Министерство здравоохранения требует, чтобы страховая премия системы здравоохранения выплачивалась в зависимости от результатов

19 апреля Министерство здравоохранения обнародовало предложение о новой методологии определения единицы выплаты на душу населения (UPC), которая представляет собой премию, которую система здравоохранения признает EPS для страхования каждого члена.

Заместитель министра социальной защиты Мария Андреа Годой Касадьего указала на форуме, разработанном с сектором здравоохранения, что эта методология была разработана как с научными обществами, так и с академическими кругами.

«Цель состоит в том, чтобы внести в повестку дня и дискуссионный стол, что нам нужно двигаться вперед другим способом признания и оплаты услуг». Для Годоя это предложение должно исходить от национального правительства, поэтому он пояснил, что это сочетается с еще одним рядом мер, которые уже были реализованы.

Следует иметь в виду, что эта работа была проделана на основе различного опыта участников системы, который уже накопил 30 лет знаний и позволяет нам сегодня узнать, каков путь здоровья колумбийцев.

«Это не что иное, как получение результатов в области здравоохранения для эффективного доступа к услуге», - сказал он.

Со своей стороны, Марсела Брун Вергара, директор по регулированию льгот, затрат и сборов, представила новые приближения в расчете Единицы выплат на душу населения. С этой целью он разъяснил аспекты, которые будут учтены в этой цели, такие как состояние здоровья, стимулы и результаты в области здравоохранения.

В этой связи в целях реализации в июне следующего года чиновник представил предложение по управлению СКП по состоянию здоровья. «Мы думаем о UPC, который включает в себя два инструмента для решения двух задач, которые идут рука об руку: инструмент ex-ante и ex-post, который позволяет лучше определить распределение управления рисками, одновременно поощряя раннее выявление, своевременное начало лечения и, следовательно, предотвращение прогрессирования заболевания», сказал он.

Он добавил, что это предложение увязано со стимулами, которые учитывают желаемые результаты в области здравоохранения как страна. «В течение последних 30 лет мы инвестировали в улучшение и улучшение UPC, премию, которая учитывает необходимое медицинское обслуживание».

В этом смысле цель предлагаемой методологии состоит в том, чтобы определить эпидемиологическое поведение населения, а также эффективные методы лечения для борьбы с болезнью и, таким образом, иметь UPC, ориентированный на результаты, то есть направить ресурсы в нужное место.

«Для этого мы предложили путь, который включает в себя ряд этапов, которые позволят нам достичь конечной цели. Во-первых, узнать, какой набор патологий вызывает у нас беспокойство не только со статистической точки зрения, но и с точки зрения здоровья», - сказал Брун.

Во-вторых, «чтобы иметь возможность определить набор диагностических кодов, связанных с этими патологиями», - завершил директор, уточнив, что это будет хорошим корректировщиком состояния здоровья или заболевания.

В третьем порядке предлагается создать корзины услуг, чтобы можно было найти идеальный уход, «или то, что мы считаем идеальным стандартом для поддержания хорошо леченного и контролируемого пациента».

Для Министерства здравоохранения это предложение важно знать, какую сумму следует распределить, и что оно также создает стимулы, что, по словам Бруна, «закрепит стратегию, потому что это позволит нам подключить ресурсы, которые мы предоставляем страховщикам для лечения пациентов с самыми высокими затратами. , а затем с помощью механизма стимулирования, чтобы проверить, достигаем ли мы цели, были ли достигнуты результаты у пациентов».

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