Некакса против Тигреса: мемы, оставленные поражением Пьохо Эрреры

15-й тур Liga MX удивил мексиканских футбольных фанатов, так как клубу «Некакса» удалось победить Тигреса со счетом 2:0. С первых минут матча Rayos доминировали над большей частью матча, поэтому в конце концов они добились победы, которая заставила их бороться за место в утешительном турнире.

Из-за того, как он победил и победил лидера турнирной таблицы, разные болельщики высмеивали ситуацию, в которой оказался клуб Мигеля Эрреры, потому что он не в первый раз проигрывает важный матч за первое место в турнирной таблице.

Первое, над чем они посмеялись, это то, что победа Хайме Лосано «вытянула» их с вершины лидерства, потому что с первыми результатами на дате 14 Пачука набрал 35 очков, а региомонтанцы остались с 32 очками из-за поражения.

Другим фактором, который они приняли, чтобы насмехаться над Тигресом, был состав, с которым он вышел играть, так как в предыдущие дни Пьохо Эррера согласился, что будет делать ротации в составе. Среди внесенных им изменений он попытался взять Себастьяна Кордову и Диего Рейеса в качестве стартера, поэтому фанаты регионов были расстроены.

По прошествии минут они увидели, что клуб не может оправиться от двух голов, выпавших в первом тайме, кошачий болельщик расстроился и попросил поговорить с Пьохо Эррерой из-за решений, которые он принял на этот матч.

Некакса мечтает об утешительном матче после победы над Тигресом

Уругвайские Родриго Агирре и Алонсо Эскобоса забили два гола в первом тайме, а Некакса удивил 2-0 Тигрес, который увидел серию из пяти побед подряд и упал с вершины турнира Клаусура в Мексике, 2-0.

Агирре возглавил местных жителей за семь минут, а Эскобоса продлил лидерство до 24 для Rayos во главе с Хайме Лозано.

(Foto: Twitter/@XaviSol)

(Foto: Twitter/@Aguseperez)

(Foto: Twitter)

(Foto: Twitter)

(Foto: Twitter)

(Foto: Twitter)

ПРОДОЛЖАЙТЕ ЧИТАТЬ:



