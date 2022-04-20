People with COVID can eliminate viruses in their feces for up to seven months after diagnosis

До тех пор, пока анализы носа или горла все еще используются для получения выписки из COVID-19, исследования могут показать, что это не такой мудрый момент.

Исследование, проведенное учеными из Стэнфордской медицины Калифорнийского университета, США, показало, что инфицированные люди могут элиминировать вирусный генетический материал из своих фекалий в течение семи месяцев после постановки диагноза. Те, кто делает это, часто страдают от постоянных желудочно-кишечных симптомов, таких как тошнота, рвота и боль в животе. Исследование, которое только что было опубликовано в специализированном журнале Cell , является первым, в котором оценивается присутствие вирусной РНК в образцах фекалий отдельных лиц с COVID-19 легкой и средней степени тяжести, которые собираются в нескольких точках после заболевания. Это добавляет к растущим доказательствам того, что вирус SARS-CoV-2 активно заражает кишечник.

«Полученные данные не означают, что существует фекальная передача вируса, вызывающего COVID-19», - предупреждают исследователи в своем отчете. Но результаты подчеркивают возможный вирусный резервуар, который может частично объяснить загадочную совокупность симптомов, которые затрагивают меньшинство пациентов с COVID-19 в течение нескольких месяцев после первоначальной инфекции.

«Никто на самом деле не знает, что вызывает длительный COVID», - объяснил Ами Бхатт, доцент медицины и генетики в учреждении, ответственном за исследование. Но наша работа показывает, что SARS-CoV-2 может скрываться в кишечнике месяцами. Возможно, длительный COVID и широкий спектр симптомов, которые он вызывает, связаны с реакцией иммунной системы на вирусные белки в скрытых резервуарах по всему организму. Например, люди с симптомами в основном желудочно-кишечного тракта могут иметь постоянную вирусную инфекцию в кишечнике. Другие люди с умственным замешательством, обычно называемым «умственным туманом», могут иметь постоянную инфекцию в своей нервной системе», - предположил Бхатт.

“Los hallazgos no implican que haya una transmisión fecal a oral del virus que causa la COVID-19″, advierten los investigadores en su informe CAROL YEPES | Getty Images

Этот специалист, который исследует, как микробиом, огромная вселенная бактерий, выстилающих слизистую оболочку кишечника, влияет на здоровье человека, стремится изучить, влияет ли бактериальный «кишечный след» человека, если вирус уничтожен, и, в таком случае, как и как длинный. Она и ее коллеги продолжают исследование вирусного распространения в фекальных образцах в рамках инициативы U.S. Recover Initiative, спонсируемой Национальными институтами здравоохранения США.

Исследовательская группа воспользовалась начальным клиническим испытанием, начавшимся в мае 2020 года по одному из возможных методов лечения: интерферон-лямбда для легкой инфекции COVID-19. Участники исследования находились под наблюдением для мониторинга развития их симптомов, а также степени и места выделения вируса. Образцы кала были взяты у участников в определенные моменты времени.

Исследователи воспользовались исследованием интерферона лямбда, потому что участники были менее больны, чем госпитализированные пациенты, которые в то время находились в центре многих других исследований. Они хотели следить за тем, что происходит у большинства пациентов, страдающих легким заболеванием.

Бхатт и его коллеги проанализировали образцы от 113 человек в разные моменты после заражения. Они обнаружили, что примерно в половине случаев COVID-19 от легкой до средней степени тяжести удаляли вирусный генетический материал из фекалий через неделю после положительного теста на вирус SARS-CoV-2.

Около 13% людей все еще очищали вирусную РНК через четыре месяца после удаления вируса из дыхательных путей, и почти у 4% была вирусная РНК в кале через семь месяцев после первоначальной инфекции. Элиминация кала также коррелировала с продолжающимися желудочно-кишечными симптомами вируса, включая тошноту, рвоту и боль в животе.

Alrededor del 13 % de las personas seguían eliminando el ARN viral cuatro meses después, después de haber eliminado el virus de sus vías respiratorias, y casi el 4 % tenía ARN viral en las heces siete meses después de la infección inicial Catherine Falls Commercial | Getty Images

«Непонятно, почему у некоторых инфицированных людей возникают желудочно-кишечные симптомы», — предположил Бхатт. Но известно, что другие коронавирусы заражают кишечник животных, поэтому идея продолжающейся инфекции не является необоснованной».

Ученые не смогли выделить достаточно РНК, чтобы определить, какой вариант вируса инфицирован, или убедительно продемонстрировать, что образцы, выделенные у любого человека в ранние и более поздние периоды времени, были из одного и того же штамма. Но поскольку образцы были собраны относительно рано во время пандемии, повторное заражение вторым штаммом или вариантом во время исследования, вероятно, маловероятно, считают специалисты. Полученные результаты влияют на надзор за сточными водами, который ученые и правительства используют для определения количества случаев COVID-19 в городах и округах по всей стране. «Мы ясно видим большие и растущие объемы субварианта Omicron BA.2 в сточных водах по всей стране», - сообщил Бхатт со ссылкой на Соединенные Штаты. В то же время появились сообщения о том, что Омикрон с большей вероятностью вызывает желудочно-кишечные симптомы.

Так действительно ли это увеличение сточных вод пропорционально количеству инфицированных людей? Или больше людей дольше устраняют вирус в фекалиях? Понимание динамики вирусной инфекции и ее распространения имеет решающее значение для планирования. Трудно интерпретировать мониторинг сточных вод, если мы не понимаем биологию, которая определяет, кто, когда и сколько разливается. В начале пандемии многие врачи решили, что SARS-CoV-2 не заражает кишечник, и это опасно для нашего понимания», - заключил он.

ПРОДОЛЖАЙТЕ ЧИТАТЬ:



