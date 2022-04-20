Никогда больше судья не злоупотребляет своими полномочиями в отношении женщин и детей

Фидель Гальегос Фигероа является окружным судьей штата Оахака, который обладает федеральной компетенцией по урегулированию споров. Согласно Кодексу этики судей, прикрепленному к федеральным судебным органам, никакая личная страсть не должна влиять на действия или решения, которые они принимают в рамках своих полномочий. Гораздо меньше должностное лицо может использовать свою иерархию по отношению к местным судам или контактам для оказания влияния на решения, принимаемые другими судьями по вопросам, которыми они занимаются.

Было бы очень обидно подтвердить, что, как обвинила жертва насилия со стороны окружного судьи и бывший партнер окружного судьи Лувия Альтамирано, член судебной власти использует ее электроинструменты, чтобы разлучить своего младшего сына с матерью.

В контексте пандемии COVID-19, в частности, 19 апреля 2020 года Лювия подверглась физическому и сексуальному насилию со стороны своего тогдашнего мужа Фиделя Гальегоса Фигероа; однако ей потребовалась помощь муниципальной полиции, чтобы покинуть супружеский дом и сбежать.

Второй окружной судья также обвиняется в насильственных действиях в отношении молодой Лувии Альтамирано, которая сообщила о бурных отношениях с различными видами агрессии. Однако сегодня ваш ребенок подвергается высокому риску. Во время пандемии ребенка разлучили с матерью и спрятали, так и не увидев его ни разу. Семейные споры в местных судах пережили взлеты и падения, среди которых, с одной стороны, она могла наблюдать свидания, в то время как отец просил лишить ее матери родительских прав и не дать ей навсегда видеться с сыном.

Luvia Altamirano ya expuso su caso al Ministro Presidente de la Suprema Corte de Justicia, Arturo Zaldívar (Foto: Twitter/SCJN)

Пару недель назад Лувия Альтамирано направила письмо главному министру Верховного суда Артуро Сальдивару с просьбой о его вмешательстве. Надеемся, что эти письма помогут вам разобраться с действиями судьи Фиделя Гальегоса через Судебный совет.

Будучи матерью, пережившей побочное насилие, когда родители используют своих детей в качестве инструмента причинения вреда, выразила свою обеспокоенность по поводу того, что как местные власти, то есть Высший суд штата Оахака и Генеральная прокуратура; и федеральные власти, окружные и Коллегиальные суды тринадцатого округа внесли свой вклад в свой план разлучить ее с младшим пятилетним сыном с помощью юридических уловок, ложных фактов и намерения манипулировать правосудием для удобства.

Если вы пришли к этой части текста и подумаете о том, почему Лювия не продвигала ампаро, знайте, что она это сделала. Знаете ли вы, кто может нести ответственность за ваше решение перед двумя судьями из Оахаки, которые находятся в опасности на вашем положении? Никого иного, как Фиделя Гальегоса, второго окружного судьи, в качестве судьи по гарантиям. Тот же Фидель Гальегос Фигероа, который призвал местного судью Джоану Васконселос Санчес стать мировым судьей. Тот самый, который легализовал похищение младшего сына Лувии. Ни одна жертва не должна чувствовать себя беспомощной перед лицом такого рода событий, которые, хотя и являются исключительными для всех претендентов на правосудие, они не могут себе позволить.

Сыну Лувии было 3 года, когда его похитили. 12 ноября 2021 года судья по семейным делам Джоана Васконселос с помощью обмана и угроз, обвиняемых Лувией, физически разлучила ее с маленьким сыном, утверждая, что, поскольку мальчик не хочет быть с отцом, психолог будет сдерживать его. Что на самом деле произошло, так это то, что судья Джоанна изменила опеку на совместную опеку, вернув отцу ребенка право оставаться с ним и доработав процедуру утраты родительских прав в отношении Лувии, и в этот момент он и есть.

Для судьи не только неэтично использовать свою должность для определения личных вопросов, в которых необходимо, чтобы третья сторона вне ситуации вынесла определения. Кроме того, незаконно и аморально прекращать свою эффективность, поскольку он сталкивается с асимметричными отношениями, когда гендерная перспектива теряет свою актуальность, поскольку она находится перед партией с большей экономической и политической властью. Вот почему я считаю важным утверждать принципы этики в судебной системе и выполнять императив правосудия, который пропагандировал президент Андрес Мануэль Лопес Обрадор: «Вне закона — ничто; выше закона — никто».

La violencia vicaria es aquella en la que los padres utilizan a los hijos como herramienta para dañar (Europa Press) Europa Press

Не может быть судей, обладающих привилегией корректировать закон в соответствии со своим размером, пока существуют несправедливость, насилие со стороны заменяющих лиц, дети и женщины, страдающие безнаказанностью. 31 августа у малыша будет день рождения, и я надеюсь, что ради всех он сможет свободно отпраздновать вместе со своим пожизненным опекуном: матерью.

Мы уже говорили о «Викариозном насилии», о насилии, которое применяется к детям с единственной целью причинить боль матери, это самое жестокое проявление гендерного насилия «если мужчина убивает вас, вы больше не страдаете от него, но переживаете всплеск дочерей и сыновья чрезвычайно болезненны, жестоки и бесчеловечны».

Насилие, связанное с покровительством, происходит при участии общества, которое постоянно задает вопросы женщинам, ставит под сомнение их слова и материнство, но общество не является единственным соучастником этого насилия, равно как и система, позволяющая женщинам осуществлять институциональное насилие с согласия властей. Одним из примеров этого насилия является Элиза Селис, соучредитель Национального фронта против насилия со стороны викариев и представитель штата Халиско, одного из штатов с самым высоким уровнем коррупции в стране. Ее жизнь судили более двух лет и 8 месяцев, когда отец ее детей впоследствии не возвращает их в свои дома, чтобы провести летние каникулы 2019 года в соответствии с соглашением, подписанным и ратифицированным судьей по семейным делам в штате Халиско, где она первоначально находилась под опекой. ее двух детей, вместо того, чтобы вернуть детей, как это было согласовано в этом соглашении, она уведомляет ее о том, что в другом суде по семейным делам всего за три дня предоставил родителю временную опеку над несовершеннолетними и без предъявления ни одного доказательства того, что он находится в отпуске, как это признали сами дети отец. Элиза восстанавливает опеку над своими двумя детьми всего за 5 недель в коллегиальном суде, который выносит постановление о возвращении несовершеннолетних в течение 48 часов с сентября 2019 года.

Элиза Селис не только не восстановила своих несовершеннолетних, но на сегодняшний день ей пришлось столкнуться с институциональным насилием, которое было иррационально совершено против нее, она рассматривала более 40 дел в федеральных судебных органах и более 16 в судебной системе штата, ее жизнь была привлечена к ответственности, я столкнулся с уголовным судебное разбирательство против нее благодаря бесчисленным ложным жалобам его бывшего партнера, он был ложно обвинен в насилии, употреблении наркотиков своему сыну, злоупотреблении доверием, угрозах, мошенничестве и многих других жалобах, в приюте и абсолютном сговоре властей с единственной целью отказа от законных судебного разбирательства и отказа от опеки над двумя ее сыновьями, где на сегодняшний день она выиграла более 23 смертных приговоров в пользу Элизы в различных коллегиальных судах, которые ратифицировали как ее опеку, так и немедленное возвращение ее несовершеннолетних.

В настоящее время они осуществляют реституцию своих несовершеннолетних в соответствии с тремя процедурами ампарос, которые должны возвращать несовершеннолетних в течение 48 часов. Кроме того, судьи как общей, так и федеральной юрисдикции продолжают разрешать похищающему отцу в ходе уже шести разбирательств попытаться вернуть своих детей в последние недели, когда отец не выполнил предписания, несмотря на то, что различные коллегиальные суды постановили что существует ответственность и возможное уголовное и имущественное наказание для судей, которые не выполнили окончательное отстранение от должности, предписывающее возвращение несовершеннолетних Элизе Селис в течение этих двух лет и восьми месяцев.

Соучастие властей и похитившего отца было постоянным в разбирательстве дела Элизы Селис, где экономическое неравенство сторон в этом судебном процессе было огромным, так что несовершеннолетние продолжают находиться на попечении похищающего отца в приюте тех же судей, отец несовершеннолетних является наследником одного из самых известных домов текилы в мире, где его экономическая мощь была ключевым элементом обеспечения того, чтобы в несостоявшейся и заведомо сексистской системе правосудия институциональное насилие в настоящее время осуществлялось с полной строгостью закона.

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