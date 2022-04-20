Пако де Анда сравнил Кордову с Педри, и именно так они подключили его к сетям

Комментатор ESPN вызвал споры, утверждая, что Кордова лучше Педри (Видео: Twitter/ @chalitacasar)

Недавно спортивный комментатор Пако де Анда снялся в спорных дебатах для мексиканских футбольных фанатов, заявив, что Себастьян Кордова обладает лучшими навыками для сбора ударов по воротам, чем Педро Гонсалес, более известный как Педри.

Его комментарий не был хорошо воспринят общественностью, поэтому его выступление в социальных сетях быстро стало вирусным, и разные пользователи Twitter насмехались над анализом Пако де Анды. Они назвали аналитика ESPN «нелепым» и демерировали его карьеру в спортивной журналистике.

Обсуждение произошло во время трансляции программы ESPN Futbol Picante после того, как Тигрес победил Толуку со счетом 3:0 в 14-м туре Liga MX. Тема Кордовой сияла на программном столе из-за гола, который он забил из-за пределов штрафной, и это помогло кошачьим победить.

Вот почему о качестве молодежной команды американистов начали говорить с тех пор, как он прибыл в клуб UANL (Автономный университет Нуэво-Леона); несмотря на то, что у него не было большой активности на протяжении всего чемпионата, для Пако де Анды Кордовы он лучший стрелок за пределами области, чем Игрок Барселоны.

В первую очередь он вспомнил то, что было сказано во время Олимпийских игр 2020 года в Токио, где Франсиско Себастьяна сравнивали с испанцем: «Педри сравнивали с Кордовой на Олимпийских играх, а я сказал, что «Кордова не спрашивает Педри» на Олимпийских играх».

Поэтому было отрадно отметить, что национальная сборная также превосходит спортивные способности футболиста «Барсы». Об этом говорилось в программе ESPN:

Этот момент не был хорошо воспринят различными секторами болельщиков, поэтому они выступили против спортивного аналитика.

«Как вы собираетесь сравнивать Кордову с Педри? ПРОСТО НЕЛЕПО!» , «Может быть, они продолжают сравнивать Педри и Кордову просто для продажи, но должны быть более достойные способы заработать на хлеб» и «в Мексике есть спортивные журналисты, которые говорят, что мексиканец лучше испанского. И что Кордова едва забила 1 гол в этом турнире, если бы у меня было 4, они бы уже сравнивали его с Мбаппе», - вот некоторые из комментариев, которые стали вирусными в сетях.

Даже некоторые спортивные аналитики также подвергли сомнению заявление Пако де Анды. Одним из них был Фернандо Шварц из Fox Sports, который иронизировал комментарий и ответил следующим сообщением: «Кордова в роли Педри. Шикоте, как Cr7. А какой вкус у вашего молочного коктейля? »

Хуан Пабло Фернандес, сын знакового Хосе Рамона Фернандеса, также присоединился к дискуссии, и в публикации он подвел итоги того, чего добился испанский полузащитник с «Барселоной» и что Кордова делает в L iga MX.

«Это футбольное богохульство, Педри сегодня в топ-10 в мире, он был MVP прошлого Евро, он играет во второй лучшей лиге планеты, он бесспорный стартер «Барселоны» и такая сила, как Испания, парень - крэк. Кордова - банкир в Liga MX», - написал он на своем верифицированном счете.

Пока цифры Кордовы с Тигресом отражают его отсутствие в стартовом одиннадцати Пьохо Эррера, поскольку он сыграл всего четыре игры в качестве стартера и за семь игр изменился. С момента начала турнира был зафиксирован только один счет, что вызвало все дебаты о ESPN.

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