Мать нашла своих двоих детей воровавшими и публично сделала им выговор в Букараманге

Разочарование и гнев сантандерской матери стали вирусными в социальных сетях, после того как несколько человек записали женщину, когда она обнаружила своих детей, совершающих преступления в городе Букараманга. Хотя молодые люди были вооружены ножом и вселяли страх в общество, когда перед ними требовала своих действий мать, они могли только сидеть на земле и молчать.

«Ждите, когда мы вернемся домой», - сказала женщина и община аплодировали ее руганию молодым людям, которых, видимо, минутами ранее сопровождали другие преступники на улицах города. На видео видно, что, кроме того, несколько офицеров окружают детей женщины, и один из них объясняет матери, что они делали.

Мать неоднократно избивала их и сомневалась, что они делают, она также ругала старшего за то, что она привела младшего в то, что выглядит как центральный парк в столице департамента Сантандер. «Вы думаете, что здесь очень приятно быть замеченным... да, наверняка агенты поймали их и сказали, что им неправильно играть», - кричала женщина, не приписывая объяснений одного из своих детей, который сказал ей, что они играют в футбол.

В это время один из офицеров подошел к женщине и указал, что у нее есть доказательства того, что ее дети не играют в игры, а планируют ограбление. «Нет, они не играли. Они воровали в комбо, еще трое были с ними, у меня есть видео, и я могу показать его им с этим», — сказал офицер разъяренной матери, расспрашивавшей мальчиков, чей нож у них был.

К счастью, патрульным удалось помешать молодым людям совершить преступление, но они нашли нож; со своей стороны мать подчеркнула, что работает и не знает, чем занимались ее дети в то время.

Мама застала сына за совершением преступлений в Букараманге

Вирусным видео поделился в сетях Хуан Карлос Карденас, нынешний мэр Букараманги, который подчеркнул роль матери в выговоре своим детям за то, что они делают. «Спасибо матери, которая делает выговор и ругает своих детей, узнав, что они, видимо, собираются совершить преступление и были арестованы полицией», - написал местный президент в посте в Facebook.

Президент настаивал на том, что надеется, что «уши» матери помогли молодым людям больше сосредоточиться на учебе, чем на преступности. Известно, что пока молодые люди были предупреждены властями только о том, насколько опасно для них грабить в городе, точно так же, как считалось, что публичное ругательство их матери было достаточным «наказанием».

В комментариях к публикации люди также аплодируют поведению матери, публично объявляя молодым людям выговор. «Отличная мамочка, вот как мы должны говорить с детьми усердно и беспрепятственно, чтобы они научились быть хорошими людьми, полезными для общества»; «Это нужно сделать... если бы мы знали, как исправить сегодняшнего ребенка, нам не пришлось бы наказывать завтрашнего мужчину... тяжело с этими непослушными детьми», некоторые интернет-пользователи.

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