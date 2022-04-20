Полицейские из УРИ Пуэнте-Аранды будут расследованы в связи с побегом одиннадцати задержанных

В прошлый понедельник, 18 апреля, одиннадцать заключенных сбежали из подразделения быстрого реагирования (URI) в городе Пуэнте-Аранда. Столичная полиция Боготы (Мебог) начала операцию по возвращению этих заключенных и заверила во вторник, что начала дисциплинарное расследование в отношении полицейских, отвечающих за УРИ.

Эта новость была опубликована в видеоролике Noticias Caracol, в котором было показано, как несколько заключенных пробрались через забор и сбежали из тюрьмы. Запись показала, что полицейский приближается к сектору, пытаясь арестовать этих людей; однако большинству из них уже удалось избежать мер безопасности.

Полковник де ла Мебог Эдгар Карденас в интервью La FM упомянул, что дисциплинарное расследование направлено на выяснение предполагаемой ответственности полицейского при побеге. «Мы проводим другие мероприятия, чтобы установить вероятные сбои в работе службы», — сказал полицейский.

Запрос был записан после того, как Mebog проверила камеры и информацию от граждан. «Установлено, что автомобиль мог быть задействован и, вероятно, забрал некоторых людей, которые сбежали из УРИ Пуэнте-Аранды», - заявил полковник.

Карденас пояснил, что в УРИ Пуэнте-Аранда лишены свободы 565 человек, а в столице - 3080 человек с переполненностью 183%. «Мы ежедневно работаем с Национальным институтом пенитенциарных учреждений и тюрем (Inpec) над переводом людей в тюрьмы», — пояснил полковник. «Расследование установит предполагаемый отказ и ответственность в службе».

Что известно об утечке

Офицер сообщил радиоизданию подробности побега одиннадцати заключенных. По словам Карденаса, в 6:40 утра работники общих служб выносили мусор в место, расположенное рядом с входом в камеры для задержанных. «Лицо, лишенное свободы, пользовалось санитарной службой, и когда его вновь ввели в камеры, около 30 заключенных набросились на опекуна», - сказал полковник.

Офицер в форме упомянул, что из-за количества людей в URI «можно нарушить ворота и возможности опекунов». В это время сбежали 12 человек, которые заметили открытую дверь, куда вывозили мусор, «они легко перепрыгивают через забор, который был в этом месте», добавил Карденас.

Из беглецов один из них был пойман. «Преступления, за которые эти лица были задержаны, — это убийства, торговля, ношение наркотиков и незаконное ношение огнестрельного оружия», — заявил полковник де ла Мебог. Он также напомнил, что в настоящее время осуществляется процесс переселения для повторного захвата, который отвечает за разведывательную секцию и судебную полицию; в то время как группа из прокуратуры выдаст ордера на арест за преступление побега и, таким образом, поместит их в картель самых разыскиваемых.

«У нас есть сотрудники полицейских охранников, которые установили процедуры обращения с лицами, лишенными свободы в камерах, и проводимых в них мероприятий, таких как ежедневный подсчет и медицинское обслуживание», - заключил Карденас в интервью La FM.

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