Митци рассказал о своем отчуждении с Вероникой Кастро и отправил ей сообщение: «Я не вор»

Одной из самых узнаваемых дружеских отношений в мексиканском искусстве в 1980-х и 90-х годах была дружба, созданная Вероникой Кастро, покойным визажистом Альфредо Паласиосом и модельером Митци, создателем символических платьев, которые актриса носила на протяжении всей своей карьеры.

Митци начал свою карьеру в очень юном возрасте, создавая костюмы для ведет и подражателя трансвеститов Фрэнсиса, который позже связал его с Сашей Монтенегро, с тех пор кутюрье начал выделяться посередине, сумев создать одежду для нескольких актрис и певцов, таких как Однако Росио Дуркаль, Марибель Гуардия, Талия, Лупита Д'Алессио и Мария Феликс с Вероникой Кастро придерживались особого подхода и поддерживали дружеские отношения на протяжении десятилетий.

Вместе с Альфредо Паласиосом Хорхе Гарсиа Карденас, настоящее имя Митци, укрепило крепкую дружбу с Вероникой Кастро, которая вскоре стала видным ведущим, и именно на своем шоу Night a Night она наняла Митци в качестве костюмера, которому благодаря своему таланту удалось выделиться на экране.

Mitzy y Alfredo Palacios junto a Verónica conformaron una gran amistad hasta que la actriz la terminó (Foto: Instagram@saludybellezaap/@mitzyofficial_)

Однако в течение нескольких лет дружба была забыта, и из того, что когда-то было крепким союзом, сегодня больше нет никаких отношений. Хотя Митци уже говорил об этом раньше, недавно он поделился подробностями с журналисткой Иден Дорантес:

«Мои отношения с Вероникой Кастро были оборваны по ее словам навсегда, поэтому я уважаю ее решение, хотя я знаю, что это не ее, это от ее представителя, который не хотел видеть нас даже в живописи, она отгоняла нас, она сказала «убирайся отсюда, я не хочу их», так что эти отношения, это было отношения почти 50 лет, потому что я знаю Веро с детства», - сказала портниха со ссылкой на человека, близкого к 70-летней актрисе.

Verónica contactó a Mitzy con grandes celebridades, como María Félix y Thalía, para quienes también trabajó (Foto: Archivo)

«Наши отношения с Альфредо Паласиосом и Вероникой Кастро были навсегда, но наступил момент, когда отношения разорвались, и их больше никогда не видели ни с Альфредо, ни со мной. Альфредо перед смертью дал мне хороший совет, и я следую за ним, он сказал мне: «Митци, пожалуйста, уважайте решение Вероники, если Он не хочет видеть, как ты уважаешь это, это действительно, уважай его». Затем Альфредо сказал: «Я научился уважать, если она не хочет меня видеть, я буду уважать ее», а затем я следую совету Альфредо Паласиоса», — сказал заказчик, который работает над своей книгой воспоминаний.

El diseñador de 66 años también planea una serie biográfica donde destapará secretos de sus famosas amigas (Foto: Instagram@mitzyofficial_)

Известный как «дизайнер звезд», 66-летний заверил, что для звезды мыльных опер, таких как Лос Рико, тоже плачут, а Роза Сальвахе не имеет ничего, кроме благодарности.

«Я был бы неблагодарен, если бы сказал «нет» (мне это нужно), потому что то, что у меня будет навсегда, это благодаря Веронике Кастро, потому что мы начали много лет назад вместе, именно она дала мне возможность, она дала мне славу, потому что каждую ночь она упоминала мне «И что Митци, Митци», с Доньей , со всеми...»

«У меня всегда была поддержка Вероники, поэтому я не могу быть неблагодарной, но слушайтесь, если она не хочет меня видеть...», сказал он, однако, она рассказала, как возникла дистанция, которая до сих пор удерживает их подальше: «Была проблема с некоторыми платьями, которые она дала мне на продажу, и с теми платьями, которые у меня есть, я ничего не украла от нее я не магазинчик, но это не Вероника, а тот, кто стоит за Веро, я знаю, кто он», - повторил он.

Alfredo Palacios se fue a la tumba sin haber podido reconciliarse con la emblemática actriz (Foto: Twitter de Verónica Castro)

Митци не хотел называть имя человека, на которого он ссылался: «Нет дела... (этот человек все еще рядом с Вероникой), это тот, кто нас всех отгонял, я был первым, кто вылетел, потом Альфредо Паласиос, мы улетели оттуда», - подчеркнул он.

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