворец во втором туре президентских выборов в следующее воскресенье, будут встречаться друг с другом не менее двух с половиной часов в дебатах, которые уже стали классическими во Франции и которые в некоторой степени являются повторением той, которую двое уже снимались в 2017 году.

Затем победителем вечера стал Макрон, который также был неоспоримым фаворитом во втором туре, и тот, кто в итоге набрал 66,10% голосов по сравнению с 33,9% у Ле Пен.

С тех пор ситуация существенно изменилась, и лучшим примером является то, что в конце первого тура 10-го числа некоторые опросы исключали победу действующего президента, но только на два очка.

El debate está organizado por las dos grandes cadenas de televisión, la privada TF1 (la de mayor audiencia) y la pública France 2, aunque otros medios lo emiten también en directo. REUTERS/Gonzalo Fuentes REUTERS

С тех пор опросы показали увеличение разницы между двумя оппонентами. Например, Demoscopic Institute Opinion Way дал Макрону во вторник 56% намерений проголосовать, что на два процентных пункта больше, чем в прошлую пятницу. Напротив, Ле Пен также потеряла два очка на тот момент до 44%.

Дискуссия организована двумя основными телевизионными каналами: частным TF1 (с самой высокой аудиторией) и общественным каналом France 2, хотя другие СМИ также транслируют его в прямом эфире.

Два журналиста из этих сетей - Жиль Було и Леа Саламе - будут отвечать за модерацию дебатов, обеспечивать равенство времени выступлений и задавать темп и переход от одного вопроса к другому, но без прямого вмешательства в содержание, чтобы избежать каких-либо споров по поводу их роль.

Каждый кандидат назначил консультанта, который будет следить за тем, чтобы исполнение соответствовало ранее установленным правилам, например, чтобы потенциально вредные изображения одного кандидата, потерянного в его заметках или царапающего нос, пока другой говорит, не появлялись на экране.

El presidente del Senado francés, Gerard Larcher, habla durante un mitin de campaña política de Valerie Pecresse, jefa de la región de París Ile-de-France y candidata de LR en las elecciones presidenciales francesas de 2022, en París, Francia, el 3 de abril de 2022. REUTERS/Sarah Meyssonnier REUTERS

Через несколько часов после этого кардинального момента в кампании президент Сената Жерар Ларше, член консервативной партии Los Republicanos (LR), объясняет в интервью газете Le Parisien в среду, что проголосует за Макрона, потому что «Марин Ле Пен представляет опасность для страны», хотя он отмечает, что такая поддержка не означает, что вы одобряете программу первого.

Мэр Перпиньяна Луи Альо, который является одним из главных сторонников Ле Пен (и его бывшего партнера), повторил на Europe 1 сообщение о том, что его кандидат открыт для альянсов и что в случае победы в новом большинстве будут «люди всех мастей», в том числе Крайне правая партия Реконкисты, Эрик Заммур.

(с информацией из EFE)

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